Когда пройдут выборы президента Белоруссии и кто на них баллотируется?

На выборах снова переизбирается действующий президент Александр Лукашенко

25 января 2025, 08:00, ИА Амител

Флаг Белоруссии / Фото: unsplash.com

Совсем скоро в Белоруссии состоятся президентские выборы. На этот раз они проходят спокойнее, чем в 2020 году, когда избирательная кампания привела к массовым протестам. Всего на выборах президента страны в 2025 году будет баллотироваться пять политиков, в том числе Александр Лукашенко, который занимает свой пост с 1994 года. Среди его конкурентов будет только один человек, который участвовал на выборах 2020 года, – Анна Конопацкая. Amic.ru рассказывает, как пройдут очередные выборы в Белоруссии.

Когда пройдут выборы президента?

Выборы президента Белоруссии состоятся 26 января 2025 года, участки там будут открыты с 8 до 20 часов по местному времени. Также в течение пяти дней до выборов избиратели могут проголосовать досрочно.

Какие кандидаты будут на выборах?

Всего кандидатов будет пять:

Александр Лукашенко – действующий президент Белоруссии, который побеждал на выборах президента в 1994, 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020 годах, каждый раз он набирал более 75% голосов избирателей. Лукашенко также является председателем Высшего государственного совета Союзного государства Белоруссии и России. На выборы Лукашенко пойдет как беспартийный кандидат.

– действующий президент Белоруссии, который побеждал на выборах президента в 1994, 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020 годах, каждый раз он набирал более 75% голосов избирателей. Лукашенко также является председателем Высшего государственного совета Союзного государства Белоруссии и России. На выборы Лукашенко пойдет как беспартийный кандидат. Олег Гайдукевич – председатель Либерально-демократической партии Беларуси (ЛДПБ), депутат палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого и действующего восьмого созыва. Он должен был участвовать на прошлых выборах в 2020 году, однако отказался баллотироваться в пользу Лукашенко.

– председатель Либерально-демократической партии Беларуси (ЛДПБ), депутат палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого и действующего восьмого созыва. Он должен был участвовать на прошлых выборах в 2020 году, однако отказался баллотироваться в пользу Лукашенко. Анна Конопацкая – 48-летняя юрист и предприниматель, депутат шестого созыва Национального собрания Беларуси (действовало 2016-2019 года). С 1995-го она состояла в Объединенной гражданской партии (ОГП), но в 2019 году вышла из нее и стала независимым политиком. Конопацкая участвовала на прошлых выборах 2020 года, где получила 1,68% и заняла третье место. Считается оппозиционным либеральным политиком, ранее она выступала за разрыв договора о союзном государстве с Россией и критиковала тогдашнего посла в Белоруссии, однако теперь позиции ее стали более умеренными. Сейчас она выступает за плавный переход к парламентской республике, за свободу личности и слова, а также за создание условий для возвращения уехавших после протестов 2020 года граждан.

– 48-летняя юрист и предприниматель, депутат шестого созыва Национального собрания Беларуси (действовало 2016-2019 года). С 1995-го она состояла в Объединенной гражданской партии (ОГП), но в 2019 году вышла из нее и стала независимым политиком. Конопацкая участвовала на прошлых выборах 2020 года, где получила 1,68% и заняла третье место. Считается оппозиционным либеральным политиком, ранее она выступала за разрыв договора о союзном государстве с Россией и критиковала тогдашнего посла в Белоруссии, однако теперь позиции ее стали более умеренными. Сейчас она выступает за плавный переход к парламентской республике, за свободу личности и слова, а также за создание условий для возвращения уехавших после протестов 2020 года граждан. Сергей Сыранков – первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии. Бывший депутат палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Он был депутатом седьмого созыва Парламента, полномочия которого истекли в 2023 году. Сыранков выступает за углубление интеграции Белоруссии и России на принципах социализма и сохранения суверенитета обеих стран.

– первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии. Бывший депутат палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Он был депутатом седьмого созыва Парламента, полномочия которого истекли в 2023 году. Сыранков выступает за углубление интеграции Белоруссии и России на принципах социализма и сохранения суверенитета обеих стран. Александр Хижняк – председатель Республиканской партии труда и справедливости, депутат Минского городского Совета депутатов 28 и 29 созывов (с 2018 года). От своей партии он является первым кандидатом с 1994 года.

Список кандидатов на пост президента Рспублики Беларусь/ Фото: ЦИК РФ

Сколько человек будет голосовать?

По информации ЦИК РФ, в реестре избирателей в Белоруссии 6,9 млн человек, из них более 88 тысяч проголосуют впервые. Всего будет 5325 участковых избирательных комиссий, в состав которых вошли более 56,5 тысячи человек.

А как прошли прошлые выборы?

Прошлые выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. Тогда баллотировалось пять человек: Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Анна Конопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черчень. Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его ближайший преследователь – Светлана Тихановская – 10,12% голосов. При этом до выборов по разным причинам ЦИК не допустил блогера Сергея Тихановского, экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и создателя Парка высоких технологий Валерия Цепкало, что вызвало волну негодования в оппозиционном лагере.

После выборов в стране начались масштабные протесты, вызванные сообщениями о якобы случившихся нарушениях. В результате выступлений часть протестующих оказалась под арестом, часть – уехала из страны.