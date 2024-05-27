На дорогах Алтайского края за неделю пострадало 54 человека

Всего сотрудники ГИБДД зарегистрировали более пяти тысяч нарушений ПДД

27 мая 2024, 11:36, ИА Амител

Разбитый автомобиль / Фото: pxhere.com

В Алтайском крае за неделю с 20 по 26 мая произошло 37 ДТП, в которых пострадали 13 детей и 41 взрослый, сообщили в ГИБДД региона.

Основными причинами ДТП стали нарушение правил проезда пешеходного перехода, несоблюдение очередности проезда и несоответствие скорости условиям движения.

Также за прошедшую неделю в крае зафиксировали 5149 нарушений ПДД. 148 водителей при этом были пьяны, а 19 из них сели за руль в таком виде повторно.