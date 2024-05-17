Ситуацией с домом на ул. Максима Горького, 38а, уже заинтересовался Следком

17 мая 2024, 06:15, Антон Дегтярев

Дом на ул. Максима Горького, 38а / Фото: Екатерина Смолихина

Жители трехэтажного дома в Барнауле на улице Максима Горького, 38а, пожаловались на появившуюся на здании трещину и провалившийся вокруг строения асфальт. Во всем они винят стройку, которая идет буквально у них под носом. После того как горожане рассказали о ситуации в СМИ, дело привлекло внимание Следкома и прокуратуры. Amic.ru пообщался с жителями треснувшего дома и посмотрел, что там происходит.

"Нужно учитывать, что здесь живут люди"

Покой жителей дома 1957 года постройки на улице Максима Горького, 38а, нарушили два месяца назад. Компания "Дом-Строй" выкупила несколько ближайших участков частного сектора для возведения многоэтажки и начала оборудовать площадку для стройки (на территории планируется поставить девятиэтажку с подземным паркингом).

Стройплощадка расположилась буквально в полутора метрах от старого дома. Достаточно сделать шаг от стены – и асфальта уже нет, говорят жители. Вместо него – огромная яма, где в ближайшем будущем и появится новый жилой дом. Но застройщик намерен в разы увеличить глубину оврага – это необходимо для подземной парковки, рассказала жительница дома Екатерина.

Непосредственно строительство здания еще не началось, однако местные уже страдают от проходящих рядом работ. Так, в доме появилась трещина, которую легко заметить невооруженным глазом.

"В метре от нас вырыли яму глубиной около четырех метров, работала тяжелая техника, они долбили, копали. И по дому пошла трещина, у людей в квартирах полопались стены. По всему дому стоят стяжки, поэтому такие работы здесь вообще проводиться не должны. У застройщика нет ни экспертизы по дому, ни исследований, документы никто не видел. Застройщик работает на своей территории и делает, что хочет. Но нужно учитывать, что здесь живут люди, и дом может просто обрушиться, когда начнется строительство. Тем более они будут делать паркинг, рыть глубже, будет сотрясение грунта, они вобьют сваи, и тогда здание рухнет", – опасается Екатерина.

Другая жительница дома поделилась с amic.ru такими наблюдениями: окна ее квартиры выходят как раз на стройплощадку, и во время работ, которые идут с 7 утра до 9 вечера, она уже не раз чувствовала вибрацию. Каждый раз женщина боится, что с их домом "случится что-то плохое".

Дом на ул. Максима Горького, 38а / Фото: Екатерина Смолихина

Но трещина – не единственное, что местным принесла стройка. Вместо асфальта рядом с домом появился опасный (особенно для детей) обрыв, который закрыли забором только несколько дней назад, отметила женщина. Но и сейчас, считает она, угроза для детей остается, ведь асфальт продолжает разрушаться, да и сами ограждения очень низкие – через них можно перелезть или даже перевалиться, считают жители.

"Строительные работы, очевидно, хотели вести и со стороны нашего дома, все было открыто. После нашей жалобы рабочие пришли, все загородили, забор на соплях поставили. Ребенок ткнет и упадет в овраг вместе с ним. Мы и не выпускаем ребятишек, потому что рядом огромная яма. И еще в нашем доме находится бар, люди пьяные здесь вечером тоже ходят, и не дай Бог кто-то туда упадет", – отметил он.

"Позиция застройщика – пришел, увидел, победил"

По словам Екатерины, о начале работ жителей никак не уведомили. О "какой-то стройке" тоже никто не знал, добавил местный житель Сергей Назаров. И когда началась подготовка площадки для строительства, рабочие даже отказались говорить жильцам, кто именно является застройщиком, заметил он. Им сообщили лишь то, что компания ведет не строительные работы, а только "роет яму".

