13 жителей Алтайского края погибли в ДТП из-за плохих дорог в 2024 году

В отношении виновных в плохом состоянии дорог в 2024 году в Алтайском крае возбудили 108 административных дел

04 января 2025, 10:45, Антон Дегтярев

Дорога зимой в Барнауле / Фото: amic.ru

За 11 месяцев 2024 года в Алтайском крае произошло 78 ДТП на дорогах, где имелись недостатки зимнего содержания. В авариях погибли 13 человек и 117 получили ранения разной степени тяжести. Также за плохое содержание дорог в отношении ответственных возбудили более сотни административных дел. Об этом на пресс-конференции 28 декабря рассказал замначальника управления Госавтоинспекции Алтайского края Игорь Костюченко.

Какие недостатки есть у дорог и отвечает ли кто-то за них?

Основными недостатками зимнего содержания в 2024 году были:

наличие зимней скользкости (55 ДТП);

нарушение требований к размещению снежных валов (25 ДТП);

наличие рыхлого или талого снега (7 ДТП).

Сотрудники ГАИ объявили 453 предостережения контролируемым лицам об устранении нарушений, а также провели 41 профилактический визит.

За несоблюдение требований по обеспечению безопасности на дорогах в 2024 году было возбуждено 108 дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ ("Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог либо непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении").

Игорь Костюченко подчеркнул, что Госавтоинспекция контролирует зимнее содержание всей улично-дорожной сети, в том числе рядом с пешеходными переходами или с остановками общественного транспорта.

Зима в Барнауле/ Фото: amic.ru

Также Игорь Костюченко добавил, что всего за 11 месяцев 2024 года ГАИ направила 283 информационных письма в прокуратуру о нарушениях законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения. За неполный год было составлено 263 административных материала по ст. 12.34 КоАП РФ, из них 182 – против юрлиц и 81 – в отношении должностных лиц.

Как было в 2023 году?

При этом в 2023 году в Алтайском крае всего было зарегистрировано 101 ДТП в местах, где зафиксировали недостатки зимнего содержания. В этих ДТП 10 человек погибли и 137 получили ранения. Тогда причины были те же: 65 ДТП случилось из-за скользкой дороги, 37 – из-за нарушения требований к размещению снежных валов и 11 – из-за наличия на дороге рыхлого или талого снега.

Тогда сотрудники ГАИ объявили должностным лицам 340 предостережений о недопустимости нарушения требований к дорогам и провели 118 профилактических визитов. По ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ было возбуждено 56 административных дел.