На дорогах Алтайского края за неделю погибло восемь человек

Еще 60 человек получили травмы

03 июня 2024, 11:00, ИА Амител

ДТП в Бийском районе 2 июня / Фото: ГИБДД Алтайского края

В Алтайском крае за неделю с 27 мая по 2 июня произошло 52 ДТП, сообщили в телеграм-канале ГИБДД региона.

В результате этих аварий погибли семеро взрослых и один ребенок. Еще 60 человек получили ранения, в том числе девять несовершеннолетних.

Также за прошедшую неделю в крае зарегистрировали 5030 нарушений правил дорожного движения. 185 водителей при этом были пьяны, а 25 из них сели за руль в таком виде повторно.