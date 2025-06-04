На дорогах Барнаула нанесли новую разметку

Эти работы продолжаются

04 июня 2025, 12:31, ИА Амител

Новая разметка / Фото: t.me/barnaul_org

На улично-дорожной сети Барнаула нанесли новую разметку, сообщили в мэрии.

"В настоящее время выполнены работы по нанесению 26,54 тыс. кв. м дорожной разметки, в том числе 8,05 тыс. кв. м – из износостойких материалов", – говорится в сообщении.

Так, новая разметка появилась на проспектах Ленина, Строителей, Социалистическом, Красноармейском, улице Аванесова и Змеиногорском тракте. Кроме того, ее обновили на площадях Баварина, Октября, Советов, Свободы, Победы, в районе сквера имени Германа Титова, а также на улицах Партизанской, Северо-Западной, Пушкина, Гоголя, Ползунова, Малахова и многих других.

Далее наносить дорожную разметку будут на аварийно-опасных участках и в местах концентрации ДТП.

В администрации подчеркнули, что эти работы проводят преимущественно в ночное время в зависимости от погоды.