На барнаульских дорогах начали обновлять разметку

Работы будут проводить преимущественно ночью

26 апреля 2023, 12:03, ИА Амител













Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле дорожники приступили к обновлению разметки. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

"В первоочередном порядке планируется выполнить работы на основных улицах города: на проспектах Социалистическом, Ленина, Строителей, Красноармейском, Комсомольском, а также на улицах Молодёжной, Димитрова, Чкалова, Гоголя", – сказано в сообщении.

Следом, согласно графику, обновлять разметку будут на опасных участках и в местах, где часто происходят ДТП, а также возле школ и на пешеходных переходах.

Проводить работы дорожники будут преимущественно ночью.