В Москве ребенок укололся о шприц в каршеринге
В нем находилось неизвестное вещество — его отправили на экспертизу
21 августа 2023, 19:03, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Ребенок укололся о шприц, воткнутый в сиденье автомобиля каршеринга в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице.
"Шприц с неизвестным веществом изъят и направлен на экспертизу", — заявил собеседник агентства.
В ведомстве, что заявление об инциденте поступило в полицию еще 18 августа. Проводится проверка. О состоянии ребенка не сообщается.
19:37:03 21-08-2023
вроде и закон приняли о чистоте русского языка,вроде средства информации и обязаны его соблюдать,но все равно используют не понятные слова плюя на его,вот только не понятно-а когда ж госструктуры начнут исполнять свои обязанности
21:19:57 21-08-2023
гость (19:37:03 21-08-2023) вроде и закон приняли о чистоте русского языка,вроде средств... Каршеринг? Это английское слово carsharing, означающее совместное использование (sharing) автомобиля (car).
08:23:18 22-08-2023
Гость (21:19:57 21-08-2023) Каршеринг? Это английское слово carsharing, означающее совме... и дальше что,указ был о русском языке-был,так почему,даже в средствах массовой информации,плюют на него?
09:32:32 22-08-2023
Гость (08:23:18 22-08-2023) и дальше что,указ был о русском языке-был,так почему,даже в ... С себя начни. Грамотно писать хотя бы выучись, прежде чем замечания делать. Город "экспертов" во всех областях.
13:24:23 22-08-2023
Гость (09:32:32 22-08-2023) С себя начни. Грамотно писать хотя бы выучись, прежде чем за... чья бы корова мычала,что по теме хрюкнуть не чего так к грамотность пытаешься прицепиться-одно из правил убогих ботов
09:46:51 22-08-2023
Гость (08:23:18 22-08-2023) и дальше что,указ был о русском языке-был,так почему,даже в ... Аналога данного слова в русском языке нет, соответственно, можно использовать.
09:47:26 22-08-2023
Чистота в каршеринге? да у нас даже в такси любого тарифа срач а уж в КШ свиней полно.