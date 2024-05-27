НОВОСТИПроисшествия

Появились подробности страшного ДТП на трассе Барнаул — Новосибирск

Женщина совершала обгон на легковушке, но не справилась с управлением и столкнулась с двумя грузовиками

27 мая 2024, 10:45, ИА Амител

ДТП в Черепановском районе / Фото: ГИБДД Новосибирской области
ДТП в Черепановском районе / Фото: ГИБДД Новосибирской области

В ГИБДД Новосибирской области поделились подробностями жуткого ДТП на Чуйском тракте в Черепановском районе. Об этом пишет АСТ-54.

По данным полиции, авария случилась 26 мая около 20:15.

Женщина 1997 года рождения ехала на Toyota Cresta со стороны Барнаула в направлении Новосибирска, но на 117-м километре трассы при обгоне не справилась с управлением и столкнулась со встречной фурой Sitrak, а затем – с попутным грузовиком Volvo.

"В результате ДТП водитель Toyota с различными травмами была доставлена в больницу", – рассказали в ведомстве.

Очевидец происшествия ранее рассказывал, что женщина ехала с ребенком в автомобиле. Однако о нем в ГИБДД не уточнили.

ДТП Новосибирская область

Комментарии 20

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Гость

11:05:57 27-05-2024

Ну если она еще и с ребенком ТАК ехала... вылечить и закрыть лет на 10.

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Жора

11:07:42 27-05-2024

Беспилотных авто ещё нет на дорогах, безмозглых водителей полно.

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Гость

11:13:45 27-05-2024

Ну что тут скажешь.... ДУРА. На свидание торопилась? )...
Соблюдайте скоростной режим, и все будут целы и живы.

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Гость

11:14:34 27-05-2024

Че за нафиг. Как будто руль кто то специально крутнул влево

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Гость

11:22:11 27-05-2024

Гость (11:14:34 27-05-2024) Че за нафиг. Как будто руль кто то специально крутнул влево... Задний привод и бездумное давление на педаль газа...

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Гость

11:15:49 27-05-2024

Там Снежина разбилась и постоянно колотятся. какой то разлом. Бесовщина

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Гость

11:34:46 27-05-2024

Прулька. И этим все сказано.

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Гость

18:13:33 27-05-2024

Гость (11:34:46 27-05-2024) Прулька. И этим все сказано. ... Они ещё есть на дорогах? Это же хлам. Причем опасный для других участников движения. Запретить прули. Облажить налогом штрафом и потом запретить😂 а кому не нравится могут ехать в страны с левосторонним движением

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Гость

12:02:51 27-05-2024

Девушке скорейшего восстановления , здоровья, сил и терпения . Другим на заметку, дорога не прощает ошибок.

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Гость

12:25:58 27-05-2024

Не летай! Быстро едешь, тихо понесут. (С)

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Гость

18:17:39 27-05-2024

Гость (12:25:58 27-05-2024) Не летай! Быстро едешь, тихо понесут. (С)... Большинство дтп это как минимум две машины. И чаще причина только в одном из участников. Поэтому ты можешь ехать сколь угодно правильно, спокойно и тихо но найдется всегда такой второй участник, который обеспечит проблемы себе и другим

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Гость

18:45:49 27-05-2024

Гость (18:17:39 27-05-2024) Большинство дтп это как минимум две машины. И чаще причина т... Я процитировал слова песни Гриши Заречного для всех участников дорожного движения.

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Гость

12:40:07 27-05-2024

зачем так рулем крутить, еще и на такой скорости? видимо права купила, подарили кому как нравится.

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Гость

13:14:50 27-05-2024

Гость (12:40:07 27-05-2024) зачем так рулем крутить, еще и на такой скорости? видимо пра... Дело не в правах.Я знал человека, который 35 лет ездил без прав и при этом не допустил ни одной аварии.
Здесь важна прежде всего здравая голова, а если шило в попе, то здесь уже никакие права не помогут.

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Гость

14:11:51 27-05-2024

Гость (13:14:50 27-05-2024) Дело не в правах.Я знал человека, который 35 лет ездил без п... Ездил в своей деревне от дома и до забора ?

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Гость

15:14:34 27-05-2024

Гость (14:11:51 27-05-2024) Ездил в своей деревне от дома и до забора ?... Ошибаетесь! В Москве дело было, сам начальник московского ГАИ ему потом права вручал. История эта старая и широко известная.

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Гость

15:23:09 27-05-2024

Гость (15:14:34 27-05-2024) Ошибаетесь! В Москве дело было, сам начальник московского ГА... Я и говорю от дома до забора ездил, помню эту историю, писали. А выехал в город и накосячил, спалился.

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Гость

14:02:11 27-05-2024

На таком ведре и так гонять..

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Гость

14:08:10 27-05-2024

зимняя резина стоит на кресте. притормозила и дернула руль влево и вынесло

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Гость

09:51:49 28-05-2024

Девушка совершила ряд ошибок, обгон при близко идущем встречным автомобилем, правый руль сыграл свою роль, выехала на встречку "посмотреть" и далее газ до упора, дури в Кресте достаточно, чтобы при заднем приводе пустить ее в занос, что по факту и случилось, опыта вождения видимо не хватило.

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