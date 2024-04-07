В Барнауле 20-летний электросамокатчик сбил 10-летнего самокатчика
Ребенок получил травмы
07 апреля 2024, 06:30, ИА Амител
Место ДТП с участием электросамокатчика Фото: ГИБДД Барнаула
В Барнауле парень на электросамокате сбил десятилетнего мальчика, сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.
ДТП случилось 6 апреля в 15:30 возле дома № 20 по улице Малахова.
Предварительно, 20-летний парень ехал на электросамокате по тротуару и врезался в ребенка, который двигался навстречу на обычном самокате.
В результате столкновения мальчик получил травмы и был доставлен в краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи.
Ранее житель Барнаула пожаловался на заставленный электросамокатами тротуар в центре города.
07:36:35 07-04-2024
Арендные самокаты под запрет. Вчера на огнях два чушпана людей пугали на пешеходном переходе - отсутствие мозгов не позволило им спешиться. Транспорт дегродов.
07:42:17 07-04-2024
Гость (07:36:35 07-04-2024) Арендные самокаты под запрет. Вчера на огнях два чушпана люд... вы на Ленинский вечером выйдете, там прям ОПГ самокатное.
07:38:35 07-04-2024
Почему считается что именно старший сбил? Потому что он больше и не получил травмы?! Или там на тротуаре двустороннее движение и он выехал на встречку?
09:50:58 07-04-2024
Ну да, пацан 10лет на простом самокатике ка-ак разогнался, сбил совершеннолетнего мужика(в 2 раза старше и тяжелее) на электросамокате, имеющим приличную скорость? У вас такой черный юмор?
11:24:10 07-04-2024
Честно говоря, мог и малыш затупить. Когда легковушка залетает под фуру, не всегда же водитель фуры виноват? Гораздо чаще наоборот. А страдает малый.
11:27:39 07-04-2024
Едут парами на одном самокате взрослые парни и девушки по тротуарам с большой скоростью. Пешеходы шарахаются в разные стороны. Почему это нельзя запретить - то? Раньше небыло этого безобразия и по тротуару можно было идти спокойно, а сейчас - иди и опасайся. Это очень напрягает!
13:39:46 07-04-2024
Гость (11:27:39 07-04-2024) Едут парами на одном самокате взрослые парни и девушки по тр... надо руки в стороны расставить - сами шарахаться будут.
16:48:54 07-04-2024
Гость (11:27:39 07-04-2024) Раньше небыло этого безобразия и по тротуару можно было идти спокойно, а сейчас - иди и опасайся. Это очень напрягает!... Раньше, раньше... Не вспоминайте, что было раньше. Что было, то прошло. Живите настоящим. Раньше вас по доносу расстрелять могли уже к вечеру, а сейчас демократия, понимаешь.
10:24:41 08-04-2024
Гость (16:48:54 07-04-2024) Раньше, раньше... Не вспоминайте, что было раньше. Что было,... Много таких расстрелянных знаете??? Назовите хоть одного кого буз суда расстреляли? Или для получения показаний к тапсику подключили например???
13:19:16 07-04-2024
Да, как весна начинается, появляется тревога, как ходить по тротуарам. По двое нельзя ездить, но им на это пофиг, никто не контролирует. Лучше вообще убрать аренду самокатов, они представляют угрозу, из за неадекватных пользователей.
14:00:21 07-04-2024
Парень при виде мелкого должен был остановиться так же как водитель это делает в жилой зоне. Если бы ребенок врезался в неподвижного взрослого до больницы бы не дошло. Виноват взрослый
10:30:16 08-04-2024
Ограничить максимальную скорость 6 км в час и проблема уйдет. И за нарушение ввести штрафы, владелец не ограничил скорость на самокате получи штраф несколько десятков тыр, случилось происшествие с самокатом без ограниченной скорости, владелец несет полную ответственность вплоть до уголовки, быстро все проблемы решаться