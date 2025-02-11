На "Госуслугах" появилась функция отправки анонимного сообщения владельцу машины
Соответствующее обновление уже начало приходить пользователям
11 февраля 2025, 11:32, ИА Амител
Фото: Erik Mclean / unsplash.com
На "Госуслугах" теперь можно анонимно написать владельцу автомобиля и сообщить о проблеме – например, если машина мешает проезду, случилось ДТП или сработала сигнализация.
Информация об обновлении уже начала поступать пользователям.
Новой функцией можно воспользоваться, перейдя в раздел "Транспорт Права", а затем выбрав "Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства".
Скриншот из приложения "Госуслуги"
В начале февраля в СМИ появились сообщения о том, что водителей, которые ездят на машинах старше десяти лет, могут оштрафовать на сумму до 5 тысяч рублей. Аmic.ru рассказал, правда ли это.
11:37:22 11-02-2025
О, интересная функция, сейчас будут накидывать про проезд
11:40:49 11-02-2025
Гость (11:37:22 11-02-2025) О, интересная функция, сейчас будут накидывать про проезд... вы чё верите в анонимность в инетах???
11:57:14 11-02-2025
Гость (11:37:22 11-02-2025) О, интересная функция, сейчас будут накидывать про проезд... Ещё бы знать у какого количества людей установлено приложение в телефоне и у этого приложения есть разрешение на отправку увндомлений
11:41:35 11-02-2025
Фишка полезная, но будет как всегда: нет приложения / не включены уведомления / «а я не читал, а то всякий спам сыпется» / был занят / я собственник, но на машине ездит другой человек (а он не читал сообщения/ был занят / не слышал звонок/ телефон отключен.
11:47:37 11-02-2025
Подснежникам сообщайте убрать жоповозку в течении 24часов в связи с уборкой территории
А через сутки эвакуатором на штраф стоянку.
12:14:21 11-02-2025
Гость (11:47:37 11-02-2025) Подснежникам сообщайте убрать жоповозку в течении 24часов в ... Ага, потом только тому кто эвакуирует за свой счет штрафстоянку оплатить придется и транспортировку автомобиля туда где был
12:32:59 11-02-2025
Гость (12:14:21 11-02-2025) Ага, потом только тому кто эвакуирует за свой счет штрафстоя... ну да.
УК РФ Статья 330. Самоуправство
1. Самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законом или иным нормативным правовым актом порядку совершение каких-либо действий, правомерность которых оспаривается организацией или гражданином, если такими действиями причинен существенный вред, -
наказывается...
12:55:40 11-02-2025
Musik (12:32:59 11-02-2025) ну да.УК РФ Статья 330. Самоуправство1. Самоуправств... Придомовая территория- не организованная стоянка ТС. Приезал-разгрузился- уехал на стоянку (в гараж), так что вывозить автомобили, стоящие месяцами в двое без движения- законно вполне.
12:35:45 11-02-2025
Гость (12:14:21 11-02-2025) Ага, потом только тому кто эвакуирует за свой счет штрафстоя... Вообще-то есть такая тема в законе, идёшь в полицию, пишешь заявление, что нашел вещь (в данном случае машину), через полгода не находится владелец, вещь твоя по закону))
12:52:48 11-02-2025
Гость (12:35:45 11-02-2025) Вообще-то есть такая тема в законе, идёшь в полицию, пишешь ... Авто на учете - у нее всегда есть владелец. Его искать не обязательно.
12:25:29 11-02-2025
Нормальные люди оставляют номер телефона под стеклом, а не ссылку на свой профиль в Госуслугах и 4 цифры с оборота карты.
12:28:04 11-02-2025
А где сообщение "съедь с тротуара"?
12:40:11 11-02-2025
Хаха. Хотят чтобы уведомления гарантированно подключали, приманивают интересным функционалом. То есть потом тебе повестку в военкомат на СВО пришлют и уже не отмажешься, что редко заходишь на Госуслуги и почту.
13:38:49 11-02-2025
Гость (12:40:11 11-02-2025) Хаха. Хотят чтобы уведомления гарантированно подключали, при... А если уведомления нет то типа отмажешься? А ты смешной.
12:40:46 11-02-2025
Проверил. Нет такой опции на Госуслугах !!!
14:20:42 11-02-2025
Гость (12:40:46 11-02-2025) Проверил. Нет такой опции на Госуслугах !!!... есть