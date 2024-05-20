На дорогах Алтайского края за неделю пострадали 57 человек и один погиб

С 13 по 19 мая сотрудники ГИБДД зарегистрировали 5,2 тыс. нарушений ПДД

20 мая 2024, 14:04, ИА Амител

Разбитый автомобиль / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за неделю с 13 по 19 мая произошло 46 ДТП, в которых один человек погиб и 57 пострадали, в том числе восемь детей.

Как сообщили в ГИБДД региона, основными причинами этих аварий стали несоответствие скорости условиям, нарушения со стороны пешеходов, пассажиров и велосипедистов, а также несоблюдение очередности проезда.

В общей сложности за прошедшую неделю в крае зарегистрировали 5279 нарушений ПДД. 134 водителя при этом были пьяны, а 26 из них сели за руль в таком виде повторно.