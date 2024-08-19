На дорогах Алтайского края за неделю погибло 7 человек и 83 пострадало

За минувшие семь дней в регионе зарегистрировали более 5,2 тыс. нарушений ПДД

19 августа 2024, 13:44, ИА Амител

Разбитый автомобиль / Фото: pxhere.com

В Алтайском крае за неделю с 12 по 18 августа произошло 58 дорожно-транспортных происшествий, сообщили в ГАИ региона.

В этих авариях погибли 7 человек и 83 пострадали, в том числе 17 детей.

Также за этот период зарегистрировали 5210 нарушений ПДД. 181 водитель при этом был пьян, а 18 из них сели за руль в таком виде повторно.