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На дороге в центре Барнаула провалился асфальт

Рядом стоял автомобиль на аварийных огнях, однако в саму яму он не угодил

26 июня 2024, 20:41, ИА Амител

Провал асфальта на Социалистическом / Фото: amic.ru
Провал асфальта на Социалистическом / Фото: amic.ru

На проспекте Социалистическом в Барнауле образовался провал асфальта. Об этом amic.ru рассказали очевидцы.

Дорожное покрытие провалилось неподалеку от корпуса АлтГПУ. Рядом стояла машина с аварийными огнями, однако в саму яму она не попала.

Причина происшествия пока неизвестна, однако водителям лучше проявлять осторожность при проезде участка.

Барнаул Происшествия

Комментарии 3

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Гость

22:22:39 26-06-2024

И опять никто не виноват? Тогда уже выписывайте дорожникам премию!

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Пузырек

22:31:23 26-06-2024

Гость (22:22:39 26-06-2024) И опять никто не виноват? Тогда уже выписывайте дорожникам п... Где вас таких производят? Идет опрессовка. Все сделано в СССР. Тут скорее теплопроводники виноватее. У них рвет трубы. Если на вас пописали - виноваты вы? Или слой асфальта должен быть метр плюс основа метра 3? ПС. Ни разу не дорожник

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ворчун

17:59:51 27-06-2024

Пузырек (22:31:23 26-06-2024) Где вас таких производят? Идет опрессовка. Все сделано в СС... да даже без оперссовки, весь центр стоит на лёссовых ПРОСАДОЧНЫХ грунтах. Под асфальтом вполне могут образоваться пустоты... просто потому что Земля так захотела. Особенно если намокло от дождя, порванных труб, да хоть чёрта лысого. Лёссовые грунты становятся а-ля зыбучие пески при всевозможном намокании.

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