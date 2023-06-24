На фестивале Роберта Рождественского на Алтае все гуляют, несмотря на дождь

Люди покупают сувениры и вкусности в местных палатках, а также участвуют в конкурсах и слушают поэтов и живую музыку

24 июня 2023, 17:45, ИА Амител

















Фото: Алина Богомолова

24 июня в алтайском селе Косиха на Яру Любви проходит финальный день фестиваля имени Роберта Рождественского, который стартовал в Барнауле еще 20-го числа.

И хотя погода сегодня выдалась прохладной и дождливой, это не заставило жителей и гостей региона воздержаться от посещения литературного события.

Люди не только внимательно слушают поэтов, но также покупают вкусности и памятные сувениры в палатках, состязаются в конкурсах и спортивных забавах и слушают хорошую музыку – например, группу "Квартет ПРО".

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал, что одну из улиц Барнаула назовут в честь поэта Роберта Рождественского.