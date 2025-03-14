На борьбу с гепатитом C в Алтайском крае выделят почти 250 млн рублей

Заболевание в среднем встречается у трех из четырех человек, отметили в Минздраве

14 марта 2025, 08:00, ИА Амител

Медицинские перчатки / Фото: unsplash.com

На борьбу с гепатитом C в Алтайском крае из федерального бюджета поступит 249,4 млн рублей. Как сообщает региональный Минздрав, средства выделят на проект "Реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С и минимизацию рисков распространения данного заболевания".

Главная цель проекта – "повышение доступности и качества медицинской помощи пациентам с хроническим вирусным гепатитом С", отметили в ведомстве. Так, для его реализации будет создан федеральный регистр вирусных гепатитов и проведен учет пациентов с этим заболеванием, а также из федерального бюджета выделят субсидии на обеспечение пациентов с гепатитом лекарствами.

"В ближайшие два года на реализацию данного регионального проекта из федерального бюджета будут направлено 249,4 млн рублей", – говорится в сообщении.

Главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко отметил, что гепатит C – уникальное заболевание, потому что оно является единственным из хронических, которое можно быстро и полностью вылечить. В связи с этим, по его словам, борьба с ним в рамках нацпроекта является особенно важным направлением.

"Примеры полной "элиминации" в мире есть, чтобы этого добиться, там работали по трем "фронтам": широкий охват обследованиями, масштабная пропаганда и активное применение препаратов. Так что миссия для Алтайского края пусть и трудна, но точно выполнима", – сказал Шевченко.

С 10 по 16 марта в России проходит неделя по борьбе с заражением и распространением хронического вирусного гепатита С, организованная Минздравом. В министерстве напомнили, что заболевание встречается довольно часто – в среднем у трех из четырех человек. У четверти пациентов оно проходит само, причем многие узнают о болезни спустя годы.