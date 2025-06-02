"Это катастрофа". Жители Нагорного парка просят запретить парковку из-за "гонщиков" и шума
Жители соседних с парковкой домов жалуются на "чужие" автомобили и шумные ночные прогулки барнаульцев
02 июня 2025, 09:15, Вячеслав Кондаков
Парковка, которую давно ждали в Нагорном парке в Барнауле, несколько лет назад обрадовала тысячи жителей краевой столицы. Так для многих барнаульцев старый парк с его непростой интересной историей стал ближе - приезжай хоть каждый день. Только вот для для местных жителей небольшая стоянка всего на несколько десятков авто стала кошмаром. Даже, как они сами говорят, "катастрофой". Особенно ситуация ухудшается летом - и без того узкие проезды превращаются в скоростные магистрали и постоянную пробку. Желающих прогуляться по Нагорному парку так много, что люди бросают машины у чужих домов. Эксперты разводят руками: альтернатив парковке нет, хотя власти Барнаула признают проблему и даже готовы ограничить скорость в данной части города.
"Ни минуты покоя"
"Это катастрофа. Гоняют и гоняют. Я живу тут уже более 30 лет и раньше здесь было тихо. Покупали дом именно ради того, чтобы жить поближе к природе и реке. Сейчас же, наверное, в центре Барнаула более спокойно, чем у нас", – рассказала amic.ru Елена, жительница одного из домов рядом с Нагорным парком.
Конечно, в будни трафик на проезде Выставочный Взвоз и на улице Аванесова не такой большой, но в выходные, а особенно в праздничные дни, припарковать автомобиль там негде. В итоге барнаульцы бросают машины едва ли не за километр от парковки или буквально под окнами чужих домов. Чтобы спасти газон, некоторые жители огородили свои придомовые участки лентами.
В последние годы Нагорный парк активно развивается: там установили стелу "Город трудовой доблести", открыли несколько памятников и сделали новые зоны для прогулок. Казалось бы - Барнаул расцветает. Однако местных жителей такое преобразование столицы края буквально лишило сна. По словам Елены, некоторые гуляющие по парку шумят до самого утра, не давая возможности жителям соседних домов нормально поспать.
"Одни приезжают, другие уезжают, и так происходит практически без остановки. У меня мама пожилая. Она мучается от этих автомобилистов. Летом еще на мотоциклах гоняют. Ужасно все это. Если бы была возможность, то я вообще запретила бы ездить по нашей дороге. Пусть построят парковку в другом месте", – возмутилась Елена.
С соседкой согласна и Наталья – жительница дома, расположенного практически напротив Нагорного парка. Ее семья "уже намучилась" из-за парковки.
"Я бы запретила сюда вообще ездить. Недавно столько людей приехало на ледоход посмотреть, мест на парковке не хватило, поэтому машины бросили рядом с нашим домом", – объяснила amic.ru Наталья.
"Нужно поднимать культуру водителей"
Несмотря на возмущения жителей соседних с Нагорным парком домов, альтернативы парковки нет, уверен заместитель заведующего кафедрой организации и безопасности движения Алтайского государственного технического университета Сергей Павлов.
Он напомнил: в последние годы в Барнауле активно развивается парковый отдых. Ремонтируют дороги, ведущие к зеленым зонам, а также строят парковки рядом. "Далеко не каждый может оставить автомобиль в районе Старого базара, чтобы подняться в Нагорный парк по лестнице. Особенно если речь идет о пожилых людях, маломобильных гражданах и семьях с маленькими детьми", - подчеркивает эксперт.
При этом возмущение местных жителей Павлов прекрасно понимает. Хотя и отмечает: "всем не угодишь". "Нагорный парк пользуется большой популярностью у жителей города.
"Люди приезжают на автомобилях погулять по парку. Нельзя просто так перекрыть движение по дороге, ведущей к общественному пространству. Тем более она находится в собственности муниципалитета. Также нельзя ставить там знаки, запрещающие парковку в данной части города. Для этого нужны серьезные основания", – пояснил amic.ru Сергей Павлов.
