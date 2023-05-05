На Бали готовы к вводу квот из-за поведения российских туристов

Власти страны рассматривают возможность введения обязательной регистрации за год до поездки

05 мая 2023, 16:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Власти Бали рассматривают возможность введения квот для туристов. Об этом сообщает ТАСС.

Губернатор острова Ваян Костер заявил о том, что власти могут ввести для иностранцев систему, по которой нужно будет регистрироваться за год до поездки и ждать своей очереди.

Основной причиной для введения подобных квот Костер назвал поведение иностранных, в большинстве своём российских туристов, которые в последнее время "творят безобразия, хулиганят".

Возможные сроки введения подобных квот Костер пока не назвал.