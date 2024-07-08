На дорогах Алтайского края за неделю пострадало 67 человек

Среди них — 15 детей

08 июля 2024, 12:00, ИА Амител

Разбитый автомобиль / Фото: pxhere.com

В Алтайском крае за неделю с 1 по 7 июля случилось 49 дорожно-транспортных происшествий, сообщили в Госавтоинспекции региона.

В этих авариях пострадали 67 человек, в том числе 15 детей.

Основными причинами ДТП называют нарушения со стороны пешеходов, велосипедистов и пассажиров, а также несоответствие скорости и несоблюдение очередности проезда.

Также за этот период зафиксировали 5279 нарушений ПДД. 172 водителя при этом были пьяны, а 18 из них сели за руль в таком виде повторно.