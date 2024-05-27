Россия стала второй в рейтинге по доступности природного газа для населения
Один кубометр газа в России стоит 7,4 рубля
27 мая 2024, 11:20, ИА Амител
Россия заняла второе место в рейтинге стран Европы по доступности газа для населения: житель на среднемесячную зарплату может приобрести 9208 кубометров газа, сообщает РИА Новости.
"Казахстан занял первое место в рейтинге. Житель этой страны на среднемесячную зарплату может приобрести 10 489 кубометров газа. Замыкает тройку лидеров Белоруссия, где житель может приобрести 4987 кубометров газа", – говорится в исследовании.
В рейтинге отмечается, что один кубометр газа в России стоит 7,4 рубля. Для сравнения: в Литве – 148,6 рубля, а на зарплату можно приобрести лишь 805 кубометров.
Самый дорогой газ покупают жители Швеции. Там в пересчете на российскую валюту кубометр обойдется в 210 рублей, а на зарплату можно купить 1302 кубометра.
11:30:23 27-05-2024
Сказки сказки сказки...
11:54:20 27-05-2024
оно может и 7 рублей, но народ в селе без газа сидит
12:01:12 27-05-2024
Средняя зарплата 68,139 т.р.? Где? У кого газ, у того, как правило, зарплата намного ниже.
12:27:14 27-05-2024
Гость (12:01:12 27-05-2024) Средняя зарплата 68,139 т.р.? Где? У кого газ, у того, как п... За пределами дивана, есть зарплаты выше )....У меня газ в моем доме, отапливаю 2 этажа и гараж, и зарплата в 3 раза выше, я работаю и зарабатываю. Но хотелось бы чтобы в деревнях тоже был газ....теща дровами топит все еще...
07:08:05 28-05-2024
Гость (12:27:14 27-05-2024) За пределами дивана, есть зарплаты выше )....У меня газ в мо... Тепло.
12:34:17 27-05-2024
А в Венесуэле самый дешевый в мире бензин, но её это не спасло
13:02:21 27-05-2024
О хорошей статистике - в советские времена не было счетчиков (в домах и квартирах) воды и газа, компенсации за топливо так же не требовалась..
13:42:02 27-05-2024
dok_CФ (13:02:21 27-05-2024) О хорошей статистике - в советские времена не было счетчиков... да вы, диванные аналитики первые вешаться же будите если вас в советское время вернуть. Вы там от скуки помрете, ныть не где, свободы слова нету, и много много чего нету, не только счетчиков. Взяли моду СССР вспомниать, незная всех тонкостей.
14:23:56 27-05-2024
Гость (13:42:02 27-05-2024) да вы, диванные аналитики первые вешаться же будите если вас... А вы сами то жили во времена СССР?
Вы сами ничего не знаете какая жизнь и какие условия были при СССР.
Скажу как человек рождённый в 1958 году, жизнь при СССР была лучше по следующим причинам:
Соц.пакет был полнее некуда.
Бензин водители по просьбе пацанов для мопедов раздавали вёдрами, с литрами никто не связывался.
Газ был бесплатный, вода тоже была без счётчиков.
Электроэнергия стоила копейки.
Безработных вообще не было, наоборот была уголовная ответственность за тунеядство.
Выход на пенсию мужчины в 60 лет, по вредности в 50 и 55 лет, женщины на пять лет раньше мужчин, во всех категориях.
Отдыхать ездили в санатории по путёвкам за счёт профсоюза, оплачивали только дорогу туда и обратно.
Уверенность в завтрашнем дне была у каждого гражданина СССР.
Болтологии под названием демократии и свободы слова и тогда было столько же как сейчас.
Казнокрадства подобного нашему времени вообще не было, а где было всех сажали и надолго, вплоть до высшей меры наказания.
Что такое мошенничество знали только из детективов или фильмов.
По улицам населённых пунктов ходили в любое время дня и ночи никого не боясь.
Что такое терроризм вообще не знали.
В мире никто пискнуть или пукнуть без разрешения СССР не смел.
Жили можно сказать при коммунизме, только не поняли этого.
Так вот пусть каждый ответит сам себе когда жизнь была лучше.
