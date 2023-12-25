На Филиппа Киркорова написали заявление в полицию

Певца требуют привлечь к ответственности за нанесение телесных повреждений

25 декабря 2023, 19:36, ИА Амител

Кадр из видео / Филипп Киркоров

Охранник "Крокус Сити Холла" написал заявление в полицию на Филиппа Киркорова. Об этом сообщает Mash.

По информации источника, после концерта Ани Лорак Киркоров пытался попасть к ней, чтобы вручить цветы. На пути у короля российской эстрады встал сотрудник охраны, который попросил подождать.

Киркорова это не устроило. Сообщается, что певец скинул сотрудника охраны со сцены. В итоге у мужчины зафиксировали растяжение правого голеностопа.

Пострадавший обратился за помощью к правозащитникам и рассчитывает на то, что ему удастся привлечь Киркорова к ответственности.