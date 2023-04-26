На барнаульских дорогах начали обновлять разметку
Работы будут проводить преимущественно ночью
26 апреля 2023, 12:03, ИА Амител
Фото: t.me/barnaul_org
В Барнауле дорожники приступили к обновлению разметки. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
"В первоочередном порядке планируется выполнить работы на основных улицах города: на проспектах Социалистическом, Ленина, Строителей, Красноармейском, Комсомольском, а также на улицах Молодёжной, Димитрова, Чкалова, Гоголя", – сказано в сообщении.
Следом, согласно графику, обновлять разметку будут на опасных участках и в местах, где часто происходят ДТП, а также возле школ и на пешеходных переходах.
Проводить работы дорожники будут преимущественно ночью.
14:14:59 26-04-2023
Что-то рано в этом году. Обычно в августе работают