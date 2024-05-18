Велосипедист врезался в толпу пешеходов в Барнауле. Видео

ДТП случилось на пересечении улиц Юрина и Островского

18 мая 2024, 13:15, ИА Амител

Момент происшествия / Кадр: "В курсе 22"

В Барнауле произошло ДТП с участием велосипедиста, пишет "В курсе 22".

Инцидент случился на пересечении улиц Юрина и Островского. Несколько человек переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора, однако водитель двухколесного транспорта проигнорировал это и влетел в толпу людей.

Судя по кадрам, от наезда пострадал ребенок.

После этого велосипедист ушел. Официальной информации по происшествию на момент публикации заметки не поступало.