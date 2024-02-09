Шеломенцев сам уволился с поста вице-мэра Барнаула, сообщили в мэрии
Трудовые отношения прекращены по инициативе работника
09 февраля 2024, 14:21, ИА Амител
Заместитель главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев самостоятельно принял решение уйти с поста, пишет "Толк".
Ранее сообщалось, что Шеломенцева уволили, он также исчез из раздела сайта мэрии, где указаны фамилии заместителей главы Барнаула.
"Трудовые отношения прекращены по инициативе работника", – прокомментировали ситуацию в администрации города.
Напомним, по данным следствия, Шеломенцев, работая председателем комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, через посредника получил взятку в размере 2 млн рублей от предпринимателя, который занимался пассажирскими перевозками. 2 февраля суд оставил под стражей Шеломенцева.
Ранее amic.ru предположил, кто может стать заместителем главы Барнаула по дорожному хозяйству вместо Шеломенцева.
14:35:32 09-02-2024
Вот юмористы!!! К чему эта статья? А то можно подумать великая карьера пропала!!!!
14:43:47 09-02-2024
Чудны дела твои господи! А взятка не предполагает увольнение по статье?
15:04:47 09-02-2024
Гость (14:43:47 09-02-2024) Чудны дела твои господи! А взятка не предполагает увольнение... Так взятка еще не доказана, а вот прогулы, это да, статья нехорошая)))
14:50:33 09-02-2024
Маляву старшим ребятам, на волю, передал. Прошение удовлетворили.
15:02:44 09-02-2024
а почему на этой неделе начали называть его просто Шеломенцев?
15:52:17 09-02-2024
А Ращепкин куда пропал?
14:18:04 10-02-2024
Правильно сделал. Замы в одиночку не воруют. А отдуваться за барина обидно.