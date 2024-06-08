В ГИБДД показали видео с места смертельной аварии на Змеиногорском тракте Барнаула

В результате ДТП погибли два человека, еще один пострадал

08 июня 2024, 18:30, ИА Амител

В Госавтоинспекции Алтайского края поделились видеозаписью с места аварии на Змеиногорском тракте, где накануне погибли два человека.

7 июня в 23:50 в у здания № 110/20 52-летний водитель Mazda Demio выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом King Long.

От полученных травм погибли водитель иномарки и его 54-летняя знакомая, а также пострадала 41-летняя пассажирка.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа проходит проверка.