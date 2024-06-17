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На дорогах Алтайского края за неделю погибло 7 человек

55 участников ДТП получили травмы

17 июня 2024, 13:00, ИА Амител

Разбитый автомобиль / Фото: pxhere.com
Разбитый автомобиль / Фото: pxhere.com

В Алтайском крае за неделю с 10 по 16 июня произошло 45 ДТП, сообщили в Госавтоинспекции региона.

В авариях погибло семь человек и пострадало 55, в том числе 12 детей.

Также за этот период в крае зарегистрировали 5025 нарушений ПДД. 179 водителей были пьяны, а 29 из них сели за руль в таком виде повторно.

ДТП Алтайский край

Комментарии 1

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Клен

08:19:21 18-06-2024

Пора вакцину против дтп придумать, а то колют против того, от чего не мрут.

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