Когда пройдут выборы президента Белоруссии и кто на них баллотируется?
На выборах снова переизбирается действующий президент Александр Лукашенко
25 января 2025, 08:00, ИА Амител
Совсем скоро в Белоруссии состоятся президентские выборы. На этот раз они проходят спокойнее, чем в 2020 году, когда избирательная кампания привела к массовым протестам. Всего на выборах президента страны в 2025 году будет баллотироваться пять политиков, в том числе Александр Лукашенко, который занимает свой пост с 1994 года. Среди его конкурентов будет только один человек, который участвовал на выборах 2020 года, – Анна Конопацкая. Amic.ru рассказывает, как пройдут очередные выборы в Белоруссии.
Когда пройдут выборы президента?
Выборы президента Белоруссии состоятся 26 января 2025 года, участки там будут открыты с 8 до 20 часов по местному времени. Также в течение пяти дней до выборов избиратели могут проголосовать досрочно.
Какие кандидаты будут на выборах?
Всего кандидатов будет пять:
- Александр Лукашенко – действующий президент Белоруссии, который побеждал на выборах президента в 1994, 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020 годах, каждый раз он набирал более 75% голосов избирателей. Лукашенко также является председателем Высшего государственного совета Союзного государства Белоруссии и России. На выборы Лукашенко пойдет как беспартийный кандидат.
- Олег Гайдукевич – председатель Либерально-демократической партии Беларуси (ЛДПБ), депутат палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого и действующего восьмого созыва. Он должен был участвовать на прошлых выборах в 2020 году, однако отказался баллотироваться в пользу Лукашенко.
- Анна Конопацкая – 48-летняя юрист и предприниматель, депутат шестого созыва Национального собрания Беларуси (действовало 2016-2019 года). С 1995-го она состояла в Объединенной гражданской партии (ОГП), но в 2019 году вышла из нее и стала независимым политиком. Конопацкая участвовала на прошлых выборах 2020 года, где получила 1,68% и заняла третье место. Считается оппозиционным либеральным политиком, ранее она выступала за разрыв договора о союзном государстве с Россией и критиковала тогдашнего посла в Белоруссии, однако теперь позиции ее стали более умеренными. Сейчас она выступает за плавный переход к парламентской республике, за свободу личности и слова, а также за создание условий для возвращения уехавших после протестов 2020 года граждан.
- Сергей Сыранков – первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии. Бывший депутат палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Он был депутатом седьмого созыва Парламента, полномочия которого истекли в 2023 году. Сыранков выступает за углубление интеграции Белоруссии и России на принципах социализма и сохранения суверенитета обеих стран.
- Александр Хижняк – председатель Республиканской партии труда и справедливости, депутат Минского городского Совета депутатов 28 и 29 созывов (с 2018 года). От своей партии он является первым кандидатом с 1994 года.
Сколько человек будет голосовать?
По информации ЦИК РФ, в реестре избирателей в Белоруссии 6,9 млн человек, из них более 88 тысяч проголосуют впервые. Всего будет 5325 участковых избирательных комиссий, в состав которых вошли более 56,5 тысячи человек.
А как прошли прошлые выборы?
Прошлые выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. Тогда баллотировалось пять человек: Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Анна Конопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черчень. Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его ближайший преследователь – Светлана Тихановская – 10,12% голосов. При этом до выборов по разным причинам ЦИК не допустил блогера Сергея Тихановского, экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и создателя Парка высоких технологий Валерия Цепкало, что вызвало волну негодования в оппозиционном лагере.
После выборов в стране начались масштабные протесты, вызванные сообщениями о якобы случившихся нарушениях. В результате выступлений часть протестующих оказалась под арестом, часть – уехала из страны.
08:03:03 25-01-2025
Вот это интрига. Даже ставки в букмекерской конторе страшно ставить. Абсолютно равноценные кандидаты. Настоящая Демократия!
10:46:35 25-01-2025
Гость (08:03:03 25-01-2025) Вот это интрига. Даже ставки в букмекерской конторе страшно ... Ответьте себе на один коренной вопрос - что такое настоящая демократия!?
08:48:26 25-01-2025
О, Тихановская не участвует. И Тихановский тоже
10:45:06 25-01-2025
когда избирательная кампания привела к массовым протестам----
Одна маленькая но существенная поправочка!
