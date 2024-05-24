На дорожную разметку в Барнауле потратят 16 млн рублей
Самыми большими для подрядчика будут улица Попова, проспект Ленина и Павловский тракт
24 мая 2024, 07:51, ИА Амител
Комитет по дорожному хозяйству и транспорту администрации Барнаула проводит закупку на нанесение дорожной разметки. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на данные ЕИС "Закупки".
Начальная стоимость работ составляет 16 млн рублей. Подрядчик должен будет ежедневно отчитываться перед заказчиком и закончить все в срок до 1 октября 2024 года.
Наносить разметку должны термопластиком и "холодным пластиком", а также ее нужно будет демаркировать. Под контракт попадают больше 1,2 тысячи улиц. Самыми большими из них являются улица Попова, проспект Ленина и Павловский тракт.
В число самых коротких попал проезд 1-й Керамический, где протяженность дорожного полотна составила меньше 100 метров.
08:34:26 24-05-2024
Перекресток цеховая - комсомольский не хотят разметку доделать? а то бросили на половине пути
08:52:55 24-05-2024
Весь Барнаул закатать в разметку за 16 мультов? Чета как-то не верится, не сделают наверно по большей части. Копейки какие-то.
12:37:57 24-05-2024
Из чего сейчас делают краску для разметки?? она после дождя уже исчезает.
13:07:03 24-05-2024
Гость (12:37:57 24-05-2024) Из чего сейчас делают краску для разметки?? она после дождя ... Известка...
12:52:29 24-05-2024
Самыми большими для подрядчика будут улица Попова, проспект Ленина и Павловский тракт ----- А Змеиногорский маленький?)
14:26:48 24-05-2024
Вы ее акварелью покрасьте, как раз до первого дождя. И можно отмыть будет в 10 раз больше денег.