По мнению ученого, "нужно поднимать культуру водителей". Если человек "бросил" на чужом газоне свой автомобиль, то можно пожаловаться в Госавтоинспекцию и водителя оштрафуют. Приезжающие в Нагорный парк барнаульцы также должны думать о комфорте жителей соседних домов.
"Все должны уважать друг друга. Трудно как-то в этой ситуации помочь жителям, но альтернативного места для парковки нет", – заключил Сергей Павлов.
Ограничение скорости
Решить проблему с бесконечным трафиком автомобилей в проезде Выставочный Взвоз и на улице Аванесова мог бы фуникулер. Уже много лет власти Барнаула обсуждают идею соединить канатной дорогой Нагорный парк с территорией туристического кластера, а именно с парком "Центральный" - для создания единого маршрута. Впрочем, пока это только амбициозные планы.
Как пояснили amic.ru в администрации Барнаула, сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят рейды по выявлению случаев незаконной парковки на территории, прилегающей к Нагорному парку.
В ближайшее время на заседании рабочей группы городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения специалисты обсудят возможность установки дорожных знаков 3.24 "Ограничение максимальной скорости" и 3.27 "Остановка запрещена" на участке от улицы Аванесова до Нагорного парка.
09:20:46 02-06-2025
всем что то, где то, кто то мешает
09:49:19 02-06-2025
Гость (09:20:46 02-06-2025) всем что то, где то, кто то мешает... жить в городе, и чтобы тихо, и лес, и свежий воздух...
ага, размечтались.
13:01:34 02-06-2025
Musik (09:49:19 02-06-2025) жить в городе, и чтобы тихо, и лес, и свежий воздух...аг...
Ну, Елена, мягко говоря, крепко привирает. Никто там гонять не сможет, даже если захочет, потому что нет места и возможности. Либо, Елена, не знает что такое гонять и какие гонки происходят во всём остальном городе, за исключением их тихой, короткой и извилистой улочки.
15:04:59 02-06-2025
Musik (09:49:19 02-06-2025) жить в городе, и чтобы тихо, и лес, и свежий воздух...аг... Живем в п.Лесной, уехали от городского шума.....
пацанята на дрындулетах день и ночь дрындят, некоторые постреливают выхлопными, то сосед яму выкачивает, - запах сомнительный, то другой сосед с 7 утра пока не жарко газон жужжит стрижет, то музыка до 3 ночи бомбит, и в отличае от квартиры не вызовешь, и ничто не предпримешь. Так что за городом шуму даже поболее будет чем в человейниках. ))) Не жалуюсь, все устраивает, просто развеиваю мифы и спокойствии и тишине загородом.
09:36:13 02-06-2025
"...альтернатив парковки нет, хотя власти Барнаула уже обратили внимание на проблему и ГОТОВЫ ОГРАНИЧИТЬ СКОРОСТЬ в данной части города..."
Не, ну, я понимаю: обштрафовать - дело сейчас хорошее.😁 А парковка-то от этого появится? Или Нагорный парк на лето закрывать для "туристов"? Для кого тогда его строили - для жителей окрестных домов?
09:36:51 02-06-2025
Я понимаю время, когда там был ВДНХ. Сейчас-то там что делать? Куда все прутся?
15:24:44 02-06-2025
Гость (09:36:51 02-06-2025) Я понимаю время, когда там был ВДНХ. Сейчас-то там что делат... как же Вас жалко, прям до слез
09:37:56 02-06-2025
ну если кто-то что-то нарушает, то пусть вызывают полицию, там разберутся. верно же?!
09:52:29 02-06-2025
"— Город — страшная сила. А чем больше город, тем он сильнее. Он засасывает. Только сильный может выкарабкаться. Да и то…"
10:23:21 02-06-2025
Гость (09:52:29 02-06-2025) "— Город — страшная сила. А чем больше город, тем он сильнее... ФМДостоевский про Питер так пишет, что аж до сумасшествия.
10:01:16 02-06-2025
Позвоните в полицию и посмотрите на их реакцию. Они вообще по поводу шума, музыки, парковок где попало и похожих ситуаций тупо не приезжают. Но если вдруг это произойдет, то приедут уже когда все уже произошло и все разбежались. Русские люди понимают только язык силы и потом бегают бумажки строчат, что им вломили ни за что.
