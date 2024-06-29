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На газоснабжение Алтайского края выделили еще более 700 млн рублей

На эти деньги спроектируют 13 и построят 21 газовую котельную

29 июня 2024, 20:15, ИА Амител

Газовая плита / Фото: unsplash.com
Газовая плита / Фото: unsplash.com

Из бюджета Алтайского края дополнительно выделили более 700 млн рублей на газоснабжение, сообщил глава регионального Минстроя Иван Гилев.

На эти деньги спроектируют 13 и построят 21 газовую котельную для 10 районов: Алтайского, Троицкого, Тальменского Советского, Ребрихинского, Косихинского, Смоленского, Зонального, Павловского и Топчихинского.

"Общая стоимость работ составит почти 709 млн рублей", – цитирует министра ТАСС.

Кроме того, в регионе предусмотрено строительство 37 межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов, что позволит газифицировать домовладения в семи районах, в том числе впервые в Топчихинском, Тюменцевском и Целинном.

Также в этом году планируют ввести в эксплуатацию газопроводы в селах Клочки и Белово Ребрихинского района и завершить строительство газопровода до села Бочкари Целинного района, рассказал Гилев.

Алтайский край газификация

Комментарии 3

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Коль

22:31:16 29-06-2024

Цену за куб такую влупят что и не захочешь газ

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Гость

10:16:47 30-06-2024

Потратить то потратят, но людям то польза будет? Или компенсируют завышенными тарифами?

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Юр

15:35:25 30-06-2024

Цена за подключение такая, что не каждому осилить.....думают что все миллионеры...

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