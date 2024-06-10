На дорогах Алтайского края за неделю произошло 48 ДТП, погибло 4 человека

За минувшие семь дней в регионе зарегистрировали 5343 нарушения ПДД

10 июня 2024, 13:01, ИА Амител

ДТП на Змеиногорском тракте в Барнауле / Фото: ГИБДД Барнаула

В Алтайском крае за неделю с 3 по 9 июня произошло 48 дорожно-транспортных происшествий, сообщили в ГИБДД региона.

Погибло четыре человека, еще 10 детей и 56 взрослых пострадало.

Также за этот период зарегистрировали 5343 нарушения ПДД. 153 водителя при этом были пьяны, а 23 из них сели за руль в таком виде повторно.

Поздним вечером 7 июня в Барнауле произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса. Два человека погибли, еще один получил травмы. Возбуждено уголовное дело.