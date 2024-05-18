Велосипедист врезался в толпу пешеходов в Барнауле. Видео
ДТП случилось на пересечении улиц Юрина и Островского
18 мая 2024, 13:15, ИА Амител
Момент происшествия / Кадр: "В курсе 22"
В Барнауле произошло ДТП с участием велосипедиста, пишет "В курсе 22".
Инцидент случился на пересечении улиц Юрина и Островского. Несколько человек переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора, однако водитель двухколесного транспорта проигнорировал это и влетел в толпу людей.
Судя по кадрам, от наезда пострадал ребенок.
После этого велосипедист ушел. Официальной информации по происшествию на момент публикации заметки не поступало.
13:41:33 18-05-2024
Некому было ноги переломать и уйти?
13:51:32 18-05-2024
Надо запретить велосипеды!
21:12:02 18-05-2024
Сергей (13:51:32 18-05-2024) Надо запретить велосипеды!... надо запретить таких коментаторов!
14:24:07 18-05-2024
Порядочные пешеходы. Молодцы!
14:59:28 18-05-2024
велосипедисту надо быть аккуратнее с fg
15:03:50 18-05-2024
Дебил.
15:16:04 18-05-2024
После этого велосипедист ушел.---- как ушел?! А велосипед? Порядочные пешеходы забрали?))
15:16:51 18-05-2024
Был в наушниках или нет?
16:25:38 18-05-2024
Лещей некому было надавать велоногому утырку?
17:45:20 18-05-2024
Dok, а при чем тут наушники?Он же не на паровоз наехал.Масочки для сна у него не было?Сколько помню для лисапеда главное кроме рук и ног - глаза.Не будешь смотреть куда едешь,убьешься.Без рук ещё можно ездить,и то недалеко, но без глаз!!!
08:09:36 19-05-2024
Гость (17:45:20 18-05-2024) Dok, а при чем тут наушники?Он же не на паровоз наехал.Мас... да все они с глазами, но без мозгов