Не выборы привели к беспорядкам!...
А иностранные СМИ и блогеры, специально обученные люди как свои так и заграничные... А в бо́льшей степени беспорядки были организованы и оплачены специальными службами стран запада!!!...
Ибо... Уцелевший и процветающий остров Социализма в центре запада, возглавляемый Лукашенко, как бельмо в глазу у западных Капиталистов!... Да и не только западных, но и российские частенько засматриваются на заводы и фабрики Белоруссии... Как бы хапнуть всё это подешёвке, как у нас в 90-е...
Но Лукашенко им по рукам все время хлещет, что мол, нельзя! Не лезьте! Не ваше!... А они все равно засматриваются...!
Не станет Лукашенко, Белоруссия сразу превратиться или в Украину, или в Ирак... Или в что-то очень на это похоже!...
Поэтому все кто топят за уход Лукашенко, желают смерти Белоруссии.
А ведь Белоруссия это последний наш кусочек щита от прямой угрозы запада!!! Украина перестала быть таким щитом, посмотрите что сейчас в Курской Белгородской областях!? Уйдет или уйдут Лукашенко, к этим двум ещё три добавятся...!!!
Какие бы красные линии не рисовали сильные "мира" сего...
13:54:47 25-01-2025
Гость (10:45:06 25-01-2025) когда избирательная кампания привела к массовым протестам---... Лечиться вам надобно, князь...
16:17:17 25-01-2025
Гость (10:45:06 25-01-2025) когда избирательная кампания привела к массовым протестам---... чтоб у тебя понимание было, огромная часть белорусов себя исторически ассоциирует с немцами, а не с русскими. Ты прав в одном - уйдет Лукашенко, страна на всех парах рванет в ЕС. А Лукашенко уйдет рано или поздно. И вот на этот случай должен быть план выстраивания равноправных отношений. Концепция "младший брат, который нам по гроб жизни должен" не сработает.
18:29:39 25-01-2025
Гость (16:17:17 25-01-2025) чтоб у тебя понимание было, огромная часть белорусов себя ис... и почему тогда почти все белорусы ушли в леса когда пришли их почти братья?
21:10:57 25-01-2025
гость (18:29:39 25-01-2025) и почему тогда почти все белорусы ушли в леса когда пришли и... Вам достаточно съездить в Минск один раз, чем догадки строить из Стародроченино
22:45:40 25-01-2025
Гость (21:10:57 25-01-2025) Вам достаточно съездить в Минск один раз, чем догадки строит... какие догадки-это подтвержденные факты в отличии от ваших фантазий или вы уже пытаетесь переписать историю ВОВ?
06:25:40 26-01-2025
гость (22:45:40 25-01-2025) какие догадки-это подтвержденные факты в отличии от ваших фа... Как ВОВ у тебя пересекается с текущей ситуацией? Телевизор сними с немытой головы.
09:00:55 26-01-2025
Гость (06:25:40 26-01-2025) Как ВОВ у тебя пересекается с текущей ситуацией? Телевизор с... они в отличии от не разумных,как ты, помнят историю,как и сколько населения погибло от того присоединения к той нации и не выдавай свои фантазии за реалии,умней выглядеть будете
19:17:54 25-01-2025
Гость (16:17:17 25-01-2025) чтоб у тебя понимание было, огромная часть белорусов себя ис... да, да! я за украиной уже с 14 года наблюдаю! как она рванула!... и как её приняли в ЕС, и как у неё всё хорошо...! обзавидуешься...!?
главное что бы люди перестали врать сами себе! как вы например...
вас жизнь ни чему не учит!...
21:13:45 25-01-2025
Гость (19:17:54 25-01-2025) да, да! я за украиной уже с 14 года наблюдаю! как она рванул... Ну и кто себе врет? Хохлы стартанули. Лишь активное вмешательство РФ этому помешало. Ты реально думаешь, что с белорусами по-другому будет? Совет, что и предыдущему пролетарию - съезди в Минск - понятней станет.
10:52:58 25-01-2025
Кто же перепобедит???
12:54:52 25-01-2025
Гость (10:52:58 25-01-2025) Кто же перепобедит???... Опять Тихановская