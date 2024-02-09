Шеломенцев сам уволился с поста вице-мэра Барнаула, сообщили в мэрии

Трудовые отношения прекращены по инициативе работника

09 февраля 2024, 14:21, ИА Амител

Антон Шеломенцев / Фото: amic.ru

Заместитель главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев самостоятельно принял решение уйти с поста, пишет "Толк".

Ранее сообщалось, что Шеломенцева уволили, он также исчез из раздела сайта мэрии, где указаны фамилии заместителей главы Барнаула.

"Трудовые отношения прекращены по инициативе работника", – прокомментировали ситуацию в администрации города.

Напомним, по данным следствия, Шеломенцев, работая председателем комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, через посредника получил взятку в размере 2 млн рублей от предпринимателя, который занимался пассажирскими перевозками. 2 февраля суд оставил под стражей Шеломенцева.

Ранее amic.ru предположил, кто может стать заместителем главы Барнаула по дорожному хозяйству вместо Шеломенцева.