На дорогах Алтайского края за неделю пострадали 57 человек и один погиб
С 13 по 19 мая сотрудники ГИБДД зарегистрировали 5,2 тыс. нарушений ПДД
20 мая 2024, 14:04, ИА Амител
Разбитый автомобиль / Фото: unsplash.com
В Алтайском крае за неделю с 13 по 19 мая произошло 46 ДТП, в которых один человек погиб и 57 пострадали, в том числе восемь детей.
Как сообщили в ГИБДД региона, основными причинами этих аварий стали несоответствие скорости условиям, нарушения со стороны пешеходов, пассажиров и велосипедистов, а также несоблюдение очередности проезда.
В общей сложности за прошедшую неделю в крае зарегистрировали 5279 нарушений ПДД. 134 водителя при этом были пьяны, а 26 из них сели за руль в таком виде повторно.
14:40:11 20-05-2024
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