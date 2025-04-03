На благоустройство исторической части Змеиногорска выделили 92 миллиона рублей

Подрядчику предстоит создать пешеходную зону, обустроить бульвар и фотозоны, а также установить арт-объекты

03 апреля 2025, 10:00, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Администрация Змеиногорского округа начала поиск подрядчика, который займется благоустройством исторического центра города по проекту "Диалог времен". Информацию об этом разместили на портале ЕИС "Закупки".

На реализацию победившего во всероссийском конкурсе проекта направят свыше 91,8 миллиона рублей. Заказчиком выступает Управление по сельскому хозяйству, землепользованию, природопользованию и управлению муниципальным имуществом администрации Змеиногорского района.

Подрядчику предстоит создать пешеходную зону по улице Семипалатинской, обустроить бульвар и фотозоны, а также установить арт-объекты.

Тендер на поиск подрядчика объявили 31 марта. Заявки принимают до 8 апреля, итоги конкурса подведут на следующий день, 9 апреля. Победитель должен приступить к работам не позднее 5 мая 2025 года, а завершить их нужно до 31 октября 2025 года.