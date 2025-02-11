На Чуйском тракте произошло ДТП с участием грузовика и двух легковушек

Пассажир одной из легковушек травмировалась

11 февраля 2025, 19:22, ИА Амител

ДТП на Чуйском тракте / Фото: пресс-служба ГАИ

На 252-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт" в Косихинском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом рассказали в пресс-службе краевой Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, 25-летний мужчина, следовал из Барнаула в сторону Бийска. В условиях ограниченной видимости из-за неблагоприятных погодных условий он не выдержал безопасную скорость и дистанцию, в результате чего столкнулся с автомобилем Toyota Ipsum, которым управлял 49-летний мужчина. От удара Toyota Ipsum врезалась в дорожное ограждение.

"В результате ДТП пассажир автомобиля Toyota Ipsum, женщина 1979 года рождения, с травмами различной степени тяжести была доставлена в медицинское учреждение", – рассказали в ГАИ.

После этого водитель грузовика MAN, 36-летний мужчина, двигаясь в том же направлении, не справился с управлением и съехал в кювет.

В данный момент сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение, извлекая грузовой автомобиль на проезжую часть, а также устанавливают все обстоятельства случившегося.