12:48:56 02-06-2025
гость (10:01:16 02-06-2025) Позвоните в полицию и посмотрите на их реакцию. Они вообще п... тогда вопрос к парковкам, или все-таки к полиции?
20:27:23 02-06-2025
гость (10:01:16 02-06-2025) Позвоните в полицию и посмотрите на их реакцию. Они вообще п... при чем тут полиция. о нарушении правил остановки звоните в ГИБДД, и все кто стоит вдоль дороги нагрелись на штраф! всё. И пишите письмо о знаке, запрещающем стоянку вдоль по улице - это благостный знак, он приносит кучу штрафов, поэтому поставят к следующему лету или к этой осени
10:06:02 02-06-2025
посмотрите на фото, это же не вшивый ИИ сгенерировал - это реальность, для людей живущих там.
тонко чувствующие, эстетствующие горожане - заотдыхались.
им все вот отдыхать и гулять где-то надо, изработались.
а люди там живут и должны к себе домой по пробкам попадать и выхлопные газы машин нюхать, и ваши визги-писки слушать.
там нужно ставить знак и эвакуировать. объяснять бесполезно.
кооперируйтесь, пишите в администрацию, пусть знак ставят
15:27:22 02-06-2025
Гость (10:06:02 02-06-2025) посмотрите на фото, это же не вшивый ИИ сгенерировал - это р... у меня есть встречное предложение: а давайте поставим знак на проспекте Ленина, а то эти с горы прутся на работу и с работы, шумят на выходных, когда в город приезжают, выхлопные газы, пробки, это все из- за понаехавших в центр. местных тут не много и мы страдаем!
20:28:31 02-06-2025
Гость (10:06:02 02-06-2025) посмотрите на фото, это же не вшивый ИИ сгенерировал - это р... вшивый ии стоит 200 долларов месяц ващета для использования в работе!
10:09:31 02-06-2025
Знаки это конечно "решение" в городе где вообще ни один автолюбитель не соблюдает ПДД.
Господин Сергей Павлов несёт чушь. Вот на фото видно что если хозяин дома решит вдруг выехать на своём автомобиле по своим делам (ах какой негодяй), то не сможет это сделать, потому как подъезды к его дому заблокированы тем кому нельзя запрещать посещать нагорный парк. А если не дай бог кому-то срочно потребуется скорая мед помощь или проезд пожарной машины.
Бездействие властей в этом вопросе приведёт только к проколотым и спущенным шинам у большинства вот таких желающих где приехал там и встал.
15:29:34 02-06-2025
Гость (10:09:31 02-06-2025) Знаки это конечно "решение" в городе где вообще ни один авто... вы очумели совсем? ваши же дитятки там пьют, гадят в кустах, гоняют на самокатах, начните с себя и сами себе проколите уже нарыв в голове, а то призывы к тому, что вы предлагаете- это УК РФ!!
10:09:48 02-06-2025
Ну проблемы с парковками не только у нагорного парка и не только в "праздники", это почти в каждом дворе наблюдается и не только )) Практически в каждом общественном месте притяжения (Дендрарий, база Динамо и т.д), аналогичная картина. Автомобилисты хотят непременно в самый "эпицентр" доехать, а пройти пешком лишних 500м не хотят. Лечится установкой временных знаков в соответствии с обстановкой.
12:56:49 02-06-2025
ППШариков (10:09:48 02-06-2025) Ну проблемы с парковками не только у нагорного парка и не то...
Не лечится это установкой временных знаков и прочими запретами. Нужно сразу иметь здоровую голову, чтобы не создавать проблемы. А у нас всё наоборот. Можно и нужно было сохранить Речной вокзал, благоустроив там зеленую зону и сделав огромную парковку для посетителей набережной и Нагорного парка. А у нас решили впихнуть там пару высоток, где парковок не хватит даже обладателям этих "элиток", не говоря уже о желающих пройтись по набережной и посетить Нагорный парк. Но ещё не поздно засыпать котлован и попытаться сделать всё для людей.
14:12:34 02-06-2025
Гость (12:56:49 02-06-2025) Не лечится это установкой временных знаков и прочими зап... Про Речной вы правы на 100%, а вот про временные знаки ошибаетесь, в центре и каждый год на 9 мая одна и та же картина, все дворы забиваются автомобилями, в этом году перекрыли ул.Рабочую временным знаком и чудо случилось, пешочком до Соца, горожане потянулись.
