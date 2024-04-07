В Барнауле 20-летний электросамокатчик сбил 10-летнего самокатчика

Ребенок получил травмы

07 апреля 2024, 06:30, ИА Амител

Место ДТП с участием электросамокатчика Фото: ГИБДД Барнаула

В Барнауле парень на электросамокате сбил десятилетнего мальчика, сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.

ДТП случилось 6 апреля в 15:30 возле дома № 20 по улице Малахова.

Предварительно, 20-летний парень ехал на электросамокате по тротуару и врезался в ребенка, который двигался навстречу на обычном самокате.

В результате столкновения мальчик получил травмы и был доставлен в краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

Ранее житель Барнаула пожаловался на заставленный электросамокатами тротуар в центре города.