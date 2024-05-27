Появились подробности страшного ДТП на трассе Барнаул — Новосибирск
Женщина совершала обгон на легковушке, но не справилась с управлением и столкнулась с двумя грузовиками
27 мая 2024, 10:45, ИА Амител
В ГИБДД Новосибирской области поделились подробностями жуткого ДТП на Чуйском тракте в Черепановском районе. Об этом пишет АСТ-54.
По данным полиции, авария случилась 26 мая около 20:15.
Женщина 1997 года рождения ехала на Toyota Cresta со стороны Барнаула в направлении Новосибирска, но на 117-м километре трассы при обгоне не справилась с управлением и столкнулась со встречной фурой Sitrak, а затем – с попутным грузовиком Volvo.
"В результате ДТП водитель Toyota с различными травмами была доставлена в больницу", – рассказали в ведомстве.
Очевидец происшествия ранее рассказывал, что женщина ехала с ребенком в автомобиле. Однако о нем в ГИБДД не уточнили.
11:05:57 27-05-2024
Ну если она еще и с ребенком ТАК ехала... вылечить и закрыть лет на 10.
11:07:42 27-05-2024
Беспилотных авто ещё нет на дорогах, безмозглых водителей полно.
11:13:45 27-05-2024
Ну что тут скажешь.... ДУРА. На свидание торопилась? )...
Соблюдайте скоростной режим, и все будут целы и живы.
11:14:34 27-05-2024
Че за нафиг. Как будто руль кто то специально крутнул влево
11:22:11 27-05-2024
Гость (11:14:34 27-05-2024) Че за нафиг. Как будто руль кто то специально крутнул влево... Задний привод и бездумное давление на педаль газа...
11:15:49 27-05-2024
Там Снежина разбилась и постоянно колотятся. какой то разлом. Бесовщина
11:34:46 27-05-2024
Прулька. И этим все сказано.
18:13:33 27-05-2024
Гость (11:34:46 27-05-2024) Прулька. И этим все сказано. ... Они ещё есть на дорогах? Это же хлам. Причем опасный для других участников движения. Запретить прули. Облажить налогом штрафом и потом запретить😂 а кому не нравится могут ехать в страны с левосторонним движением
12:02:51 27-05-2024
Девушке скорейшего восстановления , здоровья, сил и терпения . Другим на заметку, дорога не прощает ошибок.
12:25:58 27-05-2024
Не летай! Быстро едешь, тихо понесут. (С)
18:17:39 27-05-2024
Гость (12:25:58 27-05-2024) Не летай! Быстро едешь, тихо понесут. (С)... Большинство дтп это как минимум две машины. И чаще причина только в одном из участников. Поэтому ты можешь ехать сколь угодно правильно, спокойно и тихо но найдется всегда такой второй участник, который обеспечит проблемы себе и другим
18:45:49 27-05-2024
Гость (18:17:39 27-05-2024) Большинство дтп это как минимум две машины. И чаще причина т... Я процитировал слова песни Гриши Заречного для всех участников дорожного движения.
12:40:07 27-05-2024
зачем так рулем крутить, еще и на такой скорости? видимо права купила, подарили кому как нравится.
13:14:50 27-05-2024
Гость (12:40:07 27-05-2024) зачем так рулем крутить, еще и на такой скорости? видимо пра... Дело не в правах.Я знал человека, который 35 лет ездил без прав и при этом не допустил ни одной аварии.
Здесь важна прежде всего здравая голова, а если шило в попе, то здесь уже никакие права не помогут.
14:11:51 27-05-2024
Гость (13:14:50 27-05-2024) Дело не в правах.Я знал человека, который 35 лет ездил без п... Ездил в своей деревне от дома и до забора ?
15:14:34 27-05-2024
Гость (14:11:51 27-05-2024) Ездил в своей деревне от дома и до забора ?... Ошибаетесь! В Москве дело было, сам начальник московского ГАИ ему потом права вручал. История эта старая и широко известная.
15:23:09 27-05-2024
Гость (15:14:34 27-05-2024) Ошибаетесь! В Москве дело было, сам начальник московского ГА... Я и говорю от дома до забора ездил, помню эту историю, писали. А выехал в город и накосячил, спалился.
14:02:11 27-05-2024
На таком ведре и так гонять..
14:08:10 27-05-2024
зимняя резина стоит на кресте. притормозила и дернула руль влево и вынесло
09:51:49 28-05-2024
Девушка совершила ряд ошибок, обгон при близко идущем встречным автомобилем, правый руль сыграл свою роль, выехала на встречку "посмотреть" и далее газ до упора, дури в Кресте достаточно, чтобы при заднем приводе пустить ее в занос, что по факту и случилось, опыта вождения видимо не хватило.