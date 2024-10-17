На дорогах Алтайского края за сутки пострадали 11 человек

Среди причин ДТП — несоответствие скорости и нарушение правил проезда пешеходного перехода

17 октября 2024, 10:45, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: amic.ru

В Алтайском крае за 16 октября произошло семь дорожно-транспортных происшествий, сообщили в региональной ГАИ.

В этих авариях травмы получили 11 человек.

Основными причинами ДТП называют несоответствие скорости дорожным условиям, а также несоблюдение дистанции, бокового интервала и правил проезда пешеходного перехода.

Также за прошедшие сутки зафиксировали 852 нарушения ПДД. 16 водителей при этом были пьяны, а один из них сел за руль в таком виде повторно.