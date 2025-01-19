На Чуйском тракте ДТП забрало жизнь трех женщин

Водитель Toyota Vitz не справилась с управлением и выехала на встречную полосу

19 января 2025, 16:10, ИА Амител

Разбитый автомобиль / Фото: pxhere.com

19 января около 11:14 на 280-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт" произошло столкновение трех автомобилей. Есть жертвы. Об этом сообщает пресс-служба алтайской полиции.

Водитель автомобиля Toyota Vitz, женщина 38 лет, двигаясь со стороны Бийска в направлении Барнаула, не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Произошло столкновение с автомобилями Hover под управлением мужчины 49 лет и Haval, за рулем которого находился мужчина 54 лет.

В результате аварии водитель Toyota Vitz и две ее пассажирки, 71 и 42 лет, погибли на месте до прибытия медиков.

Пассажирка автомобиля Haval, женщина 55 лет, получила травмы и была доставлена в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают работу на месте происшествия, устанавливая все обстоятельства ДТП.