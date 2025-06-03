На дороге, ведущей к Нагорному парку в Барнауле, ограничат скорость и запретят остановку
Решение могут принять на ближайшем заседании специальной комиссии
03 июня 2025, 07:00, ИА Амител
В проезде Выставочный Взвоз и на улице Аванесова в Барнауле, которые ведут к Нагорному парку, могут запретить остановку и ограничить скорость. Об этом amic.ru сообщили в администрации краевой столицы.
Из-за огромного количества барнаульцев, которые приезжают в парк погулять, страдают местные жители. Особенно ситуация ухудшается летом – и без того узкие проезды превращаются в скоростные магистрали и постоянную пробку. Желающих прогуляться по Нагорному парку так много, что люди бросают машины у чужих домов едва ли не за километр от парковки или буквально под окнами. Чтобы спасти газон, некоторые жители огородили свои придомовые участки лентами.
Как пояснили amic.ru в администрации Барнаула, сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят рейды по выявлению случаев незаконной парковки на территории, прилегающей к Нагорному парку.
В ближайшее время на заседании рабочей группы городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения специалисты обсудят возможность установки дорожных знаков 3.24 "Ограничение максимальной скорости" и 3.27 "Остановка запрещена" на участке от улицы Аванесова до парка.
Подробнее о проблеме с парковкой рядом с Нагорным парком и почему ее появление стало "настоящей катастрофой" для местных жителей читайте в нашем большом материале.
07:22:47 03-06-2025
Во-первых, огораживать лентами, заборами и пр. люди могут только те земельные участки, которые им принадлежат. Огораживать ЗОП(земли общего пользования) людям нельзя, как бы они этого не хотели. Во-вторых, Нагорный парк благоустаивали для всех жителей и гостей города, чтобы его могли посещать, а не для жителей конкретной улицы. В-третьх, проблему парковки таким образом не решить, просто она вылезет в другом месте. В-четвёртых, в администрации видимо это понимают и на обсуждение вынесены вопросы, которые никак не повлияют на ситуацию. В пятых, могу предложить ещё уложить искусственную неровность, для полного комплекта ничего не значащих предложений и решений.
08:19:06 03-06-2025
Гость (07:22:47 03-06-2025) Во-первых, огораживать лентами, заборами и пр. люди могут то... Во-первых никто ничего огораживать и не собирается, жители этой улицы хотят жить на своей улице, а не на общественной парковке.
Во-вторых, Вам никто не запрещает посещать парк, пожалуйста приходите гуляйте, Вас просят не заставлять машинами улицу на которой живут люди. Вед если в Вашем подъезде около Вашей двери соседи понаставят в коридоре велосипедов, вы наверное будете недовольны этим обстоятельством. А до парка в конце концов не обязательно на машине, есть общественный транспорт. Новенькие трамваи и автобусы.
В-третьих, никто не будет соблюдать знаки. В нашем городе это не принято. ДПС может первое время и последят, потом забросят на самотёк.
08:33:11 03-06-2025
Гость (07:22:47 03-06-2025) Во-первых, огораживать лентами, заборами и пр. люди могут то... Не знаю как насчет огораживать(является ли лета забором, препятствующим использованию ЗОП ?), но согласно «Правилам благоустройства городского округа – города Барнаула Алтайского края», утвержденных решением Барнаульской городской Думы от 19.03.2021 № 645, ответственность за содержание ЗОП на расстоянии 10 метрах от личного забора почему-то несут владельцы домов.
07:51:20 03-06-2025
Умерших от холеры барнаульцев в конце XIX века похоронили на Нагорном кладбище.
08:45:39 03-06-2025
Поставить знак 3.2 "Движение запрещено".
специальный транспорт и жители смогут ездить нормально, а чужакам штраф.
