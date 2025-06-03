На дороге, ведущей к Нагорному парку в Барнауле, ограничат скорость и запретят остановку

Решение могут принять на ближайшем заседании специальной комиссии

03 июня 2025, 07:00, ИА Амител

Парковка рядом с Нагорным парком / Фото: amic.ru

В проезде Выставочный Взвоз и на улице Аванесова в Барнауле, которые ведут к Нагорному парку, могут запретить остановку и ограничить скорость. Об этом amic.ru сообщили в администрации краевой столицы.

Из-за огромного количества барнаульцев, которые приезжают в парк погулять, страдают местные жители. Особенно ситуация ухудшается летом – и без того узкие проезды превращаются в скоростные магистрали и постоянную пробку. Желающих прогуляться по Нагорному парку так много, что люди бросают машины у чужих домов едва ли не за километр от парковки или буквально под окнами. Чтобы спасти газон, некоторые жители огородили свои придомовые участки лентами.

Как пояснили amic.ru в администрации Барнаула, сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят рейды по выявлению случаев незаконной парковки на территории, прилегающей к Нагорному парку.

В ближайшее время на заседании рабочей группы городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения специалисты обсудят возможность установки дорожных знаков 3.24 "Ограничение максимальной скорости" и 3.27 "Остановка запрещена" на участке от улицы Аванесова до парка.

Подробнее о проблеме с парковкой рядом с Нагорным парком и почему ее появление стало "настоящей катастрофой" для местных жителей читайте в нашем большом материале.