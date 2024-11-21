Направление финансируется все больше, а в новом нацпроекте ему уделят особое внимание

21 ноября 2024, 06:15, ИА Амител

Лабораторное исследование / Фото: amic.ru

В новом национальном проекте "Продолжительная и активная жизнь" отдельный акцент будет сделан на борьбу с гепатитом C. Об этом в начале ноября рассказывал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов, подводя итоги заканчивающегося нацпроекта "Здравоохранение".

Впрочем, уже в 2024-м направление активно усиливается в регионе, рассказал amic.ru главный краевой внештатный инфекционист Валерий Шевченко. По его словам, толчком послужило поручение Владимира Путина, по которому к 2030 году болезнь нужно попытаться искоренить.

О том, почему за инфекцию активно взялись именно сейчас, – в материале amic.ru.

Историческая отсечка

По словам Шевченко, уже в этом году в Алтайском крае начались серьезные подвижки в борьбе с гепатитом C. Впервые регион получил федеральное финансирование на закупку препаратов для лечения на дому.

В 2024-м в регион поставили лекарства для 404 пациентов.

Благодаря федеральному центру на Алтае появился доступ ко всем форматам помощи пациентам с гепатитом, отметил инфекционист.

"Первый способ – лечение на базе дневного стационара. Оно проводится в крае уже много лет, мы одними из первых зашли в эту историю. А теперь появился и второй – амбулаторное лечение. Это максимально комфортно для пациента. Он приходит на прием, обследуется, получает препарат и лечится дома, а через месяц приходит на контрольное обследование", – объяснил специалист.По его словам, в 2025 году объем помощи в регионе станет еще больше.

Так, количество квот на дневной стационар планируется увеличить в два раза. Плюс, медпомощь станет еще ближе к пациентам: лечить будут не только в Барнауле, но и в других крупных городах края.

Ожидается, что и финансирование на приобретение препаратов тоже увеличится.

"При учете суммарно выделенного финансирования мы планируем в следующем году взять на терапию примерно тысячу пациентов. Можно сказать, что мы подошли к исторической отсечке. Есть вероятность, что на лечение мы возьмем больше больных, чем выявляем в течение года. А когда складывается тенденция, появляется надежда, что постепенно мы справимся с этой болезнью", – сказал Валерий Шевченко.Он сообщил, что на диспансерном учете находится около девяти тысяч жителей Алтайского края с гепатитом C. Но больных наверняка больше, не сомневается врач: в регионе немало невыявленных случаев.

Впрочем, уже есть и решения, которые должны сделать диагностику эффективнее.

"В этом году мы начали внедрение федерального регистра по этому заболеванию. С сентября начали заносить туда пациентов. Еще одно нововведение: с этого года ввели обязательное обследование раз в десять лет на антитела к гепатиту C в рамках диспансеризации. Это для людей старше 25 лет. Так мы сможем выявлять пока еще "спящие" бессимптомные случаи", – рассказал инфекционист.

Лекарственная революция

Главный инфекционист региона объяснил, что особое внимание к гепатиту C вызвано не только серьезностью вируса и масштабом распространения. За последние годы в фармакологии произошла настоящая революция, благодаря которой лечение вышло на новый уровень.

"За последние годы характер противовирусной терапии сильно изменился. Раньше это были полгода или даже год инъекций раз в неделю. Препараты были крайне тяжелыми по переносимости, а вероятность излечения была 50 на 50. Сейчас же длительность лечения составляет 8-12 недель. Порой это вообще одна таблетка в день. А шанс излечиться при этом стремится к 95-98%", – рассказал инфекционист.Причем самые эффективные препараты начали выпускать уже в 20-е годы, подчеркнул врач. Так что российские власти получили в свое распоряжение по-настоящему действенный инструмент, способный снизить распространение инфекции.

Напомним, гепатит C – это хроническое заболевание печени, вызываемое одноименной инфекцией. Оно протекает у больных очень по-разному: может долгие годы никак себя не проявлять, а может перейти в смертельные заболевания.

"Основная причина смерти пациентов с гепатитом C – развитие цирроза и рака печени. Но все понимают, что официальные цифры по смертности не отражают реального положения дел. Это лишь верхушка айсберга. Загвоздка в том, что в классификации болезней нет отдельных рака и цирроза, вызванных гепатитом. Поэтому многие летальные случаи не видны в статистике. Но умом мы понимаем, что вирус тут точно сыграл роль", – поясняет врач.

Бывают и случаи, когда гепатит C "щадит" печень, но тяжелейшим образом влияет на другие органы.

"Мне приходилось видеть пациентов, у которых печень структурно в порядке. Но при этом за счет механизмов аутоагрессии вирус просто "выбивает" эпителий почечных канальцев. То есть печень в порядке, а почки настолько повреждены, что пациент на диализе", – говорит Шевченко.

Победимая болезнь

Президент России Владимир Путин поручил элиминировать (полностью искоренить) гепатит C к 2030 году. По словам Шевченко, это трудная задача. Но значительное снижение заболеваемости и, соответственно, смертности от вируса станет огромным прорывом, считает инфекционист.

"Проблема еще в том, что в подавляющем большинстве болеет именно трудоспособное население. Продолжительность жизни – это основной показатель национального проекта. Вот в системе здравоохранения и ищутся точки, на которые наиболее эффективно можно воздействовать", – отметил врач. Он подчеркнул, что гепатит C – это уникальное заболевание: оно единственное из хронических, которое можно быстро и полностью вылечить. Так что в рамках нацпроекта это действительно важное направление.

Примеры полной "элиминации" в мире есть: по словам Шевченко, в Египте гепатита уже практически нет. Чтобы этого добиться, там работали по трем "фронтам": широкий охват обследованиями, масштабная пропаганда и активное применение препаратов. Так что миссия для Алтайского края пусть и трудна, но точно выполнима.