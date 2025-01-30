На Чуйском тракте столкнулись два грузовика

Один из водителей выехал на встречную полосу, совершая обгон

30 января 2025, 22:02, ИА Амител

Заснеженная трасса / Фото: unsplash.com

В 20:30 на 305-м километре трассы Р-256 "Чуйский тракт" в Зональном районе столкнулись два грузовых автомобиля. Об этом сообщили в краевой Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 38-летний мужчина, совершая обгон на "Газели Некст", выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком "Хино", которым управлял 46-летний водитель.

"В результате ДТП водитель "Газели" получил телесные травмы, ему оказали медицинскую помощь, пассажир автомобиля "Хино" доставлен в медицинское учреждение города Бийска", – сказано в публикации.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства случившегося.