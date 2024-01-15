Жительница Барнаула пожаловалась на нехватку автобусов в городе
Обычно на остановке стояли сразу несколько автобусов, однако теперь приходится ждать появления хотя бы одной маршрутки
15 января 2024, 21:55, ИА Амител
Фото: amic.ru
Жительница Барнаула пожаловалась на нехватку автобусов в городе. Об этом она заявила в сообществе Barnaul22.
По словам горожанки, обычно она садится на автобус № 27 на конечной маршрута. И на остановке всегда стояло сразу несколько автобусов, а теперь ей приходится ждать появления хотя бы одной маршрутки.
Однако сразу уехать не выходит – салон моментально забивается людьми и некоторые остаются ждать следующего транспорта.
22:32:14 15-01-2024
Нехватка автобусов и водителей создана для максимальной прибыли "бизнесменов" перевозчиков при полной бесконтрольности со стороны чиновников.
08:23:39 16-01-2024
Гость (22:32:14 15-01-2024) Нехватка автобусов и водителей создана для максимальной приб... Идиотизм
16:49:26 16-01-2024
Гость (22:32:14 15-01-2024) Нехватка автобусов и водителей создана для максимальной приб... Приходиться констатировать: в Барнауле общественного транспорта нет!!! (за исключением полуживых трамваев и троллейбусов). Вонючие и тесные маршрутки вряд ли можно отнести к общественному транспорту!
22:34:08 15-01-2024
Такую тему даже комментировать не хочется- "Жительница Барнаула пожаловалась на нехватку автобусов в городе" . Всего то одна жительница- а остальные довольны качеством и доступностью автобусного транспорта?
16:52:13 16-01-2024
Гость (22:34:08 15-01-2024) Такую тему даже комментировать не хочется- "Жительница Барна... Жаловаться нужно в прокуратуру, президенту, подавать иски в суд, а Barnaul22 что жаловаться, какой смысл?
01:04:23 16-01-2024
144 маршрут это вообще ужас, переполненные постоянно, в час пик уехать просто не реально
04:53:29 16-01-2024
Если в 2020году Шелумевцеву за три маршрута нужно было отстёгивать 2ляма. Представляете сколько нужно отстёгивать нынешним чинушкам в 2024г. ? Какие новые автобусы ?
05:19:14 16-01-2024
Автубос «1» пропал с маршрута, его теперь просто нет
09:57:07 16-01-2024
С маршрутом номер 10, тоже что-то стало.
16:29:22 16-01-2024
Гость (09:57:07 16-01-2024) С маршрутом номер 10, тоже что-то стало.... При этом в новостях про закупку автобусов пишут, что это самые загруженные и востребованные у горожан маршруты 😆
05:28:28 16-01-2024
Никто не решает эту проблему много лет (с общественным транспортом) и сейчас не будут. Слуги народа на нём не ездят.
09:35:41 16-01-2024
Гость (05:28:28 16-01-2024) Никто не решает эту проблему много лет (с общественным транс... Как это не решает? Со дня на день перевозчики выклянчат очередное повышение платы за проезд, чиновники с энтузиазмом поставят подписи под таким решением, и снова пообещают улучшить ситуацию. Чем не решение?
08:34:04 16-01-2024
Этот бардак не прекратится никогда, 47 маршрут, автобусы маленькие, в автобусе давка, люди теряют сознание, утром часть автобусов вообще не останавливаются на остановках, дети , люди стоят мерзнут, когда порядок наведут и пустят нормальные большие автобусы, вот Шеломенцева закрыли , может что то изменится.
10:10:54 16-01-2024
Маша (08:34:04 16-01-2024) Этот бардак не прекратится никогда, 47 маршрут, автобусы мал... ...может что-то изменится.... Сам-то понял (а) какую глупость сказал?!
09:11:23 16-01-2024
В 57 утром залезть уже квест, даже на Юрина. На Эмилии Алексеевой просто проезжает остановки, потому что битком. Почему нельзя пустить больше автобусов, хотя бы с интервалом 5 минут? Это же издевательство над людьми, ждешь его 15 минут на морозе, а он не останавливается.
10:12:49 16-01-2024
Гость (09:11:23 16-01-2024) В 57 утром залезть уже квест, даже на Юрина. На Эмилии Алекс... Ну вас же устраивает это издевательство! Чего ноете?
16:57:07 16-01-2024
Гость (09:11:23 16-01-2024) В 57 утром залезть уже квест, даже на Юрина. На Эмилии Алекс... не только 57, в 6й маршрутку утром не залезть, миммо остановок проезжает, да и в других также. после 9 вечера или пешком или такси заказывать. Власти городские и краевые это вообще никак не трогает!!!
09:21:23 16-01-2024
9 января три человека в 53-м автобусе потеряли сознание из-за давки и духоты
11:41:17 16-01-2024
Конечно, все плохо с общественным транспортом было пока его не закрыли, а сегодня прям красота в городе-автобусы на маршрутах новые, чистые и даже не битком и так на всех направлениях!!!
12:41:07 16-01-2024
Во многих сёлах вообще убрали все маршруты!
14:22:07 16-01-2024
В будущем вообще не будет автобусов! Каждый на машине будет ездить
16:28:40 16-01-2024
Гость (14:22:07 16-01-2024) В будущем вообще не будет автобусов! Каждый на машине будет ... И где их размещать, по каким дорогам проезжать? В высотном доме (жилом комплексе если по-модному) живёт население целой деревни. И всем с утра надо отвезти детей в садик, бабушку на дачу, а самим на работу уехать. Двадцатипятиполосные дороги? Старый мультик «Лесная братва». — А это внедорожник. — Ого, какой большой! А сколько людей в него помещается? — Обычно один.
16:33:46 16-01-2024
Гость (14:22:07 16-01-2024) В будущем вообще не будет автобусов! Каждый на машине будет ... Город от деревни отличается тем, что в городе, внезапно, есть транспорт. И по-хорошему не редкая маршрутка, которая ездит через весь город с завитушками по всем подряд улицам, а магистральные гармошки с коротким интервалом, до которых выполняется подвоз аккурат маршрутками или автобусами поменьше. И да, понастроили узеньких улочек (сиречь Ускова и иже с ними), по которым Лиаз не пустить — не повернёт!