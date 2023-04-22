Работы проходят в Алтайском крае и Республике Алтай

22 апреля 2023, 09:20, ИА Амител

Ремонт моста в Первомайском районе / Фото: ФКУ Упрдор "Алтай"

На Чуйском тракте приступили к ремонту двух мостов, сообщили в ФКУ Упрдор "Алтай".

Так, планово-предупредительные работы уже идут на мосту через реку Лосиха перед селом Баюновские Ключи (226 км) в Первомайском районе.

"Дорожники приступили к замене асфальтобетонного покрытия на сооружении. Ранее уже выполнили комплекс мероприятий: демонтировали старые железобетонные плитки укрепления насыпи конусов береговых опор и на их месте смонтировали новые, восстановили водоотвод. На мосту предстоит устроить новое покрытие, заменить барьерное ограждение, восстановить деформационные швы и нанести разметку", – рассказали в управлении.

Также ремонт моста продолжается через реку Уландрык в Кош-Агачском районе Республики Алтай, перед селом Ташанта (938 км).

"Здесь выполняют замену мостового полотна, устраивают новую гидроизоляцию, покрытие выполняют из асфальтобетона, восстанавливают защитный слой опор и плит пролётных строений. В прошлом году работы выполнили на одной половине моста, в этом году продолжают на второй – слева по ходу движения", – отметили в учреждении.

В обоих случаях движение по переправам осуществляется в реверсивном режиме, работы планируют завершить в октябре.