Наверное для олигархов и им подобным лучше то что есть сейчас, только наберётся ли их и 5%?
14:38:45 27-05-2024
User (14:23:56 27-05-2024) А вы сами то жили во времена СССР?Вы сами ничего не знае... дедуль, положите клавиаутару, валерьяночки дёрните. А то эта импортная техника, от лукавого, вон в очередь за галошами и вперед в коммуналку жить, глядя в телек, на жестко фильтрованную цензуру. Вам вон даже про чернобль месяц правды не говорил. Вот классно жили то. И то, чтоыв не знали правды и что происходит за пределами союза, не говори о том, что тут быол хорошо а везде плохо. Тем неменее, ТАМ где плохо было щас строят отличные авто и прочие товары, а тут где было хорошо, что то никак ничего строить не получается.
И не надо нас винить, это ВЫ, именно ВЫ и ваше поколение сделали со страной ТО, что досталось НАМ. А нам теперь разгребать, пока вы там сидите ноетее о том как же было хорошо, когда вам в уши дули.
Вы разворовали эту страну, ВЫ допустили это, ВЫ виновны в том, что досталось нынешнему поколению!
15:16:01 27-05-2024
Гость (14:38:45 27-05-2024) дедуль, положите клавиаутару, валерьяночки дёрните. А то эта... А сейчас вы знаете ВСЮ правду? А на счет "разгребать" - так что-то вы долго разгребаете. 90-е года очень давно прошли и за них не нам спасибо.
14:59:21 27-05-2024
User (14:23:56 27-05-2024) А вы сами то жили во времена СССР?Вы сами ничего не знае... Жил. 1970 года рождения. Начиная с Брежнева застал генсеков.
Соцпакет: что имеется в виду? Бесплатные районные поликлиники? Так в них всё равно врачам дефицитом проставлялись - шоколадные конфеты или коньяк. А их не просто купить надо было, а "достать". Лечились по блату, а не на общих основаниях. Отпуска и выходные? Так они и сейчас есть. Нормированный рабочий день аналогичен. Бензин нахаляву, дизтопливо - вообще за топливо не считалось? Так поэтому и страна нагнулась. Я помню практику на геофизике проходил, так там цветмет под ногами валялся. Вы думаете эта бесхозяйственность - это признак здоровой экономики? Бесплатного газа не было - нам привозили баллоны на смену, не бесплатно, а за деньги. Счетчиков на воду не было. Ну так и горячей воды не было. В общественную баню ходили мыться. По электричеству зачастую были отключения. И это в Барнауле, а не где-то в глухом селе. Тунеядцев было полно. Так и сейчас работы полно, но людям проще нос воротить и получать пособие. Откройте вакансии - их полно. Пенсия - да, возраст был ниже, чем сейчас. Путевки в санатории - ну ОК, да, ездили, только санатории эти были как приюты. Чтобы зарубеж выехать - проверка КГБ до года (речь про капстраны или Югославию). С собой брали бинокли и фотоаппараты, меняли там на шмотки, ибо меняли всего 30 долларов. Плюс передвижение по три человека, чтобы не сбежали. Болтологии не было никакой, все четко понимали, что именно разрешено говорить, а что ни в коем случае. В газетах и на 2-х кнопках ТВ сплошь официоз. Казнокрадство и тогда процветало - Щелоков, Рашидов, Гиоргадзе, можно десятки фамилий назвать. В 80-е уже особо безопасно не походить по городу было, я прекрасно помню вопрос - с какого района. Терроризм был - армянские националисты теракты проводили ещё в 70-е годы. Вы просто мажете всё розовой краской, сознательно обходите проблемы. А это далеко не полная картина того мира.
15:20:58 27-05-2024
Гость (14:59:21 27-05-2024) Жил. 1970 года рождения. Начиная с Брежнева застал генсеков.... Вот вот, я выше примерно про это и хотел сказать. пошла мода вспоминать союз, только точнее ЧАСТЬ союза, ЛУЧШУЮ, а все черное умалчивать. Красиво описано, все по полочкам. плюсую. О том и речь, растащили, разграбили страну, а теперь гордятся этим, вспоминают хорошее время. а НАМ, приемникам что оставили? войну очередную, страну на коленях, которая пытается встать. Еще и мечтают союз вернуть, дальше разворовывать. Всё мало мало...
