На газоснабжение Алтайского края выделили еще более 700 млн рублей

На эти деньги спроектируют 13 и построят 21 газовую котельную

29 июня 2024, 20:15, ИА Амител

Газовая плита / Фото: unsplash.com

Из бюджета Алтайского края дополнительно выделили более 700 млн рублей на газоснабжение, сообщил глава регионального Минстроя Иван Гилев.

На эти деньги спроектируют 13 и построят 21 газовую котельную для 10 районов: Алтайского, Троицкого, Тальменского Советского, Ребрихинского, Косихинского, Смоленского, Зонального, Павловского и Топчихинского.

"Общая стоимость работ составит почти 709 млн рублей", – цитирует министра ТАСС.

Кроме того, в регионе предусмотрено строительство 37 межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов, что позволит газифицировать домовладения в семи районах, в том числе впервые в Топчихинском, Тюменцевском и Целинном.

Также в этом году планируют ввести в эксплуатацию газопроводы в селах Клочки и Белово Ребрихинского района и завершить строительство газопровода до села Бочкари Целинного района, рассказал Гилев.