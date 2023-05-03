Попасть в Европу сейчас по-прежнему тяжело, для этого нужно искать обходные пути и лететь с пересадками. Но есть страны, до которых можно добраться прямыми рейсами

03 мая 2023, 08:01, Анастасия Бичакова

Фото: pix-feed.com

Как говорится, лето – это маленькая жизнь, и хочется, чтобы оно было незабываемым. Отпуск можно провести по-разному: к примеру, в окружении сочных огурцов и помидоров на даче или поехав в путешествие. Тур, как и обычно, можно купить в какой-нибудь российский город (или несколько, например, по Золотому кольцу) либо в другую страну.

Правда, с последним сложнее: число туристических направлений за границу сократилось, летать приходится с пересадками, нужны визы, да и вообще Европа закрыла воздушное пространство с Россией, предположительно, до 2029 года. Куда же всё-таки отправиться летом 2023 и сколько это будет стоить – читайте на amic.ru.

Мечети, кофе и султанские покои. Турция

Турция по-прежнему остаётся популярной среди россиян. Как минимум потому, что туда "наших" пускают. Там множество достопримечательностей: мечети, дворцы, а в них – роскошные покои султанской династии. В общем, всё как в сериале "Великолепный век", но только наяву.

А ещё можно хорошенько отовариться. На рынках страны продают специи, пахлаву и рахат-лукум. А кроме еды – ковры из натуральных материалов, дублёнки и т.д. Словом, рай для хозяек и модниц.

Правда, есть и существенный минус, который некоторых пугает. 6 февраля в Турции произошли разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они унесли жизни 48 тыс. человек, ещё 115 тыс. – пострадали, рассказал 14 марта президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Но на турпоток это не повлияло.

"На Турцию в этом году по-прежнему остаётся очень большой спрос. Открылось много новых отелей, предлагающих семейный отдых с питанием "всё включено", мини-клубами для детей. Но цены сильно поднялись. Курс евро сейчас довольно высокий (88,37 рубля на момент написания материала). В результате цены на продукты и услуги выросли в разы", – рассказала "Ленте.ру" руководитель турагентства "1000 дорог Москва" Насиба Алиева.

Как сообщает издание, сейчас недельная путёвка в Турцию, в самый недорогой трёхзвёздочный отель на двоих с завтраками начинается от 85 тыс. рублей. А в четырёхзвёздочный по системе "всё включено" – 104 тыс. рублей.

При этом проживание в пятизвёздочных отелях ещё дороже.

"Что касается "пятёрок", тут чуть сложнее. <...> Есть отели уровня эконом, есть хорошего средне-стандартного уровня, есть высокого уровня, а есть хай-класс. <...> "Пятёрки" выше стандартного стоят от 180-200 тыс. рублей на человека, а высокий уровень – 300-400 тыс. рублей", – уточнили в турагентстве "Лети-в-Лето".

Недёшево. Так что турецкую пахлаву можно и дома приготовить. Но это мы, впрочем, шутим.

От пирамид до небоскрёбов. Египет и ОАЭ

Если в Турции вы уже были и хочется чего-нибудь новенького, то можно выбрать Египет или ОАЭ.

До Эмиратов и Египта есть прямые рейсы, так что искать обходные пути, чтобы добраться в эти страны, не придётся.

Премиальный отдых в ОАЭ летом дешевле, чем в остальные времена года. В стране в это время – не сезон и туристов не так много. Так что действуют специальные скидки.

Трёхзвёздочные отели в Дейре с завтраками стоят от 103 тыс. рублей за двоих на неделю, четырёхзвёздочные гостиницы в Дубае – от 110 тыс. рублей, "пятёрки" на Фуджейре в центре города – от 111 тыс. рублей, а на первой береговой линии – от 133 тыс. рублей. И, да, в эту стоимость включён авиаперелёт, пишут на сайте coral.ru.

Вернёмся к Египту. Тур в страну пирамид – дороже, чем в Эмираты. Размещение в трёхзвёздочных отелях на двоих по системе "всё включено" начинается от 115 тыс. рублей за двоих, в "четвёрках" – от 121 тыс. рублей, а в "пятёрках" – от 134 тыс. рублей.

Ну а теперь расскажем о том, как же пускают в эти жаркие страны. Пожалуй, это один из самых важных вопросов.

Чтобы попасть в ОАЭ, понадобится только загранпаспорт, действующий не менее полугода с даты въезда в страну. Виза, на счастье путешественников, не нужна. В паспорт просто ставят штамп о прибытии и на территории Эмиратов можно находиться до 90 суток.

В Египте виза потребуется, но с ней всё довольно интересно. За ней не надо обращаться в посольство или консульство. Её получают либо по прилёте в аэропорт либо оформляют заранее на портале visa2egypt.gov.eg. В обоих случаях она будет стоить 25 долларов (2 046 рублей) и действовать 30 дней.

И ещё одна деталь. С собой в Египет нужно брать наличные. Выпущенные в России Visa и Mastercard не работают там из-за санкций. И карты "Мир" тоже не принимают.

Кривой дорожкой. Европа

Попасть в Европу в 2023-м по-прежнему сложно. Прямых рейсов из России нет, а получить мультивизу трудно, хотя она в течение своего срока даёт право на неограниченное количество въездов в европейские страны.

Но выход есть. Некоторые находчивые россияне всё же изыскивают способы добраться до Евросоюза. Например, долетают до Стамбула или Белграда (Сербия), а уже оттуда – в нужную европейскую страну.

Билет на прямой рейс из Москвы до сербской столицы и обратно стоит 126 тыс. рублей, а стоимость билета с тремя пересадками – от 57 тыс. рублей.

Перелёт же из Москвы в Стамбул и обратно стоит 30 тыс. рублей.

Какие страны Европы выдают визы россиянам

12 сентября 2022 года ЕС отменил упрощённый визовый режим с Россией, но некоторые страны по-прежнему выдают визы нашим соотечественникам. Это Италия, Испания, Франция, Венгрия, Австрия и Греция.

И, кстати, недавно для россиян открылся Кипр. Правда, попасть туда сложнее.

"Раньше он был условно безвизовым для россиян, то есть можно было въехать в страну по провизе, которая оформлялась бесплатно, к тому же хоть за сутки до вылета. Сейчас всем необходимо оформлять национальную кипрскую визу заранее. Стоит она 95 евро (8,5 тысячи рублей)", – подчеркнули в турагентстве "Лети-в-Лето".

Как получить визу и что для этого нужно, можно прочитать по ссылке.

Альтернативы Турции и Европе

Также можно полететь на Мальдивы и, наиболее доступное, в страны СНГ – Азербайджан, Грузию, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Белоруссию и Армению.