На Бийском олеумном заводе может произойти смена руководства

О смене директора в кулуарах говорилось чуть ли не с момента вступления в должность Переведенцева

13 февраля 2024, 22:26, ИА Амител

Черная сумка на полу / Фото: unsplash.com

Бийский олеумный завод, по всей видимости, ждут кадровые перемены. Стало известно, что директор предприятия Петр Переведенцев покидает завод. Как сообщает "Бийский рабочий", он уже попрощался с коллективом предприятия.

О смене директора в кулуарах говорилось чуть ли не с момента вступления в должность Переведенцева в мае 2023 года после ухода прошлой команды.

Информацию о смене руководства в головном офисе завода им. Свердлова, филиалом которого является БОЗ, пока не комментируют.