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Жительница Барнаула пожаловалась на нехватку автобусов в городе

Обычно на остановке стояли сразу несколько автобусов, однако теперь приходится ждать появления хотя бы одной маршрутки

15 января 2024, 21:55, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Жительница Барнаула пожаловалась на нехватку автобусов в городе. Об этом она заявила в сообществе Barnaul22.

По словам горожанки, обычно она садится на автобус № 27 на конечной маршрута. И на остановке всегда стояло сразу несколько автобусов, а теперь ей приходится ждать появления хотя бы одной маршрутки.

Однако сразу уехать не выходит – салон моментально забивается людьми и некоторые остаются ждать следующего транспорта.

Барнаул Транспорт

Комментарии 23

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Гость

22:32:14 15-01-2024

Нехватка автобусов и водителей создана для максимальной прибыли "бизнесменов" перевозчиков при полной бесконтрольности со стороны чиновников.

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Гость

08:23:39 16-01-2024

Гость (22:32:14 15-01-2024) Нехватка автобусов и водителей создана для максимальной приб... Идиотизм

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Гость

16:49:26 16-01-2024

Гость (22:32:14 15-01-2024) Нехватка автобусов и водителей создана для максимальной приб... Приходиться констатировать: в Барнауле общественного транспорта нет!!! (за исключением полуживых трамваев и троллейбусов). Вонючие и тесные маршрутки вряд ли можно отнести к общественному транспорту!

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Гость

22:34:08 15-01-2024

Такую тему даже комментировать не хочется- "Жительница Барнаула пожаловалась на нехватку автобусов в городе" . Всего то одна жительница- а остальные довольны качеством и доступностью автобусного транспорта?

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Гость

16:52:13 16-01-2024

Гость (22:34:08 15-01-2024) Такую тему даже комментировать не хочется- "Жительница Барна... Жаловаться нужно в прокуратуру, президенту, подавать иски в суд, а Barnaul22 что жаловаться, какой смысл?

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Сергей

01:04:23 16-01-2024

144 маршрут это вообще ужас, переполненные постоянно, в час пик уехать просто не реально

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Гость

04:53:29 16-01-2024

Если в 2020году Шелумевцеву за три маршрута нужно было отстёгивать 2ляма. Представляете сколько нужно отстёгивать нынешним чинушкам в 2024г. ? Какие новые автобусы ?

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Гость

05:19:14 16-01-2024

Автубос «1» пропал с маршрута, его теперь просто нет

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Гость

09:57:07 16-01-2024

С маршрутом номер 10, тоже что-то стало.

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Гость

16:29:22 16-01-2024

Гость (09:57:07 16-01-2024) С маршрутом номер 10, тоже что-то стало.... При этом в новостях про закупку автобусов пишут, что это самые загруженные и востребованные у горожан маршруты 😆

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Гость

05:28:28 16-01-2024

Никто не решает эту проблему много лет (с общественным транспортом) и сейчас не будут. Слуги народа на нём не ездят.

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Чучмек

09:35:41 16-01-2024

Гость (05:28:28 16-01-2024) Никто не решает эту проблему много лет (с общественным транс... Как это не решает? Со дня на день перевозчики выклянчат очередное повышение платы за проезд, чиновники с энтузиазмом поставят подписи под таким решением, и снова пообещают улучшить ситуацию. Чем не решение?

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Маша

08:34:04 16-01-2024

Этот бардак не прекратится никогда, 47 маршрут, автобусы маленькие, в автобусе давка, люди теряют сознание, утром часть автобусов вообще не останавливаются на остановках, дети , люди стоят мерзнут, когда порядок наведут и пустят нормальные большие автобусы, вот Шеломенцева закрыли , может что то изменится.

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Гость

10:10:54 16-01-2024

Маша (08:34:04 16-01-2024) Этот бардак не прекратится никогда, 47 маршрут, автобусы мал... ...может что-то изменится.... Сам-то понял (а) какую глупость сказал?!

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Гость

09:11:23 16-01-2024

В 57 утром залезть уже квест, даже на Юрина. На Эмилии Алексеевой просто проезжает остановки, потому что битком. Почему нельзя пустить больше автобусов, хотя бы с интервалом 5 минут? Это же издевательство над людьми, ждешь его 15 минут на морозе, а он не останавливается.

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Гость

10:12:49 16-01-2024

Гость (09:11:23 16-01-2024) В 57 утром залезть уже квест, даже на Юрина. На Эмилии Алекс... Ну вас же устраивает это издевательство! Чего ноете?

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Гость

16:57:07 16-01-2024

Гость (09:11:23 16-01-2024) В 57 утром залезть уже квест, даже на Юрина. На Эмилии Алекс... не только 57, в 6й маршрутку утром не залезть, миммо остановок проезжает, да и в других также. после 9 вечера или пешком или такси заказывать. Власти городские и краевые это вообще никак не трогает!!!

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Гость

09:21:23 16-01-2024

9 января три человека в 53-м автобусе потеряли сознание из-за давки и духоты

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вот Шеломенцева закрыли

11:41:17 16-01-2024

Конечно, все плохо с общественным транспортом было пока его не закрыли, а сегодня прям красота в городе-автобусы на маршрутах новые, чистые и даже не битком и так на всех направлениях!!!

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Гость

12:41:07 16-01-2024

Во многих сёлах вообще убрали все маршруты!

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Гость

14:22:07 16-01-2024

В будущем вообще не будет автобусов! Каждый на машине будет ездить

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Гость

16:28:40 16-01-2024

Гость (14:22:07 16-01-2024) В будущем вообще не будет автобусов! Каждый на машине будет ... И где их размещать, по каким дорогам проезжать? В высотном доме (жилом комплексе если по-модному) живёт население целой деревни. И всем с утра надо отвезти детей в садик, бабушку на дачу, а самим на работу уехать. Двадцатипятиполосные дороги? Старый мультик «Лесная братва». — А это внедорожник. — Ого, какой большой! А сколько людей в него помещается? — Обычно один.

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Гость

16:33:46 16-01-2024

Гость (14:22:07 16-01-2024) В будущем вообще не будет автобусов! Каждый на машине будет ... Город от деревни отличается тем, что в городе, внезапно, есть транспорт. И по-хорошему не редкая маршрутка, которая ездит через весь город с завитушками по всем подряд улицам, а магистральные гармошки с коротким интервалом, до которых выполняется подвоз аккурат маршрутками или автобусами поменьше. И да, понастроили узеньких улочек (сиречь Ускова и иже с ними), по которым Лиаз не пустить — не повернёт!

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