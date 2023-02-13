На барнаульском шинном заводе сократилось число людей в простое

За счёт чего случилось сокращение – точно неизвестно

13 февраля 2023, 12:05, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На барнаульских шинных предприятиях "Нортек" и "ЯШЗ Авиа" в простое находятся 1062 человека, пишет "Толк" со ссылкой на краевой Минпромэнерго.

Напомним, сотрудников временно отстранили от работы из-за мощного пожара в одном из цехов завода в декабре 2022 года.

Сейчас у "Нортека" в простое 917 рабочих из 2282, у "ЯШЗ Авиа" – 145 из 442.

При этом изначально на предприятии заявляли об отправке в простой 1383 сотрудников "Нортека" и 253 – "ЯШЗ Авиа", всего более 1,6 тысячи человек. За счёт чего сейчас сократилось это число, неясно.

"Основных варианта может быть два. Первый – увольнение какого-то числа сотрудников. Переговоры со службами персонала других заводов Барнаула проводились, часть рабочих могли уйти самостоятельно. Второй – вывод на работу кого-то из тех, кто был в простое", – сказано в публикации.