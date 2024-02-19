На бийскую больницу пожаловались антимонопольщикам из-за закупки шприцев

В медучреждении ограничили круг участников закупки, которые предлагают товары российского производства

19 февраля 2024, 14:28, ИА Амител

Шприц в руке врача / Фото: unsplash.com

В городской больнице Бийска неправомерно ограничили круг участников закупки шприцев по контракту на 9,3 млн рублей, сообщает алтайская ФАС.

"Установленные заказчиком дополнительные характеристики по ряду позиций закупки индивидуализировали товар конкретного иностранного производителя", – отметили в ведомстве.

Антимонопольщики установили, что заказчик при формировании технического задания в описание нескольких позиций товаров включил характеристики, не содержащиеся в каталоге товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (КТРУ).

В частности, к покупке заявлялись шприцы с иглами, оснащенными предохранительным колпачком, надетым на иглу, и дополнительным чехлом (колпачком), который закрывает и блокирует иглу после выполнения манипуляции.