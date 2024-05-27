Россия стала второй в рейтинге по доступности природного газа для населения

Один кубометр газа в России стоит 7,4 рубля

27 мая 2024, 11:20, ИА Амител

Природный газ / Фото: unsplash.com

Россия заняла второе место в рейтинге стран Европы по доступности газа для населения: житель на среднемесячную зарплату может приобрести 9208 кубометров газа, сообщает РИА Новости.

"Казахстан занял первое место в рейтинге. Житель этой страны на среднемесячную зарплату может приобрести 10 489 кубометров газа. Замыкает тройку лидеров Белоруссия, где житель может приобрести 4987 кубометров газа", – говорится в исследовании.

В рейтинге отмечается, что один кубометр газа в России стоит 7,4 рубля. Для сравнения: в Литве – 148,6 рубля, а на зарплату можно приобрести лишь 805 кубометров.

Самый дорогой газ покупают жители Швеции. Там в пересчете на российскую валюту кубометр обойдется в 210 рублей, а на зарплату можно купить 1302 кубометра.