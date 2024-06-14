Министр транспорта Алтайского края призвал ужесточить правила для детей-самокатчиков

Больше ограничений также стоит ввести для юных пользователей мото- и велотранспорта, считает Антон Воронов

14 июня 2024, 09:30, ИА Амител

Самокат / Источник фото: unsplash.com

Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов призвал ужесточить правила для несовершеннолетних водителей самокатов и мопедов. С такой инициативой глава ведомства выступил на заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения, сообщили в пресс-службе министерства.

На совещании указали на рост происшествий с участием детей. Так, за пять месяцев 2024 года произошло 27 ДТП с электросамокатами – это в девять раз больше показателя аналогичного периода прошлого года. Пострадали в них четыре ребенка, а большая часть таких аварий пришлась на Барнаул.

С участием детей-велосипедистов зарегистрировали 12 происшествий. Больше всего – в Рубцовске, Заринске, Новоалтайске и Зональном районе. Основная причина – неосторожность и невнимательность несовершеннолетних.

"И если в ДТП с участием велосипедистов и пользователей электросамокатов погибших не зарегистрировано, то с участием мототранспорта фиксируется как рост количества аварий, так и числа погибших в них людей, в том числе несовершеннолетних. В этом году уже погибло четыре человека, в том числе два ребенка, которые находились в качестве пассажиров. Речь идет о трагических случаях, которые произошли в Третьяковском и Благовещенском районах. Всего с участием детей – водителей мотоциклов и мопедов зарегистрировано девять ДТП", – подчеркнули в Минтрансе Алтайского края.

Антон Воронов сказал об этой ситуации следующее:

"Безопасность людей, особенно детей, использующих двухколесные транспортные средства, заслуживает серьезного внимания. Несоблюдение правил дорожного движения, необоснованные риски в ходе езды и неполное осознание со стороны родителей всей опасности, которую представляет покупка таких транспортных средств для здоровья и жизни детей, приводит к участившимся трагическим случаям".

По его словам, родители должны осознавать все риски перед покупкой детям такой техники, объяснять им ПДД задолго до ее приобретения, а также уделять внимание выбору защитной экипировки и следить, как их дети используют СИМ. Еще он счел необходимым ужесточить правила для юных пользователей самокатов и мотовелотранспорта, чтобы минимизировать ДТП с их участием.