А я пусть и рожден в 80х, но тружусь СЕЙЧАС на заводе, вкалываю и сейчас пытаемся страну поднять с того положения, в которое вы, уважаемый, 1958 года рождения ее помогли поставить! А теперь сидите на диване и критикуете на приватизированном и краденом. А наше поколение САМО зарабатывает. Да, я своими руками заработал на дом, сам строю, сам развиваюсь, ни на кого не надеюсь, ни копейки не своровав и нахаляву не получив. Да не знаю, что такое отпуск, но знаю, в госучреждениях они есть, но увы, раобтаю у частника, зато на благо родине, особенно в нынешнее не легкое время, когда страна снова вынуждена защищаться от фашизма. А вы, 58 года , сидите спокойно, и критикуете, ноете, как не стыдно!
16:41:30 27-05-2024
Гость (15:20:58 27-05-2024) Вот вот, я выше примерно про это и хотел сказать. пошла мода... Во-первых я не ною, а излагаю ту сторону жизни в СССР, потому как именно об этом было обсуждение.
ВО-вторых я не говорил что сейчас плохо т никого не агитирую ни за что, к тому же вам до меня очень далеко, потому как я никогда ни у кого не крал ни копейки,а заработал поболее вас своим трудом.
В третьих о фашизме из вашего поколения многие даже не знают даты начала Великой Отечественной войны, не говоря уже о чём то более.
Так что уж не вам меня стыдить, тем более не за что.
А поп поводу своей трудовой деятельности скажу что много лет при СССР отработал на атомной станции БН-350, которая принадлежала министерству обороны СССР, к тому же когда в 1986 году жахнула Чернобылка, мы уже на второй день знали об этом, так что каждому своё.
07:37:31 28-05-2024
Гость (16:41:30 27-05-2024) Во-первых я не ною, а излагаю ту сторону жизни в СССР, потом... Ну вы может и знали, а народ не знал. А что касабельно поболее меня или нет, не вам судить. УчитываЯ, что не зная меня и моего статуса, вы судите о моем положении, то видимо брехать Вам не впервой, жизнь во лжи это такая себе жизнь. Завидовать нечему, могу лишь посочуствовать.
17:38:19 27-05-2024
Гость (15:20:58 27-05-2024) Вот вот, я выше примерно про это и хотел сказать. пошла мода... Никого ни за что не агитирую и не ною, потому как в своё время работал поболее вашего и поверьте зарабатывал поболее вашего и жил и в те времена хорошо и сейчас у меня честно заработанная пенсия 32000 руб,заработанная на одном из самых вредных производств. Есть и подработка в настоящее время в сфере ИТ и действующем ИП. Так что мне не надо никого агитировать или ныть, это вы пытаетесь попиариться какой вы успешный и патриотично настроенный человек, а что же вы сидите ине идёте воевать с фашизмом в зону СВО, кишка тонка, только писульки строчить можете.
07:43:11 28-05-2024
User (17:38:19 27-05-2024) Никого ни за что не агитирую и не ною, потому как в своё вре... Ну так идите, раз вы такой заработанный, темболее нахватавшийся радиации, всеравно тудой уже прямая дорога, терять нечего, вперед на СВО, Что же там про кишку то? В своем глазу бревна не видим?
Уже жалко вас, читаю и стыдно, что такие люди работали (если не звездите) на таких объектах.
Опять же, в очередном сообщении пытаетесь пропиариться о якобы заработанном больше чем я, и работы больше чем я, а ведь совсем не знаете ни моего статуса ни дохода ни трудовой деятельности. А пытаетесь судить, такие люди есть, гнилые, всегда было их жаль, А на СВО я записывался, только не пустили, бронь у меня, в отличае от ваших бесполезных ворчаний, работаю на оборонку, и благодаря таким как я , сейчас нашей стране есть чем мочить фашистов, а вот вы крысы тыловые, сидите там, с тонкой кишкой, пока молодые пацаны гибнут, и пытаетесь нам тут втюхать какой вы невинный и крутой тип! Развалили страну и окопались в тылу, получая за это пнсию - круто устроились!
