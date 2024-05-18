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Велосипедист врезался в толпу пешеходов в Барнауле. Видео

ДТП случилось на пересечении улиц Юрина и Островского

18 мая 2024, 13:15, ИА Амител

Момент происшествия / Кадр: "В курсе 22"
Момент происшествия / Кадр: "В курсе 22"

В Барнауле произошло ДТП с участием велосипедиста, пишет "В курсе 22".

Инцидент случился на пересечении улиц Юрина и Островского. Несколько человек переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора, однако водитель двухколесного транспорта проигнорировал это и влетел в толпу людей.

Судя по кадрам, от наезда пострадал ребенок.

После этого велосипедист ушел. Официальной информации по происшествию на момент публикации заметки не поступало.

Барнаул ДТП Происшествия

Комментарии 11

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Гость

13:41:33 18-05-2024

Некому было ноги переломать и уйти?

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Сергей

13:51:32 18-05-2024

Надо запретить велосипеды!

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Гость

21:12:02 18-05-2024

Сергей (13:51:32 18-05-2024) Надо запретить велосипеды!... надо запретить таких коментаторов!

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Гость

14:24:07 18-05-2024

Порядочные пешеходы. Молодцы!

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serg

14:59:28 18-05-2024

велосипедисту надо быть аккуратнее с fg

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Гость

15:03:50 18-05-2024

Дебил.

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Гость

15:16:04 18-05-2024

После этого велосипедист ушел.---- как ушел?! А велосипед? Порядочные пешеходы забрали?))

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dok_CФ

15:16:51 18-05-2024

Был в наушниках или нет?

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Гость

16:25:38 18-05-2024

Лещей некому было надавать велоногому утырку?

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Гость

17:45:20 18-05-2024

Dok, а при чем тут наушники?Он же не на паровоз наехал.Масочки для сна у него не было?Сколько помню для лисапеда главное кроме рук и ног - глаза.Не будешь смотреть куда едешь,убьешься.Без рук ещё можно ездить,и то недалеко, но без глаз!!!

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Гость

08:09:36 19-05-2024

Гость (17:45:20 18-05-2024) Dok, а при чем тут наушники?Он же не на паровоз наехал.Мас... да все они с глазами, но без мозгов

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