10:02:50 03-06-2025
Гость (08:45:39 03-06-2025) Поставить знак 3.2 "Движение запрещено".специальный тран... Если движение запрещено, то жители не смогут ездить вообще!))) Тогда им придется ставить автомобили до въезда на улицу и идти к дому пешком.
15:40:03 03-06-2025
Гость (08:45:39 03-06-2025) Поставить знак 3.2 "Движение запрещено".специальный тран... не поканает. Надо бетонную плиту поперек класть чтоб наверняка!
18:17:45 04-06-2025
Гость (08:45:39 03-06-2025) Поставить знак 3.2 "Движение запрещено"... Верно написано
09:44:15 03-06-2025
Похоже, "туристический" Нагорный парк ждёт та же участь, что и ВДНХ.
09:45:31 03-06-2025
интересно, когда строили лесенки и "набережные" то задумывались ли о парковках? и когда речной вокзал сносили. теперь погулять на берегу смогут только жители двух башен (ежели их достроят)
13:00:12 03-06-2025
гость (09:45:31 03-06-2025) интересно, когда строили лесенки и "набережные" то задумывал... Да вы смеётесь, что ли?! Даже о самих лесенках и набережных не задумывались, только о том как освоить средства!
11:03:54 03-06-2025
Предлагаю городу добровольно-принудительно выкупить пару гектар у "жителей Нагорного парка" и сделать там парковку. Им все равно там не нравится...
11:52:18 03-06-2025
Гость (11:03:54 03-06-2025) Предлагаю городу добровольно-принудительно выкупить пару гек...
Самое разумное предложение! И сам парк расширить и проблему с парковкой решить. Депутатам бы поработать над этим вопросом
13:59:14 03-06-2025
Гость (11:03:54 03-06-2025) Предлагаю городу добровольно-принудительно выкупить пару гек... Ну что ж, скидывайся на выкуп первым.
14:37:30 03-06-2025
Гость (13:59:14 03-06-2025) Ну что ж, скидывайся на выкуп первым....
Не переживайте, по закону там оценят в копейки, и депутаты нам в помощь с переоценкой. Для бюджета города не будет накладно.
19:33:06 07-06-2025
Гость (11:03:54 03-06-2025) Предлагаю городу добровольно-принудительно выкупить пару гек... Хорошая идея! А как ещё? Вот реально 3 раза хотел погулять в парке подъезжал и уезжал из-за отстутсвия места, и по набережной то же не удалось погулять( селфстроит закрыли все парковки... для кого строят набережную не понятно( что поеду туда на ОТ очень маловероятно... в таких метах города нужны парковки! А ещё туристов привлекать собираемся...
20:02:11 07-06-2025
Гость (19:33:06 07-06-2025) Хорошая идея! А как ещё? Вот реально 3 раза хотел погулять в... Ни разу не возникло желания погулять по лысой горе и тем более туда детей везти. Карлинский "туркластер", бестолковый и беспощадный...
В 80-е на ВДНХ бывали раз в месяц минимум...
13:42:18 03-06-2025
да они не офигели ? я живу в Невском - Островского 68е. Когда например день города с салютом или вот недавно 1 июня день защиты детей - у нас тоже все заставлено. И что теперь - все огородить ? и шуметь запретить ? Рядом стадион Смертина - тоже иногда или футбол или концерт.
Но это же редко . Что теперь - все и всем запретить ? Завелась какая то бабка и волну гонит....
14:02:47 03-06-2025
гость (13:42:18 03-06-2025) да они не офигели ? я живу в Невском - Островского 68е. Когд... Я хоть там не живу, но жителей прекрасно понимаю. Потому как они не только в праздники, а каждый погожий день вынуждены терпеть все последствия наплыва толпы.
А вот сделать парковку внизу еще есть место.
14:38:31 03-06-2025
Гость (14:02:47 03-06-2025) Я хоть там не живу, но жителей прекрасно понимаю. Потому как... "В деревню! К тётке! В глушь! В Саратов!.."😁