На бийскую больницу пожаловались антимонопольщикам из-за закупки шприцев
В медучреждении ограничили круг участников закупки, которые предлагают товары российского производства
19 февраля 2024, 14:28, ИА Амител
В городской больнице Бийска неправомерно ограничили круг участников закупки шприцев по контракту на 9,3 млн рублей, сообщает алтайская ФАС.
"Установленные заказчиком дополнительные характеристики по ряду позиций закупки индивидуализировали товар конкретного иностранного производителя", – отметили в ведомстве.
Антимонопольщики установили, что заказчик при формировании технического задания в описание нескольких позиций товаров включил характеристики, не содержащиеся в каталоге товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (КТРУ).
В частности, к покупке заявлялись шприцы с иглами, оснащенными предохранительным колпачком, надетым на иглу, и дополнительным чехлом (колпачком), который закрывает и блокирует иглу после выполнения манипуляции.
"Такое формирование объекта закупки фактически исключило возможность отечественных производителей шприцев принять участие в закупке и воспользоваться гарантированным законодателем преимуществом", – подчеркнули в ФАС.
14:37:36 19-02-2024
Так у нас же импортозамещение? Или нет?
15:04:01 19-02-2024
Журнал 'Наука и выпивка' (14:37:36 19-02-2024) Так у нас же импортозамещение? Или нет?... Ага, только пломбы отечественные по ОМС не твердеют и через неделю вываливаются.
18:25:32 19-02-2024
Гость (15:04:01 19-02-2024) Ага, только пломбы отечественные по ОМС не твердеют и через ... может это от прямоты рук стоматолога зависит? моя пломба из обычной поликлиники стоит 5 или 6 лет и не собирается меня покидать.
14:43:59 19-02-2024
Положите в эту больничку антимонопольщиков и колите им тупыми импортозамещательскими шприцами, если они против качественного импортного товара.