На дорогах Алтайского края за неделю погибло 7 человек
55 участников ДТП получили травмы
17 июня 2024, 13:00, ИА Амител
Разбитый автомобиль / Фото: pxhere.com
В Алтайском крае за неделю с 10 по 16 июня произошло 45 ДТП, сообщили в Госавтоинспекции региона.
В авариях погибло семь человек и пострадало 55, в том числе 12 детей.
Также за этот период в крае зарегистрировали 5025 нарушений ПДД. 179 водителей были пьяны, а 29 из них сели за руль в таком виде повторно.
08:19:21 18-06-2024
Пора вакцину против дтп придумать, а то колют против того, от чего не мрут.