16:28:42 27-05-2024
Гость (14:59:21 27-05-2024) Жил. 1970 года рождения. Начиная с Брежнева застал генсеков.... Что касается информационности да конечно таких технологий как интернет не было, телефон далеко не в каждой квартире были, это правда.
Правда и то что не во всех населённых пунктах была горячая вода в квартирах и домах, из-за отсутствия канализации, однако от грязи никто не трескался, бань было полно и в частных домах в том числе.
По поводу лечения тоже были небольшие затруднения, в том числе и из-за технологий в сравнении с сегодняшним днём, так а вы сравните сегодняшние условия - нет денег нет никаких мед.услуг и что лучше это опять зависит всё зависит в настоящее время от полноты денежных карманов, у кого они денег много у тех проблем нету, а как быть тем у кого их мало или совсем нету?
Если говорить о том что привозили из-за границы так и сейчас никакой отечественной электроники нету, как и автомашин, всё привозное, в том числе и шмотьё, если не брать во внимание вьетнамский и китайский индпошив в России. Хорошие качественные вещи везут из-за бугра как и раньше.
Казнокрадство о тех выше упомянутых людях имело место быть, да только это масштабы совсем иные и случаев таких ни о чём, а вот то что в 90 разграбили целые отрасли и Россия почти рухнула это ещё будет аукаться всем многие годы, так что сравнение не совсем адекватное.
Те единичные случаи попыток угона самолётов в СССР опять же никак не сравнимы с взрывами жилых домов, метро, Норд-Ост на Дубровке, Бесланом, Крокусом, а про войну в Чечне и говорить страшно.
Вот забыл сказать что в СССР обучение было вообще бесплатное, в отличие от сегодняшних студентов мы никогда не давали никаких взяток и отметки получали за знание, а сейчас большинство учатся за оплату обучения + взятки за зачёты и экзамены, вот такая современная жизнь и что лучше выбирать вам, наше поколение уже потихоньку уходит.
И ещё немаловажно - армейским вооружением в те годы никто не торговал, не принято это было, по поводу коньяка и шоколадки врачу или шоколадки секретарше руководителя это считалось признаком внимания и благодарности, а взятки были неуместны. Со спиртным были проблемы только при горбачёвской перестройке, в остальные времена этого добра хватало всем.
А пишу об этом только потому что многие не знают настоящей действительности в СССР, вот только в то время все жили дружно и в достатке, в соответствии с тем временем.
Конечно сколько людей столько и мнений, однако пусть каждый сам для себя скажет когда были лучшие времена.
14:10:50 27-05-2024
так вот откуда у газпрома убыток 630 миллиардов за прошлый год? :)
00:10:33 28-05-2024
Насчёт того что сказал предыдущий человек что мы оставили плохое наследие, так это не по адресу, потому как и тогда и сейчас всё имущество разделили власть имущие, а нас только обманывали различными ваучерами и прочими обманами, к тому о себе я из семьи работяг, ни к каким олигарха и не принадлежу, более того мои родители ушли из жизни когда мне было 20 лет, у моей супруги и того раньше, когда она училась в 7 классе, потому мы с ней по жизни шагали сами без какой-либо родительской поддержки. Это я к тому что некоторые люди оставляют комменты что кто- то получал какие - либо взятки. Скажу не получал потому что мне их е давали, "видимо рылом не вышел".
Вот ещё забыл о чём сказать - годы Ген.Секретаря Брежнева Л.И. считаются в СССР лучшими, вы можете провести соц.опрос у людей того времени и они вам ответят.
Те времена это вообще была какая-то эйфория, дискотеки в вузах на танц.площадках в разных населённых пунктах( города,районные центры, колхозные клубы). Студенческие строй отряды это была мечта каждого студента, заработать деньги. И конечно же на всех танц площадках всегда были инциденты между местными и приезжими, однако никто никого не избивал до полусмерти и тем более не расстреливал.
Вот такой был СССР, а уж плохой он или хороший судить Вам.
Оставляйте свои комменты, не будьте глухими и безразличными в жизни.
Всем всех благ и удачи в жизни.