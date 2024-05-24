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На дорожную разметку в Барнауле потратят 16 млн рублей

Самыми большими для подрядчика будут улица Попова, проспект Ленина и Павловский тракт

24 мая 2024, 07:51, ИА Амител

Разметка на асфальте / Фото: pxhere.com
Разметка на асфальте / Фото: pxhere.com

Комитет по дорожному хозяйству и транспорту администрации Барнаула проводит закупку на нанесение дорожной разметки. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на данные ЕИС "Закупки".

Начальная стоимость работ составляет 16 млн рублей. Подрядчик должен будет ежедневно отчитываться перед заказчиком и закончить все в срок до 1 октября 2024 года.

Наносить разметку должны термопластиком и "холодным пластиком", а также ее нужно будет демаркировать. Под контракт попадают больше 1,2 тысячи улиц. Самыми большими из них являются улица Попова, проспект Ленина и Павловский тракт.

В число самых коротких попал проезд 1-й Керамический, где протяженность дорожного полотна составила меньше 100 метров.

Барнаул Дороги

Комментарии 6

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Александр

08:34:26 24-05-2024

Перекресток цеховая - комсомольский не хотят разметку доделать? а то бросили на половине пути

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Гость

08:52:55 24-05-2024

Весь Барнаул закатать в разметку за 16 мультов? Чета как-то не верится, не сделают наверно по большей части. Копейки какие-то.

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Гость

12:37:57 24-05-2024

Из чего сейчас делают краску для разметки?? она после дождя уже исчезает.

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Гость

13:07:03 24-05-2024

Гость (12:37:57 24-05-2024) Из чего сейчас делают краску для разметки?? она после дождя ... Известка...

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Гость

12:52:29 24-05-2024

Самыми большими для подрядчика будут улица Попова, проспект Ленина и Павловский тракт ----- А Змеиногорский маленький?)

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Гость

14:26:48 24-05-2024

Вы ее акварелью покрасьте, как раз до первого дождя. И можно отмыть будет в 10 раз больше денег.

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