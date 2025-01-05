На Чуйском тракте в Алтайском крае столкнулись два авто. Один водитель скончался
Двух пассажиров госпитализировали
05 января 2025, 15:45, ИА Амител
Смертельное ДТП произошло 5 января в Первомайском районе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Алтайского края. На 221-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт" столкнулись две легковушки. Один из водителей скончался в больнице.
По данным правоохранителей, инцидент произошел в 11:10.
"Предварительно установлено, что водитель, мужчина 1954 г.р., управляя транспортным средством ВАЗ-21101, двигаясь по второстепенной дороге, при выезде на главную дорогу в сторону города Барнаула не уступил дорогу транспортному средству "Тойота Камри" под управлением женщины 1987 г.р.", – говорится в сообщении. В результате жесткого столкновения водителя ВАЗ с травмами госпитализировали в городскую больницу № 1 Барнаула, где он скончался. Пассажиры этого же автомобиля – мужчина 1992 года рождения и женщина 1950 года рождения – госпитализированы с травмами.
Госавтоинспекция назначила проверку по факту ДТП, все обстоятельства выясняются.
15:51:50 05-01-2025
1954 г.р., управляя ВАЗ 21101.
ужас какой.
16:45:39 05-01-2025
Мусик (15:51:50 05-01-2025) 1954 г.р., управляя ВАЗ 21101. ужас какой....
В чём ужас? В возрасте водителя или отечественном автомобиле? В совокупности факторов и влиянии утилизационного сбора?
08:49:29 06-01-2025
Гость (16:45:39 05-01-2025) В чём ужас? В возрасте водителя или отечественном автомо... Нельзя: 1. Управлять ТС в таком возрасте; 2. Двигаться по дорогам общего пользования на таких древних самогонных аппаратах, можно только по личному приусадебному хозяйству.
08:58:31 06-01-2025
Гость (08:49:29 06-01-2025) Нельзя: 1. Управлять ТС в таком возрасте; 2. Двигаться по до... Ох уж эти мамкины автомобилисты... Ваз 21101 это не копейка. Это десятка. Не идеальный для сохранения жизни конечно тарантас, но и не древняя тележка самобеглая.
12:46:23 07-01-2025
Гость (08:58:31 06-01-2025) Ох уж эти мамкины автомобилисты... Ваз 21101 это не копейка.... Это не древний самогонный аппарат? Это ракета-пушка, брат, да?
15:36:53 07-01-2025
Гость (12:46:23 07-01-2025) Это не древний самогонный аппарат? Это ракета-пушка, брат, д... Кошкин сын вам брат, да?
16:16:34 07-01-2025
Гость (15:36:53 07-01-2025) Кошкин сын вам брат, да?... Мне родства с вами даже за деньги не надо. Зачем мне гнилые гены в семье? Иди мимо.
18:17:49 07-01-2025
Гость (16:16:34 07-01-2025) Мне родства с вами даже за деньги не надо. Зачем мне гнилые ... Мурзик, ты зачем снова на клавиатуру нагадил? Забыл где твой лоток? Или просто хозяйке мстишь за отсутствие бубенчиков?
09:02:38 06-01-2025
Мусик (15:51:50 05-01-2025) 1954 г.р., управляя ВАЗ 21101. ужас какой.... А в чем ужас? У меня в гаражном кооперативе есть 3 деда постарше фигуранта. Машины производства РФ. Ездят без ДТП. Или вы не знаете как соплячье марки и прочие чайзеры на столбы наматывают?
21:22:20 06-01-2025
Гость (09:02:38 06-01-2025) А в чем ужас? У меня в гаражном кооперативе есть 3 деда пост... нельзя таким старикам садиться за руль!
13:46:02 07-01-2025
Гость (21:22:20 06-01-2025) нельзя таким старикам садиться за руль!... матери 78 лет. прекрасно ездит на своем равчике.
