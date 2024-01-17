На барнаульском перекрестке 18 января отключат светофор

Это связано с плановыми работами на сетях

17 января 2024, 20:29, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения в четверг, 18 января, в Барнауле отключат светофор на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Солнечная Поляна. Об этом сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы.

Регулирующее устройство будет отключено на три часа – с 09:00 до 12:00.

Водителей и пешеходов просят сохранять внимание на указанном участке дороги, соблюдать требования знаков и правила дорожного движения.