Появились подробности страшного ДТП на трассе Барнаул — Новосибирск

Женщина совершала обгон на легковушке, но не справилась с управлением и столкнулась с двумя грузовиками

27 мая 2024, 10:45, ИА Амител

ДТП в Черепановском районе / Фото: ГИБДД Новосибирской области

В ГИБДД Новосибирской области поделились подробностями жуткого ДТП на Чуйском тракте в Черепановском районе. Об этом пишет АСТ-54.

По данным полиции, авария случилась 26 мая около 20:15.

Женщина 1997 года рождения ехала на Toyota Cresta со стороны Барнаула в направлении Новосибирска, но на 117-м километре трассы при обгоне не справилась с управлением и столкнулась со встречной фурой Sitrak, а затем – с попутным грузовиком Volvo.

"В результате ДТП водитель Toyota с различными травмами была доставлена в больницу", – рассказали в ведомстве.

Очевидец происшествия ранее рассказывал, что женщина ехала с ребенком в автомобиле. Однако о нем в ГИБДД не уточнили.