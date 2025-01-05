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На Чуйском тракте в Алтайском крае столкнулись два авто. Один водитель скончался

Двух пассажиров госпитализировали

05 января 2025, 15:45, ИА Амител

Кадр с места аварии / Фото: телеканал "Катунь 24"
Кадр с места аварии / Фото: телеканал "Катунь 24"

Смертельное ДТП произошло 5 января в Первомайском районе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Алтайского края. На 221-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт" столкнулись две легковушки. Один из водителей скончался в больнице.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в 11:10.

"Предварительно установлено, что водитель, мужчина 1954 г.р., управляя транспортным средством ВАЗ-21101, двигаясь по второстепенной дороге, при выезде на главную дорогу в сторону города Барнаула не уступил дорогу транспортному средству "Тойота Камри" под управлением женщины 1987 г.р.", – говорится в сообщении. В результате жесткого столкновения водителя ВАЗ с травмами госпитализировали в городскую больницу № 1 Барнаула, где он скончался. Пассажиры этого же автомобиля – мужчина 1992 года рождения и женщина 1950 года рождения – госпитализированы с травмами.

Госавтоинспекция назначила проверку по факту ДТП, все обстоятельства выясняются.

Дорога зимой в Барнауле / Фото: amic.ru

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ДТП Алтайский край

Комментарии 31

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Мусик

15:51:50 05-01-2025

1954 г.р., управляя ВАЗ 21101.
ужас какой.

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Гость

16:45:39 05-01-2025

Мусик (15:51:50 05-01-2025) 1954 г.р., управляя ВАЗ 21101. ужас какой....
В чём ужас? В возрасте водителя или отечественном автомобиле? В совокупности факторов и влиянии утилизационного сбора?

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Гость

08:49:29 06-01-2025

Гость (16:45:39 05-01-2025) В чём ужас? В возрасте водителя или отечественном автомо... Нельзя: 1. Управлять ТС в таком возрасте; 2. Двигаться по дорогам общего пользования на таких древних самогонных аппаратах, можно только по личному приусадебному хозяйству.

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Гость

08:58:31 06-01-2025

Гость (08:49:29 06-01-2025) Нельзя: 1. Управлять ТС в таком возрасте; 2. Двигаться по до... Ох уж эти мамкины автомобилисты... Ваз 21101 это не копейка. Это десятка. Не идеальный для сохранения жизни конечно тарантас, но и не древняя тележка самобеглая.

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Гость

12:46:23 07-01-2025

Гость (08:58:31 06-01-2025) Ох уж эти мамкины автомобилисты... Ваз 21101 это не копейка.... Это не древний самогонный аппарат? Это ракета-пушка, брат, да?

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Гость

15:36:53 07-01-2025

Гость (12:46:23 07-01-2025) Это не древний самогонный аппарат? Это ракета-пушка, брат, д... Кошкин сын вам брат, да?

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Гость

16:16:34 07-01-2025

Гость (15:36:53 07-01-2025) Кошкин сын вам брат, да?... Мне родства с вами даже за деньги не надо. Зачем мне гнилые гены в семье? Иди мимо.

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Гость

18:17:49 07-01-2025

Гость (16:16:34 07-01-2025) Мне родства с вами даже за деньги не надо. Зачем мне гнилые ... Мурзик, ты зачем снова на клавиатуру нагадил? Забыл где твой лоток? Или просто хозяйке мстишь за отсутствие бубенчиков?

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Гость

09:02:38 06-01-2025

Мусик (15:51:50 05-01-2025) 1954 г.р., управляя ВАЗ 21101. ужас какой.... А в чем ужас? У меня в гаражном кооперативе есть 3 деда постарше фигуранта. Машины производства РФ. Ездят без ДТП. Или вы не знаете как соплячье марки и прочие чайзеры на столбы наматывают?

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Гость

21:22:20 06-01-2025

Гость (09:02:38 06-01-2025) А в чем ужас? У меня в гаражном кооперативе есть 3 деда пост... нельзя таким старикам садиться за руль!

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Гость

13:46:02 07-01-2025

Гость (21:22:20 06-01-2025) нельзя таким старикам садиться за руль!... матери 78 лет. прекрасно ездит на своем равчике.

