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В Барнауле 20-летний электросамокатчик сбил 10-летнего самокатчика

Ребенок получил травмы

07 апреля 2024, 06:30, ИА Амител

Место ДТП с участием электросамокатчика Фото: ГИБДД Барнаула
Место ДТП с участием электросамокатчика Фото: ГИБДД Барнаула

В Барнауле парень на электросамокате сбил десятилетнего мальчика, сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.

ДТП случилось 6 апреля в 15:30 возле дома № 20 по улице Малахова.

Предварительно, 20-летний парень ехал на электросамокате по тротуару и врезался в ребенка, который двигался навстречу на обычном самокате.

В результате столкновения мальчик получил травмы и был доставлен в краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

Ранее житель Барнаула пожаловался на заставленный электросамокатами тротуар в центре города.

Барнаул ДТП самокаты

Комментарии 12

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Гость

07:36:35 07-04-2024

Арендные самокаты под запрет. Вчера на огнях два чушпана людей пугали на пешеходном переходе - отсутствие мозгов не позволило им спешиться. Транспорт дегродов.

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Элен без ребят

07:42:17 07-04-2024

Гость (07:36:35 07-04-2024) Арендные самокаты под запрет. Вчера на огнях два чушпана люд... вы на Ленинский вечером выйдете, там прям ОПГ самокатное.

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Гость

07:38:35 07-04-2024

Почему считается что именно старший сбил? Потому что он больше и не получил травмы?! Или там на тротуаре двустороннее движение и он выехал на встречку?

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Гость

09:50:58 07-04-2024

Ну да, пацан 10лет на простом самокатике ка-ак разогнался, сбил совершеннолетнего мужика(в 2 раза старше и тяжелее) на электросамокате, имеющим приличную скорость? У вас такой черный юмор?

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Гость

11:24:10 07-04-2024

Честно говоря, мог и малыш затупить. Когда легковушка залетает под фуру, не всегда же водитель фуры виноват? Гораздо чаще наоборот. А страдает малый.

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Гость

11:27:39 07-04-2024

Едут парами на одном самокате взрослые парни и девушки по тротуарам с большой скоростью. Пешеходы шарахаются в разные стороны. Почему это нельзя запретить - то? Раньше небыло этого безобразия и по тротуару можно было идти спокойно, а сейчас - иди и опасайся. Это очень напрягает!

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Гость

13:39:46 07-04-2024

Гость (11:27:39 07-04-2024) Едут парами на одном самокате взрослые парни и девушки по тр... надо руки в стороны расставить - сами шарахаться будут.

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Гость

16:48:54 07-04-2024

Гость (11:27:39 07-04-2024) Раньше небыло этого безобразия и по тротуару можно было идти спокойно, а сейчас - иди и опасайся. Это очень напрягает!... Раньше, раньше... Не вспоминайте, что было раньше. Что было, то прошло. Живите настоящим. Раньше вас по доносу расстрелять могли уже к вечеру, а сейчас демократия, понимаешь.

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Александр

10:24:41 08-04-2024

Гость (16:48:54 07-04-2024) Раньше, раньше... Не вспоминайте, что было раньше. Что было,... Много таких расстрелянных знаете??? Назовите хоть одного кого буз суда расстреляли? Или для получения показаний к тапсику подключили например???

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Гость

13:19:16 07-04-2024

Да, как весна начинается, появляется тревога, как ходить по тротуарам. По двое нельзя ездить, но им на это пофиг, никто не контролирует. Лучше вообще убрать аренду самокатов, они представляют угрозу, из за неадекватных пользователей.

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Гость

14:00:21 07-04-2024

Парень при виде мелкого должен был остановиться так же как водитель это делает в жилой зоне. Если бы ребенок врезался в неподвижного взрослого до больницы бы не дошло. Виноват взрослый

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Александр

10:30:16 08-04-2024

Ограничить максимальную скорость 6 км в час и проблема уйдет. И за нарушение ввести штрафы, владелец не ограничил скорость на самокате получи штраф несколько десятков тыр, случилось происшествие с самокатом без ограниченной скорости, владелец несет полную ответственность вплоть до уголовки, быстро все проблемы решаться

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