Водитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком на алтайской трассе

Иномарка влетела в КамАЗ при обгоне

30 января 2025, 18:15, ИА Амител

Разбитый автомобиль / Фото: pxhere.com

В Усть-Калманском районе Алтайского края произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика. В результате аварии скончался водитель легковушки.

Авария случилась около 13:15 на 9-м километре автодороги Новокалманка – Огни – Михайловка – Антоньевка.

По предварительным данным, 65-летний водитель Hyundai Santa Fe при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом, которым управлял 62-летний мужчина.

"В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи", – рассказали в Госавтоинспекции.

Пассажир, 63-летняя женщина, получила травмы и была госпитализирована.

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.