На дорогах Алтайского края установили 47 камер за 284 млн рублей
Комплексы расположили в местах концентрации ДТП
28 декабря 2023, 11:42, ИА Амител
47 камер фотовидеофиксации установили в 2023 году на дорогах Алтайского края. На их закупку потратили почти 284 млн рублей, сообщили в правительстве региона.
Комплексы появились в местах концентрации ДТП и на потенциально аварийных участках на трассах с самым большим трафиком и высокой нагрузкой.
В целом на региональных и федеральных дорогах в крае действует больше 150 комплексов фотовидеофиксации и работают три патрульных автомобиля с мобильными комплексами. Также организовано 48 рубежей контроля за дорожным движением.
Ранее сообщили, что в 2023 году на развитие интеллектуальной транспортной системы в Барнауле потратили 87 млн рублей.
11:46:26 28-12-2023
6 миллионов за камеру, теперь надо, что бы окупились
11:59:46 28-12-2023
А эффект только в деньгах? аварийность пишут растёт, видимо для её снижения другие меры нужны!
12:14:29 28-12-2023
За 6 лямов хату можно купить.. Эти камеры изготовили из бриллиантов платины и золота?
12:41:26 28-12-2023
Гена (12:14:29 28-12-2023) За 6 лямов хату можно купить.. Эти камеры изготовили из брил... Предложи свой - более дешёвый вариант
19:16:49 28-12-2023
Чучмек (12:41:26 28-12-2023) Предложи свой - более дешёвый вариант... Ну наверно кто-то купил коттеджик!
12:41:41 28-12-2023
Гена (12:14:29 28-12-2023) За 6 лямов хату можно купить.. Эти камеры изготовили из брил... Просто прикручиваешь к столбу золотыми болтами с алмазными головками)))
12:28:57 28-12-2023
Все ваши камеры в мессенджерах есть. Даже антирадар не нужен. Попадаются на них только лохи. Лучше мусаров в поля повыгоняйте и трудится заставьте. Ни какая камера наркомана, бухаря , стрингрейсера (рейсера в стрингах)... не поймает. Это сможет сделать только трезвый ГАИшник.
12:43:18 28-12-2023
Гость (12:28:57 28-12-2023) Все ваши камеры в мессенджерах есть. Даже антирадар не нужен... Так их всех сократили под предлогом, что камер много, ждём дальнейшего сокращения личного состава
16:41:19 28-12-2023
Дороги на эти деньги нужно было в порядок привести, расширить, отремонтировать. Но конечно, как тут было написано на 10 км ремонта пошло 300 млн., то конечно 264 млн.- это слезы. У Салтыкова-Щедрина спросили, что будет через 100 лет на Руси. Он ответил будут воровать и пить. НУ хоть с пьянством полегче. Но с воровством судя про ценникам на камеры и на ремонт дорог - не стало!
16:51:07 28-12-2023
Чтобы обеспечить безопасность дд должен стоять знак, фото фиксация, а так просто сбор денег и ни окакойзаботы о жизни людей.
17:02:45 28-12-2023
Владимир (16:51:07 28-12-2023) Чтобы обеспечить безопасность дд должен стоять знак, фото фи... знаки обычно стоят, даже там где камер нет, а стоят закрытые ящики придорожные.