16:17:46 07-01-2025
Гость (13:46:02 07-01-2025) матери 78 лет. прекрасно ездит на своем равчике.... Вы бы подумали и приняли бы правильное решение. От греха подальше.
16:19:05 07-01-2025
Гость (13:46:02 07-01-2025) матери 78 лет. прекрасно ездит на своем равчике.... Вы мне добавили еще одну фобию
А если серьезно, Вам людей не жалко? Тех кто по улицам ходит.
15:58:12 05-01-2025
Камри белая как снег, её не видно, возможно скорость была большая. На ВАЗе проявил невнимательность. Снежные валы закрывают видимость и т.д.
16:42:47 05-01-2025
Гость (15:58:12 05-01-2025) Камри белая как снег, её не видно, возможно скорость была бо... деревенские, как обычно, выскочили на трассу, не думая даже притормозить (?)
опять же, Первомайский район довольно далеко от Брн., пока скорая приехала, пока доехали в больницу... кучу времени потеряли 100%
21:37:47 05-01-2025
Элен без ребят (16:42:47 05-01-2025) деревенские, как обычно, выскочили на трассу, не думая даже ... Первомайский район большой на фото Барнаул
00:28:48 06-01-2025
Элен без ребят (16:42:47 05-01-2025) деревенские, как обычно, выскочили на трассу, не думая даже ... Первомайский район за Барнаулом начинается.
12:49:41 07-01-2025
Элен без ребят (16:42:47 05-01-2025) деревенские, как обычно, выскочили на трассу, не думая даже ... Во-первых, Первомайский район граничит за Барнаулом, а во-вторых, в Новоалтайске (административном центре района), есть свою ЦГБ и станция скорой помощи.
16:48:15 05-01-2025
Гость (15:58:12 05-01-2025) Камри белая как снег, её не видно, возможно скорость была бо...
Где вы увидели снежные валы? Трасса чистая, на обочинах снега нет, его даже на полях нет. Смотрите фото ДТП внимательнее
17:41:23 05-01-2025
Гость (15:58:12 05-01-2025) Камри белая как снег, её не видно, возможно скорость была бо... В таком возрасте да на жыге дальше гаража выезжать нельзя.
Пенс на жыге - это как селедку с кефиром.
21:21:57 06-01-2025
Гость (15:58:12 05-01-2025) Камри белая как снег, её не видно, возможно скорость была бо... за рулем старикан древний, о какой внимательности вы говорите?!
17:12:26 05-01-2025
В 70 лет уже даже от испуга помереть можно!
19:46:05 05-01-2025
от своротка на бийск 7 км трасса сделана для самолетов
13:07:26 06-01-2025
Чуйский тракт от Бийска начинается. При чем тут Первомайский район?
12:51:47 07-01-2025
Гость (13:07:26 06-01-2025) Чуйский тракт от Бийска начинается. При чем тут Первомайский... Чуйский тракт - это НСК - Ташанта. Кури матчасть.
16:22:09 07-01-2025
Гость (12:51:47 07-01-2025) Чуйский тракт - это НСК - Ташанта. Кури матчасть.... Это неучи назначили. Чуйский тракт - это за Бийском. Не вдаваясь в историю, почитай Шукшина.
Никто, никогда не называл дорогу в Новосибирск из Барнаула Чуйским трактом, по крайней мере, при Советской власти
21:23:20 06-01-2025
запретить пора таким старым водить автомобили такие древние
11:02:27 07-01-2025
Чуйский тракт проходит через 3 региона: республику Алтай, Алтайский край и Новосибирскую область
12:22:47 07-01-2025
Пырник (11:02:27 07-01-2025) Чуйский тракт проходит через 3 региона: республику Алтай, Ал... Зачем-то так стали называть дорогу до Нска, а Чуйский тракт от Бийска начинается
16:19:10 07-01-2025
Гость (12:22:47 07-01-2025) Зачем-то так стали называть дорогу до Нска, а Чуйский тракт ... Кто тебе сказал? Древние акыны?
14:05:40 07-01-2025
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