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Гость

16:17:46 07-01-2025

Гость (13:46:02 07-01-2025) матери 78 лет. прекрасно ездит на своем равчике.... Вы бы подумали и приняли бы правильное решение. От греха подальше.

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Гость

16:19:05 07-01-2025

Гость (13:46:02 07-01-2025) матери 78 лет. прекрасно ездит на своем равчике.... Вы мне добавили еще одну фобию
А если серьезно, Вам людей не жалко? Тех кто по улицам ходит.

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Гость

15:58:12 05-01-2025

Камри белая как снег, её не видно, возможно скорость была большая. На ВАЗе проявил невнимательность. Снежные валы закрывают видимость и т.д.

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Элен без ребят

16:42:47 05-01-2025

Гость (15:58:12 05-01-2025) Камри белая как снег, её не видно, возможно скорость была бо... деревенские, как обычно, выскочили на трассу, не думая даже притормозить (?)
опять же, Первомайский район довольно далеко от Брн., пока скорая приехала, пока доехали в больницу... кучу времени потеряли 100%

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Гость

21:37:47 05-01-2025

Элен без ребят (16:42:47 05-01-2025) деревенские, как обычно, выскочили на трассу, не думая даже ... Первомайский район большой на фото Барнаул

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гость

00:28:48 06-01-2025

Элен без ребят (16:42:47 05-01-2025) деревенские, как обычно, выскочили на трассу, не думая даже ... Первомайский район за Барнаулом начинается.

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Гость

12:49:41 07-01-2025

Элен без ребят (16:42:47 05-01-2025) деревенские, как обычно, выскочили на трассу, не думая даже ... Во-первых, Первомайский район граничит за Барнаулом, а во-вторых, в Новоалтайске (административном центре района), есть свою ЦГБ и станция скорой помощи.

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Гость

16:48:15 05-01-2025

Гость (15:58:12 05-01-2025) Камри белая как снег, её не видно, возможно скорость была бо...
Где вы увидели снежные валы? Трасса чистая, на обочинах снега нет, его даже на полях нет. Смотрите фото ДТП внимательнее

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Musik

17:41:23 05-01-2025

Гость (15:58:12 05-01-2025) Камри белая как снег, её не видно, возможно скорость была бо... В таком возрасте да на жыге дальше гаража выезжать нельзя.
Пенс на жыге - это как селедку с кефиром.

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Гость

21:21:57 06-01-2025

Гость (15:58:12 05-01-2025) Камри белая как снег, её не видно, возможно скорость была бо... за рулем старикан древний, о какой внимательности вы говорите?!

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Гость

17:12:26 05-01-2025

В 70 лет уже даже от испуга помереть можно!

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гость

19:46:05 05-01-2025

от своротка на бийск 7 км трасса сделана для самолетов

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Гость

13:07:26 06-01-2025

Чуйский тракт от Бийска начинается. При чем тут Первомайский район?

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Гость

12:51:47 07-01-2025

Гость (13:07:26 06-01-2025) Чуйский тракт от Бийска начинается. При чем тут Первомайский... Чуйский тракт - это НСК - Ташанта. Кури матчасть.

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Гость

16:22:09 07-01-2025

Гость (12:51:47 07-01-2025) Чуйский тракт - это НСК - Ташанта. Кури матчасть.... Это неучи назначили. Чуйский тракт - это за Бийском. Не вдаваясь в историю, почитай Шукшина.
Никто, никогда не называл дорогу в Новосибирск из Барнаула Чуйским трактом, по крайней мере, при Советской власти

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Гость

21:23:20 06-01-2025

запретить пора таким старым водить автомобили такие древние

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Пырник

11:02:27 07-01-2025

Чуйский тракт проходит через 3 региона: республику Алтай, Алтайский край и Новосибирскую область

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Гость

12:22:47 07-01-2025

Пырник (11:02:27 07-01-2025) Чуйский тракт проходит через 3 региона: республику Алтай, Ал... Зачем-то так стали называть дорогу до Нска, а Чуйский тракт от Бийска начинается

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Гость

16:19:10 07-01-2025

Гость (12:22:47 07-01-2025) Зачем-то так стали называть дорогу до Нска, а Чуйский тракт ... Кто тебе сказал? Древние акыны?

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гость

14:05:40 07-01-2025

запретить таким авторам 21 23 20 писать в комментариях

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