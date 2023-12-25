На Филиппа Киркорова написали заявление в полицию
Певца требуют привлечь к ответственности за нанесение телесных повреждений
25 декабря 2023, 19:36, ИА Амител
Кадр из видео / Филипп Киркоров
Охранник "Крокус Сити Холла" написал заявление в полицию на Филиппа Киркорова. Об этом сообщает Mash.
По информации источника, после концерта Ани Лорак Киркоров пытался попасть к ней, чтобы вручить цветы. На пути у короля российской эстрады встал сотрудник охраны, который попросил подождать.
Киркорова это не устроило. Сообщается, что певец скинул сотрудника охраны со сцены. В итоге у мужчины зафиксировали растяжение правого голеностопа.
Пострадавший обратился за помощью к правозащитникам и рассчитывает на то, что ему удастся привлечь Киркорова к ответственности.
21:00:31 25-12-2023
Охранника скинул со сцены дедушка, которому идет к 60? Гнать таких охранников в три шеи за профнепригодность.
08:23:27 26-12-2023
Гость (21:00:31 25-12-2023) Охранника скинул со сцены дедушка, которому идет к 60? Гнать... Еще 56 и рост 2 метра. Но согласен, охранник лоханулся
08:52:59 26-12-2023
Гость (21:00:31 25-12-2023) Охранника скинул со сцены дедушка, которому идет к 60? Гнать... Если вам связать руки, то и 90 летний дедок справится. Бояре в нашей высокодуховной демократической стране неприкосновенны и вольны делать с быдлом все, что им заблагорассудится. Если бы охранник хоть пальцем киркорова тронул, на следующий день сидел бы в СИЗО, а все руководство охранной конторы целый день за филей на коленях ползало вымаливая прощение...
21:34:51 25-12-2023
Со сцены может скинуть и первоклассник. Смотря в каком месте ты будешь стоять.
21:40:23 25-12-2023
Охранник-терпила... Всю контору распустить.
22:00:25 25-12-2023
Король эстрады, сам себя назвал? Что за охранник, что слабо было навалять этому петуху.
22:01:43 25-12-2023
Вот тоже да,не фанат Киркорова, но в этот раз за него, если так точь-в-точь и было
22:26:43 25-12-2023
Мне тоже на днях корефан втащил правый апперкот, да так что руку сломал обо мну, мне ничего не сломал, ну, кроме внешности)). Втащил за то, что я сам выпросил. Ну че мне теперь на него , заяву писать что ли если сам меры не знаю водочки (он тоже) ?
07:26:39 26-12-2023
Еще кто то смотрит телек.Однако.
09:06:12 26-12-2023
" Нет, Киркоров мне не нравится. Слащавый он какой-то, подкрашенный весь, подпудренный как баба. Весь такой... Одно слово – румын."(с)
09:37:06 26-12-2023
Киркоров продюссировал Лорак, готовил когда-то к выступлению на Евровидение. Полагаю, ему виднее, когда уместно поднести цветы. Обычно такие вещи определяются заранее и делаются в рамках сценария. Зачем охранник полез рушить сценарий концерта, не пускать Киркорова на сцену, вмешиваться в не своё дело - непонятно. Ведь он не мог не узнать артиста, согласитесь.
10:42:00 26-12-2023
вы видео посмотрите сначала, а потом комментируйте. Филя очень резко и неожиданно столкнул человека вниз со сцены. Как тот не убился вообще?
10:48:58 26-12-2023
Зеленский запретил Киркорову въезд на украину, внес на сайт миротворец как подлежащего преследованию (Посмотрите клип Киркорова на песню «Просто подари», В клипе Киркоров играет режиссера, который ставит романтическую сцену свидания персонажей Зеленского и Ходченковой. Постановщик то и дело ругается на актера, у которого возникают проблемы с исполнением роли, и пытается донести до него режиссерскую мысль. В конце концов Киркоров-режиссер настолько сильно сердится, что дает подзатыльник актеру-Зеленскому. И происходит это после того, как в клипе звучат слова из песни «вызову весь мир на войну,») С другой стороны, началась травля Киркорова в России. Совпадение? Не думаю.
14:19:42 26-12-2023
Гость (10:48:58 26-12-2023) Зеленский запретил Киркорову въезд на украину, внес на сайт ... Никто твоего петуха в России не трогает, просто твой киркор широк в тазу и запутался в заду, отдохнет пусть суток 30 в петушатнике на льду.
14:24:55 26-12-2023
Гость (14:19:42 26-12-2023) Никто твоего петуха в России не трогает, просто твой киркор ... Ты в каком классе учишься? Иди уроки учи, а то мамка ремня задаст.
17:42:37 26-12-2023
Гость (14:24:55 26-12-2023) Ты в каком классе учишься? Иди уроки учи, а то мамка ремня з... Ты мне свое ЛГБТ не навязывай.
14:14:41 26-12-2023
Кирпкор его скинул со сцены по подлому, как и все люди его ориентации.