"Застройщик говорит, что они выкупили эту землю, и у них есть разрешение только на снос домов. Но какой это снос домов, если они здесь роют яму? Сюда заходят КамАЗы, вывозят землю и так далее. Пошли уже строительные работы, а разрешения на них у него нет. Я им говорил, что машину поставлю на вход, чтобы они не копали, но ничего не помогает. С застройщиком я разговаривал, он прекращать работы отказался. Позиция застройщика – пришел, увидел, победил", – отметил он.

Дом на ул. Максима Горького, 38а / Фото: Екатерина Смолихина

Возмущенные ситуацией жители организовали собрание и обратились к журналистам. На место приехали и представители администрации, которые поставили маяки на трещину. И сейчас на доме уже вторые маяки, пояснил Назаров. Первые уже "лопнули", и 14 мая их установили повторно.

"Нужно уже начинать на это реагировать. У нас сыплется дом и асфальт. И тут нельзя медлить, потому что пока мы соберем подписи и напечатаем бумаги, пройдет время. Нам надо остановить это безобразие, пока дом не упал к ним в овраг. Если дом завалится, кто будет нас расселять?" – возмутился Сергей Назаров.

Что дальше?

Алтайский Следком уже возбудил уголовное дело из-за трещины. Следователи увидели в действиях компании признаки нарушения правил безопасности при проведении строительных работ (ч. 1 ст. 216 УК РФ). Прокурор Алтайского края Антон Герман также поручил подчиненным оценить работу управляющей организации при содержании общедомового имущества и исполнение жилищного законодательства при проведении строительных работ.

Однако жители дома не намерены успокаиваться и пишут обращения дальше – в прокуратуру, в администрацию, губернатору региона Виктору Томенко и в другие инстанции.

"Мы написали Томенко, в прокуратуру, в администрацию, в комитет по архитектуре. Нам нужно все остановить, пока дом не свалился в эту яму. Директор вообще ни на что не реагирует. Я простой человек, куда мне звонить? Где бегать? У меня работа своя есть. У нас бабушка, которая была старшая по дому, но она не хочет никуда ходить, она отстранилась. Говорит, что она всеми руками за, но она старенькая и куда пойдет? Приходится нам что-то делать", – отметил он.

Проводить свою экспертизу жители не намерены, так как "это затратное мероприятие". Они считают, что исследовать все должен сам застройщик. И именно он должен заботиться о том, чтобы работы были безопасными, считают жильцы.

Кроме того, активисты хотят объединиться с соседями из дома напротив и вместе бороться если не за остановку стройки, то хотя бы за увеличение расстояния от девятиэтажки до жилых домов и безопасное проведение работ.

Дом на ул. Максима Горького, 38а / Фото: Екатерина Смолихина

Что говорит застройщик?

Директор компании Андрей Щукин сказал "Толку", что трещина появилась не из-за работ его компании, а из-за строительства дома бизнес-класса на улице Интернациональной, 47. Свою позицию он объяснил тем, что для этого здания "выбрали фундамент, предполагающий забивание свай". Он отметил, что их компания использует для строительства "технологии, максимально снижающие вибрационное воздействие на жилой дом".

Щукин отметил, что его компания уже укрепила 20-сантиметровой монолитной стенкой почти весь откос, который появился рядом с домом. Работу он пообещал скоро доделать. Кроме того, в ближайшее время строители начнут готовить котлован, а его стенки будут укреплены шпунтом, что исключит обрушение старого дома рядом.

По словам Щукина, проект презентуют в августе 2024 года, а само строительство девятиэтажки начнется не ранее 2025 года.

Напомним, что похожая ситуация происходит и с домом на ул. Никитина, 59а. Там здание тоже треснуло. Жители боятся, что оно может и вовсе развалиться из-за строительства офисного центра "Время" на ул. Никитина, 61а.

А в январе 2024 года в Барнауле трещины появились на 12-квартирном двухэтажном здании на улице Партизанской, 70б. В итоге дом признали небезопасным. 17 января жители покинули свои квартиры, а Следком начал проверку произошедшего и возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.