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На дорогах Барнаула нанесли новую разметку

Эти работы продолжаются

04 июня 2025, 12:31, ИА Амител

Новая разметка / Фото: t.me/barnaul_org
Новая разметка / Фото: t.me/barnaul_org

На улично-дорожной сети Барнаула нанесли новую разметку, сообщили в мэрии.

"В настоящее время выполнены работы по нанесению 26,54 тыс. кв. м дорожной разметки, в том числе 8,05 тыс. кв. м – из износостойких материалов", – говорится в сообщении.

Так, новая разметка появилась на проспектах Ленина, Строителей, Социалистическом, Красноармейском, улице Аванесова и Змеиногорском тракте. Кроме того, ее обновили на площадях Баварина, Октября, Советов, Свободы, Победы, в районе сквера имени Германа Титова, а также на улицах Партизанской, Северо-Западной, Пушкина, Гоголя, Ползунова, Малахова и многих других.

Далее наносить дорожную разметку будут на аварийно-опасных участках и в местах концентрации ДТП.

В администрации подчеркнули, что эти работы проводят преимущественно в ночное время в зависимости от погоды.

Барнаул Дорожный ремонт

Комментарии 4

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Гость

12:47:10 04-06-2025

Обычно к ноябрю дорожную разметку наносят. Чтобы ее весной смыло и никто ее никогда не увидел. А тут гляди-ка шо творицца, в мае уже с разметкой... Ну даете-с.

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Гость

13:15:07 04-06-2025

Может еще нанесёте разметку на Павловский тракт, особенно в районе кольца с Малахова!

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Гость

14:12:17 04-06-2025

Гость (13:15:07 04-06-2025) Может еще нанесёте разметку на Павловский тракт, особенно в ... Вчера спросил у подрядной организации. Сказали, в ближайшее время до ул. Георгиева.
Задолбали водилы, которые не могут понять, как надо двигаться по полосам. Я бы вообще разделил все полосы столбиками, как 65 лет Победы....... ))))

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Гость

19:51:54 04-06-2025

Из мармелада и сахара.

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