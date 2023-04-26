На Бийский олеумный завод может вернуться прежний директор

Команда, пришедшая на БОЗ в 2014 году, скорее всего, покинет предприятие

26 апреля 2023, 11:40, ИА Амител

Фото: fkpboz.ru

На Бийском олеумном заводе ожидаются масштабные кадровые перестановки, пишет "Бийский рабочий".

"Заявление об увольнении по собственному желанию написал Максим Крючков, директор Бийского олеумного завода, первый заместитель генерального директора ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова", к которому был присоединён БОЗ. Также покинуть завод может и Сергей Ларейкин, исполнительный директор БОЗ", – отмечает издание.

По данным источников издания, кадровые перестановки могут быть связаны с возможным возвращением на предприятие Петра Переведенцева, который руководил заводом с 2008 года по 2012-й.

Напомним, бывшего директора осудили за купленные на 45 тысяч рублей за счёт предприятия путёвки в Белокуриху для знакомых: суд ограничился наказанием в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.

За последние годы Переведенцев был учредителем нескольких ООО, возглавлял на Урале технопарк "Тракторозаводский", Челябинский тракторный завод и Ассоциацию промышленников и предпринимателей Дзержинска.