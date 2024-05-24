На дорожную разметку в Барнауле потратят 16 млн рублей

Самыми большими для подрядчика будут улица Попова, проспект Ленина и Павловский тракт

24 мая 2024, 07:51, ИА Амител

Разметка на асфальте / Фото: pxhere.com

Комитет по дорожному хозяйству и транспорту администрации Барнаула проводит закупку на нанесение дорожной разметки. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на данные ЕИС "Закупки".

Начальная стоимость работ составляет 16 млн рублей. Подрядчик должен будет ежедневно отчитываться перед заказчиком и закончить все в срок до 1 октября 2024 года.

Наносить разметку должны термопластиком и "холодным пластиком", а также ее нужно будет демаркировать. Под контракт попадают больше 1,2 тысячи улиц. Самыми большими из них являются улица Попова, проспект Ленина и Павловский тракт.

В число самых коротких попал проезд 1-й Керамический, где протяженность дорожного полотна составила меньше 100 метров.