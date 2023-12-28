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На дорогах Алтайского края установили 47 камер за 284 млн рублей

Комплексы расположили в местах концентрации ДТП

28 декабря 2023, 11:42, ИА Амител

Фото: правительство Алтайского края
Фото: правительство Алтайского края

47 камер фотовидеофиксации установили в 2023 году на дорогах Алтайского края. На их закупку потратили почти 284 млн рублей, сообщили в правительстве региона.

Комплексы появились в местах концентрации ДТП и на потенциально аварийных участках на трассах с самым большим трафиком и высокой нагрузкой.

В целом на региональных и федеральных дорогах в крае действует больше 150 комплексов фотовидеофиксации и работают три патрульных автомобиля с мобильными комплексами. Также организовано 48 рубежей контроля за дорожным движением.

Ранее сообщили, что в 2023 году на развитие интеллектуальной транспортной системы в Барнауле потратили 87 млн рублей.

Алтайский край Транспорт

Комментарии 11

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ВВП

11:46:26 28-12-2023

6 миллионов за камеру, теперь надо, что бы окупились

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Гость

11:59:46 28-12-2023

А эффект только в деньгах? аварийность пишут растёт, видимо для её снижения другие меры нужны!

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Гена

12:14:29 28-12-2023

За 6 лямов хату можно купить.. Эти камеры изготовили из бриллиантов платины и золота?

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Чучмек

12:41:26 28-12-2023

Гена (12:14:29 28-12-2023) За 6 лямов хату можно купить.. Эти камеры изготовили из брил... Предложи свой - более дешёвый вариант

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Гость

19:16:49 28-12-2023

Чучмек (12:41:26 28-12-2023) Предложи свой - более дешёвый вариант... Ну наверно кто-то купил коттеджик!

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ВВП

12:41:41 28-12-2023

Гена (12:14:29 28-12-2023) За 6 лямов хату можно купить.. Эти камеры изготовили из брил... Просто прикручиваешь к столбу золотыми болтами с алмазными головками)))

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Гость

12:28:57 28-12-2023

Все ваши камеры в мессенджерах есть. Даже антирадар не нужен. Попадаются на них только лохи. Лучше мусаров в поля повыгоняйте и трудится заставьте. Ни какая камера наркомана, бухаря , стрингрейсера (рейсера в стрингах)... не поймает. Это сможет сделать только трезвый ГАИшник.

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ВВП

12:43:18 28-12-2023

Гость (12:28:57 28-12-2023) Все ваши камеры в мессенджерах есть. Даже антирадар не нужен... Так их всех сократили под предлогом, что камер много, ждём дальнейшего сокращения личного состава

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Андрей

16:41:19 28-12-2023

Дороги на эти деньги нужно было в порядок привести, расширить, отремонтировать. Но конечно, как тут было написано на 10 км ремонта пошло 300 млн., то конечно 264 млн.- это слезы. У Салтыкова-Щедрина спросили, что будет через 100 лет на Руси. Он ответил будут воровать и пить. НУ хоть с пьянством полегче. Но с воровством судя про ценникам на камеры и на ремонт дорог - не стало!

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Владимир

16:51:07 28-12-2023

Чтобы обеспечить безопасность дд должен стоять знак, фото фиксация, а так просто сбор денег и ни окакойзаботы о жизни людей.

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Гость

17:02:45 28-12-2023

Владимир (16:51:07 28-12-2023) Чтобы обеспечить безопасность дд должен стоять знак, фото фи... знаки обычно стоят, даже там где камер нет, а стоят закрытые ящики придорожные.

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