10:34:06 02-06-2025
Очень правильно выразился Вакаев... Придет время и на известной платформе будет дано объявление в котором первой строкой будет написано -"Нагорный парк в минуте ходьбы", а к ценнику "прикручена единичка".
10:43:18 02-06-2025
Понятно, что статья опубликована для внедрения в сознание горожан необходимости постройки канатной дороги. Я тоже считаю, что хотя бы одна канатка должна быть в Барнауле. Как аттракцион, Потому что стоимость билета явно будет многим не по карману. Поэтому специалисты по дорожному движению должны думать над улучшением ситуации с парковками возле общественно- значимых мест. Разрабатывать схемы парковок, чтобы соблюсти компромисс между интересами местных жителей и приехавших.
08:51:55 03-06-2025
Гость (10:43:18 02-06-2025) Понятно, что статья опубликована для внедрения в сознание го... что вам не нравится в канатной дороге? её нет о цене говорить бессмысленно, как развитие еще одного вида доступа на гору это хорошо, и делать ее нужно не только из центрального парка, но и над старой частью города, может с района ковша (пока не засыпали), и за мост можно, тогда это реально востребовано. Вопрос в другом - безопасность. И конечно власти города не будут вкладывать деньги деньги сами, им бы спонсора найти как например и сереброплавильным заводом, спихнуть ответственность за развитие кластера.
12:30:52 02-06-2025
Интересный заголовок: "жители Нагорного парка". То есть они живут прямо в парке?
12:39:24 02-06-2025
Парковка и люди бросают машины около домов — это два разных момента. Или они хотят, чтобы и организованную парковку закрыли?
15:31:42 02-06-2025
там скоро будут высотки и власти делают все, чтобы выжить Елен и их мам с лакомого места.
16:04:21 02-06-2025
Зачем гулять по кладбищу?
16:45:14 02-06-2025
Э (16:04:21 02-06-2025) Зачем гулять по кладбищу? ... А вы уверены, что на месте вашего дома не похоронили ни одного покойника?😁
07:12:21 03-06-2025
Э (16:04:21 02-06-2025) Зачем гулять по кладбищу? ... А зачем жить на кладбище?
16:49:12 02-06-2025
мешают отдыхающие на машинах? читайте законодательство. Собираете жителей этого квартала, собрание решает установить шлагбаум с охраной и платный проезд через него. В будний день 1500 руб с машины, 100 рублей с пешехода, в праздничный день - 10 000 с машины и 500 рублей с пешехода. Прибыль идет жителям в карман без учета налогов. Это хорошие деньги. Шум будет там всегда так надо хотя бы законную свою компенсацию за него иметь с этих источников шума
20:22:40 02-06-2025
Холмс (16:49:12 02-06-2025) мешают отдыхающие на машинах? читайте законодательство. Соби... это просто дорога - ул Гвардейская. Какой шлагбаум ? вы в своем уме ?
вы павлоский тракт перегородите или пр. Ленина ....
16:50:47 02-06-2025
А еще жители могут у себя во дворе поставить быстровозводимую сарайку и летом сдавать туристам по часам. И желающих будет хоть отбавляй
17:59:58 02-06-2025
Холмс (16:50:47 02-06-2025) А еще жители могут у себя во дворе поставить быстровозводиму...
Всё-таки бизнес это не ваше, Холм! Ловите лучше шушару в ЛондОне!
20:20:12 02-06-2025
1 - вранье про гонять. ул Гвардейская 500м - кому там гонять ?
Не благодарные люди - раньше там была дорога наполовину камни и щебень, и пустырь на месте парковки был непонятный. Сделали парковку - которую чистят чуть ли не каждый день зимой и дорогу заасфальтировали и тоже им чистя. Раньше там в середине зимы только на внедорожнике можно было ползти. А сейчас чистят. А какой то бабке шум помешал. Тогда надо в деревню. В городе везде шум. А машин много 5 раз в году - ледоход, салют на день города и т.п. а 360 дней в году там тихо.