Работников шинного завода в Барнауле могут трудоустроить на другие предприятия после крупного пожара

В настоящее время около 40% сотрудников комбината продолжают работу

21 декабря 2022, 14:01, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае сотрудников шинного комбината могут трудоустроить на другие предприятия, сообщает ТАСС.

Напомним, возгорание произошло ночью 9 декабря. После этого стало известно, что работу шинного завода могут остановить на полгода из-за последствий пожара. Работников предприятия отправили на простой.

Сейчас шинный комбинат прорабатывает с краевым управлением по труду и занятости возможность участия в программах для создания временных рабочих мест.

«Также изучается возможность временного трудоустройства работников предприятия на другие производства, например, в АО «АПЗ «Ротор», АО «Барнаултрансмаш»», — рассказал министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка.

На предприятии специалисты проводят оценку технического состояния уцелевшего после пожара оборудования и прорабатывают варианты приобретения нового оборудования.

Министр отметил, что, несмотря на последствия пожара, удалось не допустить полной остановки завода. Это стало возможным из-за того, что часть оборудования находилась в другом здании.