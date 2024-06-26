На дороге в центре Барнаула провалился асфальт

Рядом стоял автомобиль на аварийных огнях, однако в саму яму он не угодил

26 июня 2024, 20:41, ИА Амител

Провал асфальта на Социалистическом / Фото: amic.ru

На проспекте Социалистическом в Барнауле образовался провал асфальта. Об этом amic.ru рассказали очевидцы.

Дорожное покрытие провалилось неподалеку от корпуса АлтГПУ. Рядом стояла машина с аварийными огнями, однако в саму яму она не попала.

Причина происшествия пока неизвестна, однако водителям лучше проявлять осторожность при проезде участка.