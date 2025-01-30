Водитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком на алтайской трассе
Иномарка влетела в КамАЗ при обгоне
30 января 2025, 18:15, ИА Амител
В Усть-Калманском районе Алтайского края произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика. В результате аварии скончался водитель легковушки.
Авария случилась около 13:15 на 9-м километре автодороги Новокалманка – Огни – Михайловка – Антоньевка.
По предварительным данным, 65-летний водитель Hyundai Santa Fe при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом, которым управлял 62-летний мужчина.
"В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи", – рассказали в Госавтоинспекции.
Пассажир, 63-летняя женщина, получила травмы и была госпитализирована.
Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.
08:12:30 31-01-2025
Жуткая авария! Мои соболезнования родным и близким!