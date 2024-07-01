На дорогах Алтайского края за неделю пострадали 70 человек и 8 погибли

Всего за неделю в регионе выявили 4884 нарушения ПДД

01 июля 2024, 10:31, ИА Амител

Разбитый автомобиль / Фото: pxhere.com

В Алтайском крае за неделю с 24 по 30 июня произошло 61 дорожно-транспортное происшествие, сообщили в Госавтоинспекции региона.

В этих авариях 8 человек погибли и 70 пострадали, в том числе 16 детей.

Основными причинами ДТП называют несоответствие скорости, нарушение правил проезда пешеходного перехода и несоблюдение очередности проезда.

Также за неделю выявили 4884 нарушения ПДД. 179 водителей при этом были пьяны, а 30 из них сели за руль в таком виде повторно.