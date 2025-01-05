На Чуйском тракте в Алтайском крае столкнулись два авто. Один водитель скончался

Двух пассажиров госпитализировали

05 января 2025, 15:45, ИА Амител

Кадр с места аварии / Фото: телеканал "Катунь 24"

Смертельное ДТП произошло 5 января в Первомайском районе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Алтайского края. На 221-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт" столкнулись две легковушки. Один из водителей скончался в больнице.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в 11:10.

"Предварительно установлено, что водитель, мужчина 1954 г.р., управляя транспортным средством ВАЗ-21101, двигаясь по второстепенной дороге, при выезде на главную дорогу в сторону города Барнаула не уступил дорогу транспортному средству "Тойота Камри" под управлением женщины 1987 г.р.", – говорится в сообщении. В результате жесткого столкновения водителя ВАЗ с травмами госпитализировали в городскую больницу № 1 Барнаула, где он скончался. Пассажиры этого же автомобиля – мужчина 1992 года рождения и женщина 1950 года рождения – госпитализированы с травмами.

Госавтоинспекция назначила проверку по факту ДТП, все обстоятельства выясняются.