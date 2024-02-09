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Шеломенцев сам уволился с поста вице-мэра Барнаула, сообщили в мэрии

Трудовые отношения прекращены по инициативе работника

09 февраля 2024, 14:21, ИА Амител

Антон Шеломенцев / Фото: amic.ru
Антон Шеломенцев / Фото: amic.ru

Заместитель главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев самостоятельно принял решение уйти с поста, пишет "Толк".

Ранее сообщалось, что Шеломенцева уволили, он также исчез из раздела сайта мэрии, где указаны фамилии заместителей главы Барнаула.

"Трудовые отношения прекращены по инициативе работника", – прокомментировали ситуацию в администрации города.

Напомним, по данным следствия, Шеломенцев, работая председателем комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, через посредника получил взятку в размере 2 млн рублей от предпринимателя, который занимался пассажирскими перевозками. 2 февраля суд оставил под стражей Шеломенцева.

Ранее amic.ru предположил, кто может стать заместителем главы Барнаула по дорожному хозяйству вместо Шеломенцева.

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Комментарии 7

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Гость

14:35:32 09-02-2024

Вот юмористы!!! К чему эта статья? А то можно подумать великая карьера пропала!!!!

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Гость

14:43:47 09-02-2024

Чудны дела твои господи! А взятка не предполагает увольнение по статье?

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Гость

15:04:47 09-02-2024

Гость (14:43:47 09-02-2024) Чудны дела твои господи! А взятка не предполагает увольнение... Так взятка еще не доказана, а вот прогулы, это да, статья нехорошая)))

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Гость

14:50:33 09-02-2024

Маляву старшим ребятам, на волю, передал. Прошение удовлетворили.

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Гость

15:02:44 09-02-2024

а почему на этой неделе начали называть его просто Шеломенцев?

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Гость

15:52:17 09-02-2024

А Ращепкин куда пропал?

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Гость

14:18:04 10-02-2024

Правильно сделал. Замы в одиночку не воруют. А отдуваться за барина обидно.

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