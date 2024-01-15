Обычно на остановке стояли сразу несколько автобусов, однако теперь приходится ждать появления хотя бы одной маршрутки

15 января 2024, 21:55, ИА Амител

Фото: amic.ru

Жительница Барнаула пожаловалась на нехватку автобусов в городе. Об этом она заявила в сообществе Barnaul22.

По словам горожанки, обычно она садится на автобус № 27 на конечной маршрута. И на остановке всегда стояло сразу несколько автобусов, а теперь ей приходится ждать появления хотя бы одной маршрутки.

Однако сразу уехать не выходит – салон моментально забивается людьми и некоторые остаются ждать следующего транспорта.