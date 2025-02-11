На "Госуслугах" появилась функция отправки анонимного сообщения владельцу машины

Соответствующее обновление уже начало приходить пользователям

11 февраля 2025, 11:32, ИА Амител

Фото: Erik Mclean / unsplash.com

На "Госуслугах" теперь можно анонимно написать владельцу автомобиля и сообщить о проблеме – например, если машина мешает проезду, случилось ДТП или сработала сигнализация.

Информация об обновлении уже начала поступать пользователям.

Новой функцией можно воспользоваться, перейдя в раздел "Транспорт Права", а затем выбрав "Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства".

Скриншот из приложения "Госуслуги"

В начале февраля в СМИ появились сообщения о том, что водителей, которые ездят на машинах старше десяти лет, могут оштрафовать на сумму до 5 тысяч рублей. Аmic.ru рассказал, правда ли это.