На газоснабжение Алтайского края выделили еще более 700 млн рублей
На эти деньги спроектируют 13 и построят 21 газовую котельную
29 июня 2024, 20:15, ИА Амител
Из бюджета Алтайского края дополнительно выделили более 700 млн рублей на газоснабжение, сообщил глава регионального Минстроя Иван Гилев.
На эти деньги спроектируют 13 и построят 21 газовую котельную для 10 районов: Алтайского, Троицкого, Тальменского Советского, Ребрихинского, Косихинского, Смоленского, Зонального, Павловского и Топчихинского.
"Общая стоимость работ составит почти 709 млн рублей", – цитирует министра ТАСС.
Кроме того, в регионе предусмотрено строительство 37 межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов, что позволит газифицировать домовладения в семи районах, в том числе впервые в Топчихинском, Тюменцевском и Целинном.
Также в этом году планируют ввести в эксплуатацию газопроводы в селах Клочки и Белово Ребрихинского района и завершить строительство газопровода до села Бочкари Целинного района, рассказал Гилев.
22:31:16 29-06-2024
Цену за куб такую влупят что и не захочешь газ
10:16:47 30-06-2024
Потратить то потратят, но людям то польза будет? Или компенсируют завышенными тарифами?
15:35:25 30-06-2024
Цена за подключение такая, что не каждому осилить.....думают что все миллионеры...