На Чуйском тракте ДТП забрало жизнь трех женщин
Водитель Toyota Vitz не справилась с управлением и выехала на встречную полосу
19 января 2025, 16:10, ИА Амител
19 января около 11:14 на 280-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт" произошло столкновение трех автомобилей. Есть жертвы. Об этом сообщает пресс-служба алтайской полиции.
Водитель автомобиля Toyota Vitz, женщина 38 лет, двигаясь со стороны Бийска в направлении Барнаула, не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Произошло столкновение с автомобилями Hover под управлением мужчины 49 лет и Haval, за рулем которого находился мужчина 54 лет.
В результате аварии водитель Toyota Vitz и две ее пассажирки, 71 и 42 лет, погибли на месте до прибытия медиков.
Пассажирка автомобиля Haval, женщина 55 лет, получила травмы и была доставлена в больницу.
Сотрудники Госавтоинспекции продолжают работу на месте происшествия, устанавливая все обстоятельства ДТП.
17:13:37 19-01-2025
виц это опаснейщая машинка и не для трасс, на ней только по городу и то опасно.
17:35:27 19-01-2025
Гость (17:13:37 19-01-2025) виц это опаснейщая машинка и не для трасс, на ней только по ... Чуйский опасная трасса. Зимой
17:56:24 19-01-2025
Гость (17:13:37 19-01-2025) виц это опаснейщая машинка и не для трасс, на ней только по ... У меня была "Старлет", ездил и зимой по трассе в том числе. Только надо учитывать, что она лёгкая и короткая. Потихоньку, не увлекаться дорогой, пусть 80, зато домой приедешь...
19:01:41 19-01-2025
Гость (17:13:37 19-01-2025) виц это опаснейщая машинка и не для трасс, на ней только по ... Не надо про витца чушь писать. Очень крепкий и безопасный автомобиль!
03:11:44 20-01-2025
Гость (19:01:41 19-01-2025) Не надо про витца чушь писать. Очень крепкий и безопасный ав... и статья об этом прямо таки повествует, дада.
20:02:16 19-01-2025
Гость (17:13:37 19-01-2025) виц это опаснейщая машинка и не для трасс, на ней только по ... Полностью согласен. Если посчитать сколько этот виц унёс жизней наших земляков. А статистику расширить от Владивостока до Алтая.
17:24:56 19-01-2025
да что же сегодня такое... столько погибших. кошмар.
19:26:25 19-01-2025
Элен без ребят (17:24:56 19-01-2025) да что же сегодня такое... столько погибших. кошмар. ... И вчера
03:12:38 20-01-2025
Элен без ребят (17:24:56 19-01-2025) да что же сегодня такое... столько погибших. кошмар. ... погода плохая, покрытие ужас - лед! переметы, снег, и летуны на хилых опасных машинках
17:37:07 19-01-2025
Еще фуры опасные, а как же Вазы, там на ипсуме размотались еще, автобусы и т.д, а пару дней назад, 72 летняя женщина на альмере тоже не справилась. Может головы, а не машины не? 3 женщины водителя за три дня 8 насмерть собрали в окресностях Барнаула
17:53:48 19-01-2025
Когда за рулём...Дальше сами знаете.
19:10:43 19-01-2025
Когда будут лишать прав за превышение скорости?
20:10:35 19-01-2025
Дороги не соответствует требованием безопасности! Не должно быть выезда на встречную полосу! 4 полосы с отбойником разделительным
07:37:32 20-01-2025
Вадим (20:10:35 19-01-2025) Дороги не соответствует требованием безопасности! Не должно ... 4 полосы с отбойником разделительным, это у наших врагов и "друга" СИ, а мы своих не жалеем.