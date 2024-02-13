На Бийском олеумном заводе может произойти смена руководства
О смене директора в кулуарах говорилось чуть ли не с момента вступления в должность Переведенцева
13 февраля 2024, 22:26, ИА Амител
Черная сумка на полу / Фото: unsplash.com
Бийский олеумный завод, по всей видимости, ждут кадровые перемены. Стало известно, что директор предприятия Петр Переведенцев покидает завод. Как сообщает "Бийский рабочий", он уже попрощался с коллективом предприятия.
О смене директора в кулуарах говорилось чуть ли не с момента вступления в должность Переведенцева в мае 2023 года после ухода прошлой команды.
Информацию о смене руководства в головном офисе завода им. Свердлова, филиалом которого является БОЗ, пока не комментируют.
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