На дорогах Барнаула нанесли новую разметку
Эти работы продолжаются
04 июня 2025, 12:31, ИА Амител
На улично-дорожной сети Барнаула нанесли новую разметку, сообщили в мэрии.
"В настоящее время выполнены работы по нанесению 26,54 тыс. кв. м дорожной разметки, в том числе 8,05 тыс. кв. м – из износостойких материалов", – говорится в сообщении.
Так, новая разметка появилась на проспектах Ленина, Строителей, Социалистическом, Красноармейском, улице Аванесова и Змеиногорском тракте. Кроме того, ее обновили на площадях Баварина, Октября, Советов, Свободы, Победы, в районе сквера имени Германа Титова, а также на улицах Партизанской, Северо-Западной, Пушкина, Гоголя, Ползунова, Малахова и многих других.
Далее наносить дорожную разметку будут на аварийно-опасных участках и в местах концентрации ДТП.
В администрации подчеркнули, что эти работы проводят преимущественно в ночное время в зависимости от погоды.
12:47:10 04-06-2025
Обычно к ноябрю дорожную разметку наносят. Чтобы ее весной смыло и никто ее никогда не увидел. А тут гляди-ка шо творицца, в мае уже с разметкой... Ну даете-с.
13:15:07 04-06-2025
Может еще нанесёте разметку на Павловский тракт, особенно в районе кольца с Малахова!
14:12:17 04-06-2025
Гость (13:15:07 04-06-2025) Может еще нанесёте разметку на Павловский тракт, особенно в ... Вчера спросил у подрядной организации. Сказали, в ближайшее время до ул. Георгиева.
Задолбали водилы, которые не могут понять, как надо двигаться по полосам. Я бы вообще разделил все полосы столбиками, как 65 лет Победы....... ))))
19:51:54 04-06-2025
Из мармелада и сахара.