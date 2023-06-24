На фестивале Роберта Рождественского на Алтае все гуляют, несмотря на дождь
Люди покупают сувениры и вкусности в местных палатках, а также участвуют в конкурсах и слушают поэтов и живую музыку
24 июня 2023, 17:45, ИА Амител
24 июня в алтайском селе Косиха на Яру Любви проходит финальный день фестиваля имени Роберта Рождественского, который стартовал в Барнауле еще 20-го числа.
И хотя погода сегодня выдалась прохладной и дождливой, это не заставило жителей и гостей региона воздержаться от посещения литературного события.
Люди не только внимательно слушают поэтов, но также покупают вкусности и памятные сувениры в палатках, состязаются в конкурсах и спортивных забавах и слушают хорошую музыку – например, группу "Квартет ПРО".
Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал, что одну из улиц Барнаула назовут в честь поэта Роберта Рождественского.
12:28:05 25-06-2023
огромные толпы народа!!! лица светятся счастьем!!! мы едины, мы нация!!!, родные бочкари!!! без них никуда...