В Барнауле определили подрядчика, который завершит благоустройство парка "Юбилейный"

Финальным этапом реновации станет озеленение территории

03 апреля 2025, 08:28, ИА Амител

Парк "Юбилейный" в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле определили подрядчика для завершения благоустройства парка "Юбилейный". Необходимые работы проведет ООО "Горзеленхоз", соответствующий контракт накануне заключил профильный комитет. Об этом сообщили в мэрии.

Известно, что сумма контракта составила более 8 млн рублей.

В 2025 году пройдет финальный этап реконструкции парка – озеленение. Будет снесена поросль и аварийные и сухостойные деревья вдоль пешеходных дорожек. Также в "Юбилейном" высадят более 700 новых деревьев и обустроят газон площадью порядка шести тысяч квадратных метров.

"Все работы будут проведены по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" и муниципальной программе "Формирование современной городской среды города Барнаула", – уточнили в администрации города.

Помимо этого, в рамках нацпроекта в 2025 году благоустроят зеленую зону в границах улиц Ленинградской, Энтузиастов, Антона Петрова (территория парка имени Ленина) и территории за торговым центром "Европа" по ул. Шумакова, 9.