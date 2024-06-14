Министр транспорта Алтайского края призвал ужесточить правила для детей-самокатчиков
Больше ограничений также стоит ввести для юных пользователей мото- и велотранспорта, считает Антон Воронов
14 июня 2024, 09:30, ИА Амител
Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов призвал ужесточить правила для несовершеннолетних водителей самокатов и мопедов. С такой инициативой глава ведомства выступил на заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения, сообщили в пресс-службе министерства.
На совещании указали на рост происшествий с участием детей. Так, за пять месяцев 2024 года произошло 27 ДТП с электросамокатами – это в девять раз больше показателя аналогичного периода прошлого года. Пострадали в них четыре ребенка, а большая часть таких аварий пришлась на Барнаул.
С участием детей-велосипедистов зарегистрировали 12 происшествий. Больше всего – в Рубцовске, Заринске, Новоалтайске и Зональном районе. Основная причина – неосторожность и невнимательность несовершеннолетних.
"И если в ДТП с участием велосипедистов и пользователей электросамокатов погибших не зарегистрировано, то с участием мототранспорта фиксируется как рост количества аварий, так и числа погибших в них людей, в том числе несовершеннолетних. В этом году уже погибло четыре человека, в том числе два ребенка, которые находились в качестве пассажиров. Речь идет о трагических случаях, которые произошли в Третьяковском и Благовещенском районах. Всего с участием детей – водителей мотоциклов и мопедов зарегистрировано девять ДТП", – подчеркнули в Минтрансе Алтайского края.
Антон Воронов сказал об этой ситуации следующее:
"Безопасность людей, особенно детей, использующих двухколесные транспортные средства, заслуживает серьезного внимания. Несоблюдение правил дорожного движения, необоснованные риски в ходе езды и неполное осознание со стороны родителей всей опасности, которую представляет покупка таких транспортных средств для здоровья и жизни детей, приводит к участившимся трагическим случаям".
По его словам, родители должны осознавать все риски перед покупкой детям такой техники, объяснять им ПДД задолго до ее приобретения, а также уделять внимание выбору защитной экипировки и следить, как их дети используют СИМ. Еще он счел необходимым ужесточить правила для юных пользователей самокатов и мотовелотранспорта, чтобы минимизировать ДТП с их участием.
09:39:12 14-06-2024
А кто их ловить то будет? Толстые ГАИшники, бегать не будут.
10:09:15 14-06-2024
Может быть министру транспорта построить велодорожки? По мне так он абсолютно безграмотный и ленивый чиновник. У него все хорошо на работе, только транспорт мешает.
12:48:43 14-06-2024
Гость (10:09:15 14-06-2024) Может быть министру транспорта построить велодорожки? По мне... Социальная незрелость велодорожками не лечится. Ну есть вдоль малого павловского велодорожка, и знаки стоят. Сильно помогло? Им все равно, лево-право не различают, знаки в упор не видят и едут где хотят - безнаказанность потому что.
13:30:01 14-06-2024
Гость (10:09:15 14-06-2024) Может быть министру транспорта построить велодорожки? По мне... Наивно полагать, что пользователи прокатных самокатов будут ездить только по велодорожкам. По тому как они бросают свои повозки где ни попадя никакие правила соблюдать они не смогут, не сумеют. К сожалению, это медицинский факт.
17:22:51 14-06-2024
Полностью поддерживаю Антона Воронова. Всем самокатчикам, особенно юным, побольше надо на своих ногах двигаться, полюбить физкультуру и спорт чтобы не возник метаболический синдром со всеми сопутствующими прелестями.
20:10:04 14-06-2024
Просто запретить самокаты и все. Пока население не станет сознательным. Ну раз не хотят люди правила соблюдать. Велодорожки есть, они все равно по тротуарам едут, зачем их тогда строить? И безопасность пешеходов должна быть в приоритете, нельзя ее ставить под угрозу из-за чьих то хотелок покататься.
12:29:11 15-06-2024
Надо все как у всех , свой велосипед не надо строить : велодорожки и ограничить- скоростной режим машин 40км , все просто...