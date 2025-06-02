"Это катастрофа". Жители Нагорного парка просят запретить парковку из-за "гонщиков" и шума

Жители соседних с парковкой домов жалуются на "чужие" автомобили и шумные ночные прогулки барнаульцев

02 июня 2025, 09:15, Вячеслав Кондаков

Парковка рядом с Нагорным парком в Барнауле / Фото: amic.ru

Парковка, которую давно ждали в Нагорном парке в Барнауле, несколько лет назад обрадовала тысячи жителей краевой столицы. Так для многих барнаульцев старый парк с его непростой интересной историей стал ближе - приезжай хоть каждый день. Только вот для для местных жителей небольшая стоянка всего на несколько десятков авто стала кошмаром. Даже, как они сами говорят, "катастрофой". Особенно ситуация ухудшается летом - и без того узкие проезды превращаются в скоростные магистрали и постоянную пробку. Желающих прогуляться по Нагорному парку так много, что люди бросают машины у чужих домов. Эксперты разводят руками: альтернатив парковке нет, хотя власти Барнаула признают проблему и даже готовы ограничить скорость в данной части города.

"Ни минуты покоя"

"Это катастрофа. Гоняют и гоняют. Я живу тут уже более 30 лет и раньше здесь было тихо. Покупали дом именно ради того, чтобы жить поближе к природе и реке. Сейчас же, наверное, в центре Барнаула более спокойно, чем у нас", – рассказала amic.ru Елена, жительница одного из домов рядом с Нагорным парком.

Конечно, в будни трафик на проезде Выставочный Взвоз и на улице Аванесова не такой большой, но в выходные, а особенно в праздничные дни, припарковать автомобиль там негде. В итоге барнаульцы бросают машины едва ли не за километр от парковки или буквально под окнами чужих домов. Чтобы спасти газон, некоторые жители огородили свои придомовые участки лентами.

В последние годы Нагорный парк активно развивается: там установили стелу "Город трудовой доблести", открыли несколько памятников и сделали новые зоны для прогулок. Казалось бы - Барнаул расцветает. Однако местных жителей такое преобразование столицы края буквально лишило сна. По словам Елены, некоторые гуляющие по парку шумят до самого утра, не давая возможности жителям соседних домов нормально поспать.

"Одни приезжают, другие уезжают, и так происходит практически без остановки. У меня мама пожилая. Она мучается от этих автомобилистов. Летом еще на мотоциклах гоняют. Ужасно все это. Если бы была возможность, то я вообще запретила бы ездить по нашей дороге. Пусть построят парковку в другом месте", – возмутилась Елена.

С соседкой согласна и Наталья – жительница дома, расположенного практически напротив Нагорного парка. Ее семья "уже намучилась" из-за парковки.

"Я бы запретила сюда вообще ездить. Недавно столько людей приехало на ледоход посмотреть, мест на парковке не хватило, поэтому машины бросили рядом с нашим домом", – объяснила amic.ru Наталья.

"Нужно поднимать культуру водителей"

Несмотря на возмущения жителей соседних с Нагорным парком домов, альтернативы парковки нет, уверен заместитель заведующего кафедрой организации и безопасности движения Алтайского государственного технического университета Сергей Павлов.

Он напомнил: в последние годы в Барнауле активно развивается парковый отдых. Ремонтируют дороги, ведущие к зеленым зонам, а также строят парковки рядом. "Далеко не каждый может оставить автомобиль в районе Старого базара, чтобы подняться в Нагорный парк по лестнице. Особенно если речь идет о пожилых людях, маломобильных гражданах и семьях с маленькими детьми", - подчеркивает эксперт.

При этом возмущение местных жителей Павлов прекрасно понимает. Хотя и отмечает: "всем не угодишь". "Нагорный парк пользуется большой популярностью у жителей города.

"Люди приезжают на автомобилях погулять по парку. Нельзя просто так перекрыть движение по дороге, ведущей к общественному пространству. Тем более она находится в собственности муниципалитета. Также нельзя ставить там знаки, запрещающие парковку в данной части города. Для этого нужны серьезные основания", – пояснил amic.ru Сергей Павлов.

По мнению ученого, "нужно поднимать культуру водителей". Если человек "бросил" на чужом газоне свой автомобиль, то можно пожаловаться в Госавтоинспекцию и водителя оштрафуют. Приезжающие в Нагорный парк барнаульцы также должны думать о комфорте жителей соседних домов.

"Все должны уважать друг друга. Трудно как-то в этой ситуации помочь жителям, но альтернативного места для парковки нет", – заключил Сергей Павлов.

Ограничение скорости

Решить проблему с бесконечным трафиком автомобилей в проезде Выставочный Взвоз и на улице Аванесова мог бы фуникулер. Уже много лет власти Барнаула обсуждают идею соединить канатной дорогой Нагорный парк с территорией туристического кластера, а именно с парком "Центральный" - для создания единого маршрута. Впрочем, пока это только амбициозные планы.

Как пояснили amic.ru в администрации Барнаула, сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят рейды по выявлению случаев незаконной парковки на территории, прилегающей к Нагорному парку.

В ближайшее время на заседании рабочей группы городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения специалисты обсудят возможность установки дорожных знаков 3.24 "Ограничение максимальной скорости" и 3.27 "Остановка запрещена" на участке от улицы Аванесова до Нагорного парка.