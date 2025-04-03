В Барнауле определили подрядчика, который завершит благоустройство парка "Юбилейный"
Финальным этапом реновации станет озеленение территории
03 апреля 2025, 08:28, ИА Амител
В Барнауле определили подрядчика для завершения благоустройства парка "Юбилейный". Необходимые работы проведет ООО "Горзеленхоз", соответствующий контракт накануне заключил профильный комитет. Об этом сообщили в мэрии.
Известно, что сумма контракта составила более 8 млн рублей.
В 2025 году пройдет финальный этап реконструкции парка – озеленение. Будет снесена поросль и аварийные и сухостойные деревья вдоль пешеходных дорожек. Также в "Юбилейном" высадят более 700 новых деревьев и обустроят газон площадью порядка шести тысяч квадратных метров.
"Все работы будут проведены по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" и муниципальной программе "Формирование современной городской среды города Барнаула", – уточнили в администрации города.
Помимо этого, в рамках нацпроекта в 2025 году благоустроят зеленую зону в границах улиц Ленинградской, Энтузиастов, Антона Петрова (территория парка имени Ленина) и территории за торговым центром "Европа" по ул. Шумакова, 9.
08:41:47 03-04-2025
Парк это хорошо...
А развязку на Змеиногорском?...
09:18:58 03-04-2025
Гость (08:41:47 03-04-2025) Парк это хорошо...А развязку на Змеиногорском?...... О!
Только что было +1
И бах! За три минуты уже -5....!!!?
Всё ясно! Всё эти пальцы вверх и вниз крутит сам администратор!!!...
В зависимости от политики партии...!
08:46:32 03-04-2025
Вопрос к к нашему мэру - а почему каждый год что то делают в парке и тратят деньги и не доделывают и ( на секунду) идут огромные деньги на все это .Может пора завязывать эту жадность к деньгам.
09:04:45 03-04-2025
гость (08:46:32 03-04-2025) Вопрос к к нашему мэру - а почему каждый год что то делают в... А вдруг его завтра снимут...?
И источник вечной молодости закончиться...?
Нее... Пока идёт, надо брать...
:-) шутка! А то начнёте щас тут минусовать...
09:22:43 03-04-2025
И всё же, скажем своё скупое "спасибо" за реставрацию парков. Дело нужное. А то опять расстроятся и возведут ТРЦ с парковками вместо зелёных насаждений. Пожелание: собачьи площадки в парке окружить двойным забором, а то дети вокруг. И будку с полицией поставить для спокойствия.
09:48:38 03-04-2025
был в прошлом году, парк большой, получается красивенько.
все зависит, хватит денег все до делать по-человечески.
опять же кроме дорожек должны быть кофе, еда, еще что-то.
не совсем понимаю, как с такой площадью это можно сделать.
прямо скажем не самая густонаселенная локация.
10:02:44 03-04-2025
Пожелание: собачьи площадки в парке окружить двойным забором, а то дети вокруг. И будку с полицией поставить для спокойствия.----- да какой идиот пойдет гулять со своей собакой, когда в парке тьма всяких орущих детишек и их родителей! 😄 ну разве только с недособачкой) даже эти, которые гуляют со своими палками, предпочитают утро или вечер, когда вас там нет) Кстати, в юбилейном парке отдельное спасибо планировщикам за собачьи площадки на окраинах парка - меньше народа - больше кислорода👍
10:21:25 03-04-2025
Гость (10:02:44 03-04-2025) Пожелание: собачьи площадки в парке окружить двойным забором... Находятся идиоты, к сожалению. Да и на площадках там серьезных собак дрессируют бывает (наблюдал), собаки на азарте, заборчик перемахнуть ей раз плюнуть. Да и не только про собак речь. Народу всё больше посещает, одними камерами безопасность не обеспечить. Понятно, что перегибать не стоит, но патруль по парку и аллее на Малахова лишним не будет. В лесной сказке, кстати, тоже.
А что там с Эдельвейсом, кто знает? Угробили парк своим металлоломом...
10:17:07 03-04-2025
финальный этап? да там конь не валялся
12:52:00 03-04-2025
Гость (10:17:07 03-04-2025) финальный этап? да там конь не валялся... Да ну? А откуда же там вместо леса дорожки, освещение, лавочки, площадки и т.д.? Сами выросли?
15:47:28 03-04-2025
Гость (12:52:00 03-04-2025) Да ну? А откуда же там вместо леса дорожки, освещение, лавоч... а для вас парк-это несколько дорожек среди сорняка и корявого сорного клена?
11:55:32 03-04-2025
Ну в обще наш мэр обещал где то на сайте администрации выставлять сметы по разным работам благоустройства нашего города.Пока я ничего в нэте не нашла.
11:57:31 03-04-2025
Было бы прекрасно,если бы парк поддерживали в должном состоянии. По факту уборка и обслуживание ТОЛЬКО центральной аллеи. все,что вокруг дорожек-заросло травой, нет,уже просто бурьяном-со стороны улицы Гущина в прошлом году ни разу не косили траву, выше роста человека.. Также сильно уже "изношены" беговые дорожки,разрушены талыми водами и дождями. Никакой реставрации в прошлом году не было. Видимо, в этом году тоже не будет...Много поваленных деревьев,просто завалы... В прошлом году вся тяжелая техника ездила по дорожкам, грязи было много,часть покрытия как была разрушена, так и не восстановлена...
14:17:50 03-04-2025
гость (11:57:31 03-04-2025) Было бы прекрасно,если бы парк поддерживали в должном состоя... Согласен полностью! Сделать - одно дело, поддерживать постоянно - более сложная задача. Но так хочется, чтобы сделанное не пришло в упадок года через два. Дорожки действительно приходят в упадок под влиянием талых и ливневых вод, но это и понятно - там значительные уклоны местности. Людей там действительно много, гуляю почти каждые выходные. Не надо утверждать, что там трафика нет, проверить по камерам можно.
14:32:26 03-04-2025
Разделили бы план парка на квадраты, нанимали на участки по 3-4 часа работы в день старшеклассников с оплатой раз в неделю. Чтобы травку косили, пололи клумбы, обрезали секатором ветки. Можно же через комитет по образованию организовать.
15:48:08 03-04-2025
Гость (14:32:26 03-04-2025) Разделили бы план парка на квадраты, нанимали на участки по ... откуда в Юбилейном клумбы?
09:43:25 04-04-2025
Уважаемые сотрудники АМИК! А вы приедьте и снимите всю "красоту" входа в парк со стороны улицы Горно Алтайской. Или мер не велит правду писать? Там не просто грязь, там такой гадюшник . Как попасть в парк жителям ближ лежащих улиц ? Строительной техникой размесили дорогу и бросили, попробуйте там проплыть и показать правдивый репортаж, а не показуху по заказу администрации