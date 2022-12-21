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Работников шинного завода в Барнауле могут трудоустроить на другие предприятия после крупного пожара

В настоящее время около 40% сотрудников комбината продолжают работу

21 декабря 2022, 14:01, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае сотрудников шинного комбината могут трудоустроить на другие предприятия, сообщает ТАСС.

Напомним, возгорание произошло ночью 9 декабря. После этого стало известно, что работу шинного завода могут остановить на полгода из-за последствий пожара. Работников предприятия отправили на простой.

Сейчас шинный комбинат прорабатывает с краевым управлением по труду и занятости возможность участия в программах для создания временных рабочих мест.

«Также изучается возможность временного трудоустройства работников предприятия на другие производства, например, в АО «АПЗ «Ротор», АО «Барнаултрансмаш»», — рассказал министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка.

На предприятии специалисты проводят оценку технического состояния уцелевшего после пожара оборудования и прорабатывают варианты приобретения нового оборудования.

Министр отметил, что, несмотря на последствия пожара, удалось не допустить полной остановки завода. Это стало возможным из-за того, что часть оборудования находилась в другом здании.

«Благодаря использованию этого оборудования в настоящее время порядка 40% сотрудников предприятия продолжают работу. Вместе с этим часть сотрудников находится в простое с сохранением 2/3 заработной платы», — пояснил Химочка.

Комментарии 6

  • Среди вариантов – АПЗ «Ротор» и «Барнаултрансмаш», которые, впрочем, не смогут принять всех работников из-за разной специализации заводов." И куда он их трудоустроит? Лишь бы сказать?
    21 декабря, Гость   Ответить
  • переучить не долго
    21 декабря, Гость   Ответить
  • могут трудоустроить на другие предприятия === Могут, но будут ли?
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Какую то чушь гонят. Специализация заводов то разная.Шутка ли - 1200 человек без работы остались.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Пришли очередные "эффективные собственники" и уничтожили завод.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Работников шинного завода в Барнауле могут трудоустроить на другие предприятия после крупного пожара - еще одного что-ли ? После крупного пожара на шинном заводе в Барнауле его работников могут трудоустроить на другие предприятия - дарю, грамотеи
    22 декабря, Гость   Ответить
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